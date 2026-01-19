ビオック代表 村井三左衛門、愛知県主催のスタートアップ交流イベントに登壇 ASTRA FOOD PLAN社との共同プロジェクト、種麹未利用資源のアップサイクルについて発表

株式会社ビオック

種麹（麹菌）の研究開発および製造販売を行う株式会社ビオック（所在地：愛知県豊橋市、代表取締役：村井三左衛門、以下「ビオック」）は、2026年2月3日（火）に東京・大手町で開催される愛知県主催「第2回 愛知県東三河×首都圏スタートアップ つなぐ・めぐるMeet Up!」に登壇いたします。

本イベントでは、ASTRA FOOD PLAN株式会社（所在地：埼玉県富士見市、代表取締役：加納千裕、以下「ASTRA FOOD PLAN」）とともに、両社で進めている「種麹製造過程における未利用資源のアップサイクルプロジェクト」の進捗と成果についてプレゼンテーションを行います。

■ プレゼンテーションの背景：種麹製造培地のアップサイクル

種麹の製造は、蒸した米を培地として麹菌を繁殖させる工程を伴います。その際、麹菌の有用成分を豊富に含みながらも、最終的に製品から除外される培地が発生します。この培地は優れたポテンシャルを持つ未利用資源ですが、 醸造以外の食品メーカーにとって、生きた麹菌は「工場の衛生管理上、混入を避けるべき菌」と捉えられることが多く、原料としての取り扱いに制限がありました。

本プロジェクトでは、ASTRA FOOD PLANが保有する過熱水蒸気を用いた乾燥・殺菌技術を活用。種麹製造に用いた培地を瞬時に乾燥・殺菌し、粉末状の食材（『ぐるりこ(C)』）へとアップサイクルすることで、安全かつ機能的な新素材としての社会実装を目指しています。

※本プロジェクトは2025年11月20日に行われた愛知県庁東三河総局主催「第1回「愛知県東三河×首都圏スタートアップ つなぐ・めぐるMeet Up（ミートアップ）！」を契機に発足しました。

■ イベント開催概要

本イベントは、愛知県東三河地域における農業系スタートアップの創出や、首都圏事業者との共創を目的としたマッチング交流イベントです。

名称： 第2回 愛知県東三河×首都圏スタートアップ つなぐ・めぐるMeet Up!

日時： 2026年2月3日(火) 16:00～20:00（第1部 16:00開始、第2部 18:10開始）

会場： 3×3 Lab Future（東京都千代田区大手町1-1-2 大手門タワー・ENEOSビル 1階）

主催： 愛知県（愛知県東三河総局企画調整課）

詳細URL： https://higashimikawa-meetup2025part2.peatix.com/

■ 登壇者プロフィール

村井三左衛門（むらい・さんざえもん）

株式会社ビオック 代表取締役社長 ／ 糀屋三左衛門 第29代当主 室町時代から続く種麹メーカー「糀屋三左衛門」の当主。家業を継承しつつ、研究開発企業である株式会社ビオックの代表として、最新の微生物学に基づいた伝統技術の社会実装を推進。公益財団法人日本醸造協会理事。ForbusJAPAN×EARTHMART「食の未来を輝かせる25人」選出。Kojinomy創設者。

加納千裕（かのう・ちひろ）氏

ASTRA FOOD PLAN株式会社 代表取締役社長 食品メーカーでのキャリアを経て2020年に同社を設立。わずか10秒で食品を乾燥・殺菌する「過熱蒸煎機」を開発。同装置で製造する食品パウダー「ぐるりこ(C)」で、「かくれフードロス」問題解決を目指す。ICC KYOTO 2025「スタートアップ・カタパルト」優勝。

■ 会社概要

株式会社ビオック

室町時代に創業した種麹メーカー「糀屋三左衛門」の知見を活かし、微生物の研究開発を行う。全国の醸造メーカーを顧客に持ち、種麹の供給に加え、異素材の麹素材開発や共同研究を専門とする。 URL：https://www.bioc.co.jp/

ASTRA FOOD PLAN株式会社

過熱水蒸気技術を用いた乾燥・殺菌装置の開発・販売、およびアップサイクル食材『ぐるりこ(C)』の開発・販売を行うスタートアップ企業。 URL：https://www.astra-fp.com/