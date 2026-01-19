新コンセプトは「シナガル」「品川インターシティ」商業エリアを2026年3月30日（月）リニューアルオープン 食でつながるフードホール「SHINATERRACE KITCHEN」誕生！

日鉄興和不動産株式会社

日鉄興和不動産株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三輪 正浩）が運営する「品川インターシティ」は、商業エリアにおける対象テナントの新規開業およびリニューアルを完了し、2026年3月30日（月）にグランドオープンすることを正式決定いたしました。“働く・集う・憩う”が融合した新しい都市拠点として、品川に食と体験が交差する新たなまちの魅力が誕生します。

・新コンセプト「シナガル」で進化する品川インターシティ

品川インターシティは、3棟のオフィス棟・商業棟・ホール棟で構成される超高層大型複合ビルとして1998年12月に開業し、品川駅東口（港南口）開発の端緒となったプロジェクトです。

今回のリニューアルでは、「シナガル」という新たなコンセプトを軸に、品川インターシティが人と人、街と未来をつなぐ場所として進化します。“つながる”という言葉が持つ温かさを基点に、多様な価値観や文化が交差し、オフィスワーカーや地域住民、来街者が自然に集い、ふれあい、語らえる場を目指します。過去から現在、そして未来へと続く“つながり”を育みながら、街全体に心地よい賑わいと新しい出会いが生まれる、心が通い合う街づくりを推進します。

・リニューアルの目玉となる新フードホール「SHINATERRACE KITCHEN」誕生

リニューアルの目玉として、Shop＆Restaurant棟地下1階に新たなフードホール「SHINATERRACE KITCHEN（シナテラスキッチン）」が誕生します。木調の床・壁・天井が織りなす温もりのある空間に、ガラスファサードから自然光が差し込み、昼は開放的に、夜は間接照明がやさしく灯る落ち着いた雰囲気を演出。ソファ席やベンチ席、電源付きカウンター席など多様な座席を備え、ランチや会食、仕事帰りの一杯、休日の家族利用まで、幅広いシーンで心地よい時間をお過ごしいただけます。テイクアウトした料理をセントラルガーデンやアトリウムで楽しむなど、館内外を自由に行き来する新しい“食のスタイル”も提案します。

また、SHINATERRACE KITCHENではモバイルオーダーにも対応しており、混雑を避けながら幅広いジャンルの料理を自在に組み合わせてお楽しみいただけます。さらに、同フロアに展開するブルワリーレストラン「YONA YONA TOKYO BREWERY」でテイクアウトしたクラフトビールの持ち込みもできるため、ビールと料理を自由に持ち寄りながら、思い思いのスタイルでくつろげます。

・ビールからダンスまで、“体験する楽しさ”が広がる新スポット

グランドオープン同日には、席数は約200席の日本最大規模※1の駅直結ブルワリーレストラン「YONA YONA TOKYO BREWERY」がオープン。今回誕生する旗艦店は、「未来、ただいま醸造中。」をテーマに掲げ、新たなクラフトビール文化の発信拠点としてビールを「飲む」から「体験する」場所に変える体験型ブルワリーレストランです。店内には醸造所を併設し、醸造経験を重ねたヤッホーブルーイングのブルワーが常駐。さらに、DJブースや30以上のタップを備えたアイランドバーなど、ここでしか体験できない空間演出も取り入れています。

また、4月にはセガサミーグループが運営するダンススタジオ「STUDIO LUX」もオープン予定。スタジオ内のダンススクールでは、D.LEAGUE所属チーム「SEGA SAMMY LUX」（セガサミーグループ運営）のメンバーによる特別レッスンを一部のカリキュラムで実施し、ここでしか味わえない体験を創出します。

開業から25年を経て新たなステージへと進化する品川インターシティは、これからも“働く・集う・憩う”が融合する次世代の都市拠点として、豊かなライフスタイルを創造してまいります。

※1：席数において。ビール専門誌「ビール王国」調べ。2026年1月19日時点。

■新規出店テナント一覧

【Shop＆Restaurant棟地下1階】YONA YONA TOKYO BREWERY 2026/3/30（月）オープン

業態：ブルワリーレストラン

席数は約200席の日本最大規模※１の駅直結ブルワリーレストランとなる「YONA YONA TOKYO BREWERY」では、店内の醸造所から直接提供される究極にフレッシュなビールを心ゆくまでお楽しみいただけます。ここでしか味わえない限定ビールはもちろん、ビールとの相性を考えて作られたペアリングフードも多数ご用意しています。

詳細は下記公式ホームページよりご確認ください。先行予約も受付中です。

YONA YONA TOKYO BREWERY ホームページ

YONAYONA TOKYO BREWERY(https://yonayonatokyobrewery.com/)

先行予約ページ

https://club-wonder.jp/brands/12/restaurants/39(https://club-wonder.jp/brands/12/restaurants/39)

※1：席数において。ビール専門誌「ビール王国」調べ。2026年1月19日時点。

【B棟地下1階】STUDIO LUX 2026年4月オープン予定

業態：カルチャー教室

日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」で活躍する「SEGA SAMMY LUX」（セガサミーグループ運営）が、待望のダンススタジオをオープン！今年春開校予定のスタジオ内ダンススクールでは、「SEGA SAMMY LUX」の現役メンバーによる特別レッスンを一部のカリキュラムで実施し、ここでしか味わえない体験を提供します。（※その他カリキュラムは経験豊富な講師陣が担当し、多彩なレッスンを展開予定です）プロの熱気と本物のスキルに触れられる、贅沢なダンス体験があなたを待っています。

