社員が辞めない組織とは何か？ルミッションが「従業員良しの原則」をまとめた特集記事を公開

■概要

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（東京都港区）は、

「社員が辞めない組織をつくるための従業員良しの原則」 をテーマにした特集記事を公開しました。

本記事は、ルミッションが提唱する

「5方良し経営（会社良し・従業員良し・顧客良し・世間良し・次世代良し）」

のうち、特に離職防止・定着・育成に大きく関係する “従業員良し”領域 を体系化した内容となっています。

公式サイト：https://lumission.world/jp/

オウンドメディア：https://lumission.world/jp/media/

5方良し経営セミナー：https://wmedia.jp/5hou

社長の分身サービス：https://wmedia.jp/shacho

■背景｜社員が辞める理由の8割は「組織の構造」にある

人材市場が激変する中、企業の離職率は上昇傾向にあります。

従業員が辞める理由には、

・評価の不公平感

・コミュニケーション不足

・経営方針と価値観のズレ

・やりがい・成長実感の欠如

・理念が浸透していない

などが挙げられます。

しかし、ルミッションの分析によると、

離職の多くは“本人の問題ではなく、組織側の設計ミス”に起因しています。

オウンドメディア参考記事：

・「理念浸透と企業文化」https://lumission.world/jp/media/philosophy/0074/

・「採用とマッチングの本質」https://lumission.world/jp/media/human/0064/

・「経営者の迷いと判断軸」https://lumission.world/jp/media/nayami/0069/

・「経営基盤の整え方」https://lumission.world/jp/media/kaizen/0071/

・「企業理念の役割」https://lumission.world/jp/media/philosophy/0076/

■特集記事のテーマ｜従業員良しの“5つの原則”

特集では、社員が辞めない組織が共通して持つ 5つの構造要素 をまとめています。

１. 判断基準が揃っている組織は辞めない

評価制度が曖昧な会社では、努力が見えず不信感が生まれる。

社長の判断軸を可視化することが離職防止の第一歩。

関連リンク：

・社長の分身（判断軸の可視化）https://wmedia.jp/shacho

２. 理念と価値観のズレを最小化する

理念が浸透している組織は、感情的な衝突が起きにくい。

採用・育成・評価の基準が一本化され、行動がブレなくなる。

参考記事：

https://lumission.world/jp/media/philosophy/0074/

働きがい／心理的安全性／成長機会

３. 成長実感のある組織は離職率が低い

・挑戦機会

・キャリアの見える化

・スキル向上の仕組み

“人が伸びる環境”をつくる企業は、社員が残りやすい。

４. 心理的安全性がある職場は強い

怖い環境では人は学べない。

心理的安全性は生産性にも直結する。

参考：

心理 × 組織の記事：https://lumission.world/jp/media/nayami/0069/

５. 従業員良しは、次世代良しにつながる

社員の扱い方は、未来にそのまま残る“企業文化”になる。

長期的繁栄を望む企業ほど、従業員投資を惜しまない。

関連：

・企業文化の未来性：https://lumission.world/jp/media/philosophy/0076/

■本記事が社会的に重要な理由

・人的資本開示の義務化

・離職率の上昇

・採用難の加速

・メンタル不調者の増加

・価値観多様化によるマネジメント難

これらの課題に対し、

“従業員良し”を中心に組織を再設計する企業は、長期的に必ず強くなる。

という新しい視点を提示するものです。

■今後の取り組み

●5方良し経営セミナーの強化

理念・組織・採用・未来戦略を一気通貫で学べる

無料セミナーの日程はこちら（特典つき）

https://wmedia.jp/5hou

●社長の分身サービスとの連携

社長の価値観を可視化し、組織の判断ブレをなくす

『社長の分身』無料登録はこちら（特典つき）

https://wmedia.jp/shacho

●従業員良しに特化したメディア記事の拡充

https://lumission.world/jp/media/

■会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

公式サイト：https://lumission.world/jp/

お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact