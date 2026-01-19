「次は、医療を未来へ。」 キヤノンの新企業 CM 放映開始

キヤノン株式会社

キヤノンは、新企業CM「キヤノンのまなざし篇」、「可視化への挑戦篇」を、1 月18 日（日）より全国で放映開始しました。

キヤノンは、これまで培ってきたさまざまな技術を、医療、セキュリティ、商業印刷、産業機器など社会を支える幅広い領域に応用しています。本CMでは、「次は、医療を未来へ。」というメッセージとともに、医療従事者や患者さんにとってより良い医療の実現を目指すキヤノンの姿を紹介しています。

- 「キヤノンのまなざし篇」

キヤノンは「人間」を見つめ、「人間」を撮ることを追求し続けています。CM では、患者さんの状態に合わせて、立った姿勢や座った姿勢でも撮影できる CT を例に、技術で医療に貢献するキヤノンの思いを描いています。

＊YouTube：https://youtu.be/u-XEfdkVk9g

- 「可視化への挑戦篇」

キヤノンの医療 AI 技術（※）は、CT で撮影した画像のノイズを低減し、医師の診断をサポートしています。人間の体を可視化することへの飽くなき探求心で、医療従事者の皆様の仕事を支えたいという思いが込められています。

＊YouTube：https://youtu.be/R14JZPBF0Zs

- 新CM概要

「キヤノンのまなざし篇」（30 秒）／「可視化への挑戦篇」（30 秒）

放映開始日：2026 年1 月18 日（日）

放 映 番 組：TBS「世界遺産」（毎週日曜日18:00～18:30）

※ 設計段階でAI技術のひとつであるディープラーニングを用いています。導入後に自動的に学習し性能が変化することはありません。