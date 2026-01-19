【開催決定】花と植物のイベント『GreenSnap Marche YOKOHAMA 2026』4月11日(土)・12日(日)に山下公園で開催

GreenSnap株式会社

植物コミュニティアプリ「GreenSnap」を運営するGreenSnap株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：西田貴一）は、横浜市主催の「ガーデンネックレス横浜2026」と連携し、花と植物のイベント『GreenSnap Marche YOKOHAMA 2026』を、2026年4月11日（土）・12日（日）の2日間、横浜・山下公園にて開催いたします。

■今年で8度目の開催！ガーデンネックレス横浜とも引き続き連携

『GreenSnap Marche YOKOHAMA』は、GreenSnapユーザーをはじめとする植物好きが全国から集まる、国内最大級の“植物の祭典”です。昨年は過去最高となる50ブースが出店し、約4万人が来場するなど

大きな盛り上がりを見せました。本年の開催でも、毎年好評を博している「ガーデンネックレス横浜」との連携を行い、花と緑あふれる横浜の魅力を発信してまいります。

■人気クリエイターやショップが集結

会場には、GreenSnapで人気のクリエイターやショップが全国から集結します。多肉植物やドライフラワー、ガーデニング用品などのショッピングが楽しめるほか、大人から子供まで参加できるワークショップも多数開催予定です。

今年は4万人以上の来場を目標に、春の山下公園を花と緑で彩ります。

■開催概要

イベント名：GreenSnap Marche YOKOHAMA 2026

開催日時：2026年4月11日（土）10:00-17:00、4月12日（日）10:00-16:00

会場：山下公園おまつり広場

主催：GreenSnap株式会社

入場料：無料

URL：https://greensnap.jp/event/events/greensnapmarche-yokohama-2026

※出店者情報やイベントの詳細なコンテンツについては、決定次第順次発表いたします。

■出店者募集

『GreenSnap Marche YOKOHAMA 2026』の出店者募集につきましては、下記エントリーフォームより詳細をご確認いただき、エントリーをお願いします。

【エントリーフォーム】questant.jp/q/1RR9W4P1(https://questant.jp/q/1RR9W4P1)

※エントリーが予定数に達した場合、募集を終了させていただきます。予めご了承ください。

■過去のイベントの様子

2025年のイベントレポートはこちらをご覧ください。

GreenSnapMarche YOKOHAMA 2025 AUTUMN 開催レポート

■「ガーデンネックレス横浜」とは

「ガーデンネックレス横浜」は、横浜市が主催する春と秋に開催される大規模な緑化推進イベントです。美しい花々や緑に彩られた横浜市内を「ネックレス」に見立て、山下公園、港の見える丘公園、日本大通りなどを中心に市内各所で様々なガーデニングイベントや展示が行われます。

この取り組みは、横浜市の豊かな自然環境と花文化を発信し、市民や観光客が楽しみながら自然や緑の大切さを学べる場を提供することを目的としています。「GreenSnap Marche YOKOHAMA」は、この「ガーデンネックレス横浜2026」の一環として開催され、訪れる方々に自然とのふれあいや植物の魅力を届けています。

公式サイトはこちら：https://gardennecklace.city.yokohama.lg.jp/

■GreenSnapについて

GreenSnap社が運営する「GreenSnap」は、ユーザーの70%以上を女性が占める植物に特化したSNSアプリです。植物の名前や育て方を調べたり、植物写真のタイムライン投稿やアルバム記録、ブログなどの機能を備えており、植物好き同士の活発なコミュニティも存在します。

ユーザー数はGreenSnap社運営メディア全体で最大月間1,200万人、アプリダウンロード数350万、1日最大40,000枚、累計2,000万枚もの投稿がされている、いま注目を集める植物メディアです。

▽GreenSnap Webサイト：https://greensnap.jp/

▽植物のオンラインショップ「GreenSnapSTORE」：https://greensnap.co.jp/

▽【土を使わず育てる観葉植物】Table Plants（テーブルプランツ）：https://tableplants.jp/

▽植物情報サイト「horti」：https://horti.jp/

▽GreenSnap株式会社について：https://greensnap.jp/company/

▽あらゆる規模のイベントをサポート 「スマペタ」：https://smapeta.jp/

▽横浜市内の美しいスポットを探そう：https://yokohama.hanamiru-spot.jp/



■本イベントに関するお問い合わせ

『GreenSnap Marche YOKOHAMA 2026』の詳細につきましては、下記メールアドレス宛にお問い合わせをお願いいたします。

【本イベントに関するお問い合わせ先】event@greensnap.co.jp