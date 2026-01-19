【セミナー】「令和4年改正民訴法、ここが変わる！弁護士が躓かないための実務ポイント解説『企業法務のための民事訴訟の実務解説〈第4版〉』出版記念セミナー」開催決定！
▼書籍の詳細はこちら▼
『企業法務のための民事訴訟の実務解説＜第4版＞』
https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/105179.html?utm_source=prtimes
▼セミナー概要▼
いよいよ近づく、令和4年改正民事訴訟法の全面施行。
改正点そのものは把握していても、実務の中で何を把握し、どこに気を付けておくべきなのか、
迷いを感じている弁護士の方も多いのではないでしょうか。
今回は、大好評ロングセラーの最新版『企業法務のための民事訴訟の実務解説＜第4版＞』(https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/105179.html?utm_source=prtimes)の出版を記念し、そんな皆様のお悩みを解決するセミナーを開催！
本書の執筆者であり、元裁判官で弁護士の圓道 至剛氏にご登壇いただき、
令和4年改正民訴法全面施行前に、改正内容と弁護士がおさえておくべき実務上のポイント・留意点を、民事訴訟の流れに沿って概観し解説いただきます。
改正内容とその対応ポイントをしっかり把握し、訴訟実務のアップデートを進めませんか？
ぜひご検討ください！
【こんな方におすすめです！】
・改正内容を実務目線で整理し、今後の対応を検討したい弁護士の方
・令和4年改正民訴法について一通り理解しているものの、実務対応に不安が残っている方
・民事訴訟の実務について、裁判官・弁護士双方の視点から押さえたい方
▼セミナー詳細▼
[表: https://prtimes.jp/data/corp/59164/table/828_1_cde90296828e04dd30177811b3af26c8.jpg?v=202601190121 ]
開催：第一法規株式会社