【B棟地下1階】炭焼き屋 こもれ火 （開業中）

業態：和食（原始焼、炉端焼）

「炭焼き屋 こもれ火」は、品川の都会の喧騒の中でも、ひと息つける“隠れ家”のような存在を目指しています。炭火の香りが漂う落ち着いた空間で、旬の食材をじっくりと炭火で味わう贅沢な時間は、日常を忘れさせるひととき。都会の中で感じる“ちょっと特別な非日常”を、ここでしか味わえない体験としてお届けします。

【B棟地下1階】焼鳥さむしん そのに 開業中

業態：焼鳥屋

丸の内の人気店「焼鳥さむしん」が品川にOPEN！毎朝おろしたての新鮮な鶏肉を使い、コースのように一本ずつ提供するおまかせ串が自慢です。名物は朝引きレバー。産直の珍しい野菜串や、焼鳥に合う厳選ワイン・日本酒も充実。お酒にぴったりのアテや土鍋鯛茶漬けまで揃えた、赤提灯とはひと味違う軽やかなオトナの焼鳥店です。

SHINATERRACE KITCHEN

【Shop＆Restaurant棟地下1階】Spice Theater 2026/3/30（月）オープン

業態：スパイスカレー、タパス

インド・ネパールからやって来た“ナマステボーイズ”が腕をふるう、香り高いスパイスカレーとビールが進む多彩なタパスが楽しめるボリウッドダイニング。7種のカレーに加え、ビリヤニ、スープカレー、カツカレーなど豊富なメニューをご用意しています。ガッツリ食事も、軽く一杯も大歓迎！渋谷・丸の内に続く新店舗として、スパイスと笑顔でいつでもナイスな刺激をお届けします。

SHINATERRACE KITCHEN

【Shop＆Restaurant棟地下1階】野方餃子 品川酒家 2026/3/30（月）オープン

業態：中華料理

食べログ百名店にも選ばれ、数々のメディアで紹介される餃子の名店「野方餃子」がシナテラスに登場。黄金色に輝く羽根付き餃子は、パリッと香ばしい食感とジューシーな旨味が魅力。痺れる辛さと香りがクセになる麻辣担々水餃子や、本格的な味わいの麻婆豆腐など、多彩な逸品をご用意。ランチからディナーまで、気軽に立ち寄れる上質な餃子体験をお楽しみください。

SHINATERRACE KITCHEN

【Shop＆Restaurant棟地下1階】おだしうどん かかや 品川インターシティ店 2026/3/30（月）オープン

業態：和食（うどん、天ぷら、天丼）

毎日お店で仕込む黄金出汁のうどんと、揚げたて天ぷら、天丼のお店です。全粒粉を練り込んだ香ばしくコシのあるうどんに、昆布といりこ、鰹節・宗田節・鯖節を合わせ、さらに鶏スープを加えて白醤油で仕上げた、深い味わいの黄金出汁を合わせました。定番の天ぷらうどんをはじめ、お出汁がきいたクリームうどんや明太子うどんなど、オリジナルの創作うどんも豊富にご用意しております。豪華天丼や、お蕎麦、お酒とおつまみも取り揃えております。

SHINATERRACE KITCHEN

【Shop＆Restaurant棟地下1階】クリスプサラダワークス 品川インターシティ店 2026/3/30（月）オープン

業態：カスタムサラダ専門店

おいしくてヘルシーでお腹いっぱいになる、高品質なサラダを提供するカスタムサラダ専門店。約30種類のトッピングは、クリスプこだわりの手作り仕込みで素材や味わいへのこだわりを一皿にぎゅっと詰め込みました。専用アプリから事前注文すれば、お好みのタイミングで店頭受け取りが可能。忙しい日常の中でも、自分だけの特別なサラダをスマートに楽しめます。

【B棟地下1階】品川 BISTRO NONKI 2026/3/30（月）オープン

業態：ビストロ

『お米がススムビストロ』をテーマに、ワイン片手に料理と活気ある大衆BISTRO空間を楽しむひととき。洋風釜炊きご飯をはじめ、香ばしく焼き上げた和牛、多種多彩に旬が盛り込まれた前菜盛り合わせ、じっくり時間をかけて煮込むスペシャリテのトリッパ。一品一品がお客様のBISTRO NONKI でのお時間をより豊かにより素敵なひとときへと彩ります。

【Shop＆Restaurant棟3階】和食日和 おさけと 品川 （開業中）

業態：和食

コンセプトは「オフィスワーカーが寛げる日本酒オアシス」。ランチから会食、接待まで幅広く対応し、酒匠・山口直樹氏が厳選した全国の日本酒と、銀座で研鑽を積んだ料理長・安食智史氏の和食とのペアリングを楽しめます。木の温もりあふれる店内には、最大6名の個室を6室と、12名まで対応可能なテーブル席を完備しています。

■品川インターシティ施設概要

所在地 ：東京都港区港南2-15-1~4

延床面積：337,126.4平方メートル

階数 ：地上32階・地下3階・塔屋1階

構造 ：鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造

竣工 ：1998年11月

事業者 ：日鉄興和不動産株式会社

住友生命保険相互会社

株式会社大林組

環境認証：CASBEE不動産認証Sランク