社員が辞めない組織とは何か？ルミッションが「従業員良しの原則」をまとめた特集記事を公開
■概要
株式会社ルミッション（東京都港区）は、
「社員が辞めない組織をつくるための従業員良しの原則」 をテーマにした特集記事を公開しました。
本記事は、ルミッションが提唱する
「5方良し経営（会社良し・従業員良し・顧客良し・世間良し・次世代良し）」
のうち、特に離職防止・定着・育成に大きく関係する “従業員良し”領域 を体系化した内容となっています。
公式サイト：https://lumission.world/jp/
オウンドメディア：https://lumission.world/jp/media/
5方良し経営セミナー：https://wmedia.jp/5hou
社長の分身サービス：https://wmedia.jp/shacho
■背景｜社員が辞める理由の8割は「組織の構造」にある
人材市場が激変する中、企業の離職率は上昇傾向にあります。
従業員が辞める理由には、
・評価の不公平感
・コミュニケーション不足
・経営方針と価値観のズレ
・やりがい・成長実感の欠如
・理念が浸透していない
などが挙げられます。
しかし、ルミッションの分析によると、
離職の多くは“本人の問題ではなく、組織側の設計ミス”に起因しています。
オウンドメディア参考記事：
・「理念浸透と企業文化」https://lumission.world/jp/media/philosophy/0074/
・「採用とマッチングの本質」https://lumission.world/jp/media/human/0064/
・「経営者の迷いと判断軸」https://lumission.world/jp/media/nayami/0069/
・「経営基盤の整え方」https://lumission.world/jp/media/kaizen/0071/
・「企業理念の役割」https://lumission.world/jp/media/philosophy/0076/
■特集記事のテーマ｜従業員良しの“5つの原則”
特集では、社員が辞めない組織が共通して持つ 5つの構造要素 をまとめています。
１. 判断基準が揃っている組織は辞めない
評価制度が曖昧な会社では、努力が見えず不信感が生まれる。
社長の判断軸を可視化することが離職防止の第一歩。
関連リンク：
・社長の分身（判断軸の可視化）https://wmedia.jp/shacho
２. 理念と価値観のズレを最小化する
理念が浸透している組織は、感情的な衝突が起きにくい。
採用・育成・評価の基準が一本化され、行動がブレなくなる。
参考記事：
https://lumission.world/jp/media/philosophy/0074/
働きがい／心理的安全性／成長機会
３. 成長実感のある組織は離職率が低い
・挑戦機会
・キャリアの見える化
・スキル向上の仕組み
“人が伸びる環境”をつくる企業は、社員が残りやすい。
４. 心理的安全性がある職場は強い
怖い環境では人は学べない。
心理的安全性は生産性にも直結する。
参考：
心理 × 組織の記事：https://lumission.world/jp/media/nayami/0069/
５. 従業員良しは、次世代良しにつながる
社員の扱い方は、未来にそのまま残る“企業文化”になる。
長期的繁栄を望む企業ほど、従業員投資を惜しまない。
関連：
・企業文化の未来性：https://lumission.world/jp/media/philosophy/0076/
■本記事が社会的に重要な理由
・人的資本開示の義務化
・離職率の上昇
・採用難の加速
・メンタル不調者の増加
・価値観多様化によるマネジメント難
これらの課題に対し、
“従業員良し”を中心に組織を再設計する企業は、長期的に必ず強くなる。
という新しい視点を提示するものです。
■今後の取り組み
●5方良し経営セミナーの強化
理念・組織・採用・未来戦略を一気通貫で学べる
無料セミナーの日程はこちら（特典つき）
https://wmedia.jp/5hou
●社長の分身サービスとの連携
社長の価値観を可視化し、組織の判断ブレをなくす
『社長の分身』無料登録はこちら（特典つき）
https://wmedia.jp/shacho
●従業員良しに特化したメディア記事の拡充
https://lumission.world/jp/media/
■会社概要
会社名：株式会社ルミッション
所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F
公式サイト：https://lumission.world/jp/
お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact