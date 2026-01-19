TUNAG、組織改善に向けた取り組みを表彰する「エンゲージメントアワード2025」を開催

株式会社スタメン

株式会社スタメン（東京本社：東京都千代田区、代表取締役 大西泰平、以下「当社」）は、当社が開発・提供するエンゲージメントプラットフォーム「TUNAG（ツナグ、https://biz.tunag.jp）」を活用し、組織エンゲージメントの向上において先進的かつ効果的な取り組みを実践した企業を表彰する「エンゲージメントアワード2025」を2026年1月16日（金）に開催したことをお知らせいたします。

本アワードでは、「変化の連鎖」をテーマに、TUNAGを通じて組織改善に取り組んだ企業のエピソードを公募しました。その中から、優れた成果を上げた5社を「ENGAGEMENT PRIME COMPANY」として表彰し、さらにその中でも最も大きな成果を創出した1社を「ENGAGEMENT OF THE YEAR」として選出しました。

エンゲージメントアワードについて

本アワードは、本年で8回目の開催となり、1,300社を超える導入企業様を対象に募集を行いました。本年も多くのエントリーをいただいております。

当社は、エンゲージメントアワードの開催を通じて、各社が実践する組織改善のプロセスやナレッジを共有・発信する機会を創出しています。組織エンゲージメント向上に日々取り組まれている経営者や企業担当者の皆様にとって、新たな発見や学び、そして志を同じくする仲間とのつながりを得られる場を提供することが、本アワードの大きな狙いです。

特設サイト：https://biz.tunag.jp/award(https://biz.tunag.jp/award)

エンゲージメントアワード受賞企業について

ENGAGEMENT OF THE YEAR（総合グランプリ）

ENGAGEMENT PRIME COMPANYのうち、組織に最も大きなインパクトを与えた1社を「ENGAGEMENT OF THE YEAR（総合グランプリ）」に選出。

【大成株式会社】

お取り組み内容

TUNAGをハブに10ヶ月でMVV理解浸透改革を推進。経営陣インタビューや管理職リレー投稿、現場の実践記など多層的な取り組みにより、アンケートでMVV理解度が20Pt、浸透度は16Pt改善。全階層が連動し、自ら行動する「全員主役」の社風を確立されました。

選出理由

- MVV浸透の遅れを経営課題と定義し、多層連動のインナーコミュニケーション改革を実践- MVV理解度・浸透度を大幅改善。社員の意識・行動変容を伴う成果を創出し、自社の新たなモデルを確立。

担当者コメント

このような素敵な賞をいただき、本当にありがとうございます。 創業66年、約5,500名の仲間を抱える弊社で2022年に判明した『ビジョン認知度5割』という現実は衝撃でした。当初は冷ややかな反応もあり無力さに挫けそうになりましたが、1年かけ全部署を回り、対面の泥臭さとツールの便利さの両輪で一人ひとりの言葉を繋ぎ続けました。

インターナルコミュニケーション活動を真剣に向き合ってくれた全社員、一人、また一人と社内に『味方』が増えていったことが、今日このステージに立てている一番の理由だと思っています。

多層連動のインターナルコミュニケーションの改革により、MVV理解度は88%に達しました。MVVを自分事として捉える『全員主役』の社風が今根付き始めております。広報の挑戦はまだ道半ばですが、約5,500名が自分の仕事に誇りを持ち、自らの言葉で語れること、それこそが最大の武器だと信じております。 組織の共感から最高のファンを創ることを目指し共感の輪をさらに広げてまいります。

（大成株式会社 社長室 広報課 内山 紗莉奈さま）

ENGAGEMENT PRIME COMPANY

「変化の連鎖」をテーマに組織改革に取り組み、大きな成果を上げた企業のエピソードを募集した中から、特に優れた取り組みを行った企業が受賞。

【株式会社アスクリエイト】

お取り組み内容

経営計画書を落とし込むため、代表の毎日投稿「Action!」や日報公開を展開。理念が「行動」へ変わり、応援し合う風土が定着しました。結果離職率が低下し、売上も31％増を達成。理念の実践が業績と社員還元に直結する、強い組織へ進化しました。

