新世代SLG×RPG『信長の野望 真戦』、リリース1か月記念キャンペーン開催！全員特典配布&記念サーバー開放

Qookka Gamesが手がける「真戦」シリーズの最新作として、コーエーテクモゲームスの『信長の野望・新生』の公式ライセンスを取得し開発したスマートフォン向けゲーム『信長の野望 真戦』が、リリース１か月を迎えたことを記念し、「リリース１か月記念キャンペーン」を開催することをお知らせいたします。

本作は2025年12月19日（金）にリリースされ、App Store／Google Playの無料ゲームランキングにて最高1位を獲得するなど、多くのプレイヤーに支持され、好評を博しています。日頃のご愛顧への感謝を込めて、全員特典配布や記念サーバーの開放などのコンテンツをご用意しました。

■ リリース１か月記念キャンペーン概要

１. 全員特典配布

期間：2026年1月19日（月）～1月25日（日）

内容：ゲーム内メールにて「リリース１か月記念報酬」を配布。受け取ると「500小判」「戦国武将スタンプセット」を獲得できます。

２. 記念サーバー開放

リリース１か月を記念して、新たに「サーバー100 一樹百獲」を開放する予定です。記念サーバーのイベントに参加すると、小判・登用状・戦法経験・金箱・金袋・お菓子「信長の赤」などの報酬を獲得できます。

３.SNS特別イベント「信長真戦物語」

期間：2026年1月19日（月）～1月2６日（月）

内容：リリース１か月の思い出を、公式Xのイベント対象投稿のコメント欄に共有してくれた方の中から、抽選で20名様に888小判をプレゼントします！

■ メディア円卓会議も公開！

さらに、リリース1か月を記念し、電ファミニコゲーマー、電撃オンライン、GameWith、ファミ通.comの4つのメディアと連携した円卓会議を実施。『信長の野望 真戦』の世界観やゲームシステム、戦略性の魅力について、そして歴史SLGというジャンルが今なお持つ可能性と深みについても語り合います。メディアが深掘りする熱い対談の模様は、1月19日に各メディアのYouTubeチャンネルにて公開予定です。ぜひお見逃しなく！

電ファミ公式チャンネル

https://www.youtube.com/@denfami(https://www.youtube.com/@denfami)

電撃オンライン

https://www.youtube.com/@dengekionline(https://www.youtube.com/@dengekionline)

GameWith 新作ゲームレビュー

https://www.youtube.com/@GameWithTV(https://www.youtube.com/@GameWithTV)

ファミ通TUBE

https://www.youtube.com/@famitsutube(https://www.youtube.com/@famitsutube)

今後も定期的なアップデートやイベントを通じて、より楽しく没入感のあるプレイ体験を提供してまいります。最新情報は、公式サイトおよび公式X（旧Twitter）にて随時発信いたします。

＜『信長の野望 真戦』について＞

『信長の野望 真戦』はコーエーテクモゲームスの『信長の野望・新生』公式ライセンスを取得し、『三國志 真戦』の制作陣がおくるSLG×RPGの革新作です。日本の戦国時代をリアルに表現することに尽力し、より素晴らしい地図戦略体験と豊富で面白い個人育成コンテンツをお届けします。プレイヤーは群雄割拠の時代に一城の主として、自己を鍛え、勢力を築き、友人たちと共に各地を征討し、天下統一を果し、乱世を終結させることを目指します。

▼公式情報

公式サイト： https://nobunaga-shinsen.qookkagames.jp/

公式X（旧Twitter）： https://x.com/nobunagashinsen

公式YouTube： https://www.youtube.com/@信長の野望真戦(https://www.youtube.com/@%E4%BF%A1%E9%95%B7%E3%81%AE%E9%87%8E%E6%9C%9B%E7%9C%9F%E6%88%A6)

公式Discord： http://discord.gg/nobunagashinsen

