【セミナー】「令和4年改正民訴法、ここが変わる！弁護士が躓かないための実務ポイント解説『企業法務のための民事訴訟の実務解説〈第4版〉』出版記念セミナー」開催決定！

『企業法務のための民事訴訟の実務解説＜第4版＞』

いよいよ近づく、令和4年改正民事訴訟法の全面施行。

改正点そのものは把握していても、実務の中で何を把握し、どこに気を付けておくべきなのか、

迷いを感じている弁護士の方も多いのではないでしょうか。



今回は、大好評ロングセラーの最新版『企業法務のための民事訴訟の実務解説＜第4版＞』(https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/105179.html?utm_source=prtimes)の出版を記念し、そんな皆様のお悩みを解決するセミナーを開催！



本書の執筆者であり、元裁判官で弁護士の圓道 至剛氏にご登壇いただき、

令和4年改正民訴法全面施行前に、改正内容と弁護士がおさえておくべき実務上のポイント・留意点を、民事訴訟の流れに沿って概観し解説いただきます。



改正内容とその対応ポイントをしっかり把握し、訴訟実務のアップデートを進めませんか？

ぜひご検討ください！

【こんな方におすすめです！】

・改正内容を実務目線で整理し、今後の対応を検討したい弁護士の方

・令和4年改正民訴法について一通り理解しているものの、実務対応に不安が残っている方

・民事訴訟の実務について、裁判官・弁護士双方の視点から押さえたい方