選出理由

- 理念を「言葉」から「行動」へ落とし込み、日報や代表発信など「習慣」のデザインで行動変容を促進- 組織文化の変革と売上増を同時実現。理念浸透が業績と社員還元に直結する経営を確立

【株式会社ヴィア・ホールディングス】

お取り組み内容

グループ5社の壁を越える「One Team」を目指し、4,000名の準社員へ情報整理や参加型マルシェ、独自キャラクターの活用など現場が動き出す仕掛けを実施。雇用形態を超えた横のつながりを創出し、全社のコミュニケーション基盤を再構築されました。

選出理由

- 4,000名の準社員を巻き込む多層的な仕掛けで、組織横断のコミュニケーションを自走型へ昇華- 形式的な運用から「現場が動き出す仕組み」へ進化させ、全社的な意識転換を実現

【株式会社銀の葡萄】

お取り組み内容

「アルバイトも輝く組織」を目指してTUNAGで感謝と挑戦の連鎖を生み出し「任せる」風土を醸成。改善提案や挑戦が増加し、アルバイトリーダーの人数は5倍に増加。会議参加率や売上も向上し、互いを認め合い成長が連鎖する「自立と信頼」の組織を実現されました。

選出理由

- 挑戦・改善・感謝の循環を可視化し、人材、売上向上などの成果を創出- 自立と信頼の文化を浸透させ、立場を超えた改善提案による「現場自走」の成功事例を創出

【フェイラージャパン株式会社】

お取り組み内容

店舗と本社の壁を越え、18名のリレー形式でチームを運営。自己紹介制度の改善や広報、部活動の立ち上げなど新旧メンバーの想いをつなげ、顔が見える対話と参加の輪を拡大。コメント・サンクスカード数など全指標が向上し、変化の連鎖により”夢が連鎖する組織”へと進化しました。

選出理由

TUNAGについて

- 部門横断プロジェクトを軸に、運営の新陳代謝を通じて「自発参加を生む文化」へ進化- エンゲージメントにおける社内重要指標が全て前年超え。変化の連鎖を組織全体へ広げ、進化を実現。

TUNAG（ツナグ）は、組織の生産性向上や離職率の低下を目的とし、社内コミュニケーションと情報共有を促進する統合型プラットフォームです。2025年12月時点で、利用中企業数は1,300社、利用ユーザー数は150万人を突破しています。

従来のエンゲージメント施策に多いサーベイや分析・診断中心のサービスとは異なり、TUNAGは実践支援型のプロダクトです。社内SNS、表彰、制度運用といった日々の行動に紐づいた機能設計により、組織課題を具体的なアクションで解決へ導きます。

さらに、ノンデスクワーカーにも届きやすい設計とUIにより、リモート環境や多拠点展開企業でも高い活用率を実現。サーベイにとどまらず、「つながり」や「感謝の循環」など、組織文化の醸成まで一貫して支援できる点が、TUNAGの大きな強みです。

TUNAGでできること（一部ご紹介）

会社からのお知らせ / WEB社内報 / 社長メッセージ / サンクスメッセージ / 1on1 / 日報 / 社内ポイント / 社員プロフィール・自己紹介 / 社内表彰 / 研修・マニュアル / 社内教育用テスト / 組織診断 etc…

■資料請求：https://go.tunag.jp/l/900371/2024-10-07/k9gd7

■公式サイト：https://biz.tunag.jp/

■導入事例：https://biz.tunag.jp/case

株式会社スタメンについて

「一人でも多くの人に、感動を届け、幸せを広める。」を経営理念に、2016年に創業。その後順調な事業拡大により2020年12月に株式上場。HR Tech領域のサービスである「TUNAG」、クラウド型のIT資産管理・操作ログ管理ツール「Watchy」をはじめとした、複数のサービスを展開しています。

会社名：株式会社スタメン

代表者：代表取締役社長 大西 泰平

東京本社：東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング 5F

名古屋本社：愛知県名古屋市中村区下広井町1-14-8

事業：TUNAG（ツナグ） https://biz.tunag.jp/

Watchy（ウォッチー） https://watchy.biz/

創業：2016年8月

従業員数：169名（2025年6月末時点の連結正社員数）

証券コード：4019

URL： https://stmn.co.jp/