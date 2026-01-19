給付費管理システム『キッズコネクト』の導入実績　全国90以上の自治体にて採択

キッズコネクト株式会社

キッズコネクト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：高石 尚和）は、当社が提供する給付費管理システム『キッズコネクト』が、全国90以上の自治体にて採択され、約5,000施設の幼保施設でご利用いただいていることをお知らせいたします。

■給付費管理システム『キッズコネクト』について

『キッズコネクト』は、自治体と幼保施設の皆様の業務効率化と負荷軽減を目的とした給付費管理システムです。本サービスは、月次で行われる給付費の計算・申請、精算業務、処遇改善等加算の関連機能などをWebサービスとして提供しており、個人情報を安全に取り扱うため、LGWAN-ASPサービス（※）としてシステム構築を行っています。

自治体はLGWANを経由して、幼保施設はインターネットを通じてアクセス・利用が可能であり、給付に関わる業務をWeb上で完結できるワンストップサービスです。

■対象業務

施設型給付、地域型保育給付、施設等利用給付、地域子ども・子育て支援事業（一部機能）、保育対策総合支援事業（一部機能）、処遇改善等加算、実績報告、支弁台帳、独自補助(都道府県および市区町村単独補助)、

※導入される自治体により、対象業務の利用有無は異なります。

■サポート体制

本稼働に至る導入支援と伴走、基幹システムからのデータ取り込み用の変換ツール、ユーザー用マニュアル提供、システム操作説明（オンライン）、ヘルプデスクでの問い合わせ対応

※LGWAN-ASPサービスは、LGWAN（Local Government Wide Area Network: 総合行政ネットワーク）というセキュアなネットワークを介して、利用者である地方公共団体に各種行政事務サービスを提供するものです。

■キッズコネクト株式会社

所 在 地 : 〒108-6215 東京都港区港南2‐15‐3 品川インターシティC棟

URL： https://www.kids-connect.jp/

設 立 : 2019年10月

資 本 金 : 1億円

代 表 者 : 代表取締役 高石 尚和