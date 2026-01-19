日常の使いやすさを進化させた「衣類スチーマー NI-FS70C」ほか計3機種を発売

パナソニックグループ

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、使いやすさを進化させ、使用後に洋服を着た印象がかわる衣類スチーマー「NI-FS70C」ほか計3機種を2026年3月上旬（＊）に発売します。

近年では普段の外出時における服装は、在宅勤務の普及やオフィスカジュアルの浸透によりカジュアル化が進んでいます。この背景を裏付けるように、ファッションにおける重視点は幅広い年代で「シンプル」「清潔感」「動きやすさ」が上位を占めて（※1）います。

そのような中、衣類の「シワ伸ばし」や「脱臭」「除菌」を簡単にできる衣類スチーマーは、2013年の初号機（※2）発売以降、継続的な人気となっています。

特に2024年に発売した従来品（※3）「NI-FS70A」は、「静電タッチ式スチーム操作」機能によりスチームタッチボタンに指を触れるだけでスチームの操作ができるため、初心者でも簡単で、感覚的に使える点が好評で累計約22万台（※4）の販売実績となっています。（2025年12月末現在）

本製品は、さらに「立ち上がり時間約2秒短縮（※5）の約15秒」や「本体重量は約30 g軽量化（※6）の約630 g」など細部まで改良することで、使い勝手を一層向上して製品力の向上を図りました。

今後も手軽かつ本格的な「衣類ケア」を提案し新たな需要を喚起します。

製品ウェブページ

https://panasonic.jp/iron/products/NI-FS70C.html

【品名】衣類スチーマー

【品番】NI-FS70C

【メーカー希望小売価格】オープン価格

【発売日】2026年3月上旬（＊）

＜特長＞

1. 進化した使い勝手

・立ち上がり時間約15秒（約2秒短縮（※5））

・本体重量630 g（従来比30 g削減（※6））を実現

2. 浸透スチームでシワのばしだけでなく、脱臭除菌も

・平均15 g/分のパワフルなスチームが細かな繊維の奥まで浸透。脱臭や除菌効果に優れる

・シャツだけでなく、Tシャツ等のカジュアルなお洋服にも。衣類スチーマーで洋服を着た印象が変わる。

3. 洗練された本体フォルム

・カラー2色（カームブラック、クレイベージュ）

・出したままでも部屋に馴染む本体デザイン

※1 全国18～79歳の男女3,000名を対象にファッションに関する実態・意識調査（Cross Marketing 2025年5月）

※2 NI-FS300（2013年11月発売）

※3 NI-FS70A（2024年3月発売）

※4 2025年11月現在 パナソニック出荷450万台

※5 NI-FS70A 約17秒と比較

※6 NI-FS70A 約660 gと比較

＊社会情勢等の影響により、発売の延期や供給が遅れる可能性があります。発売時期は確定次第、パナソニックウェブサイトに掲載します。

その他2機種については

・NI-FS60C 製品ウェブページ

https://panasonic.jp/iron/products/NI-FS60C.html

・NI-FS40C 製品ウェブページ

https://panasonic.jp/iron/products/NI-FS40C.html

【お問い合わせ先】

パナソニック 家事製品 ご相談窓口

フリーダイヤル：0120-878-691

受付：9時～18時 月～土曜日（祝日・正月三が日を除く）