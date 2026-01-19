累計10万部突破！！スクールライフやり直しラブコメディ『日陰者でもやり直していいですか？』第4巻など「サイコミ」1月の最新紙書籍情報！！

株式会社Cygames

株式会社Cygames(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一)は、マンガ配信サービス「サイコミ」で連載中の作品から『日陰者でもやり直していいですか？』の第4巻を含めた、計8タイトルの紙書籍を1月19日(月)に株式会社小学館から、1月30日(金)に自社出版企画「サイコミ パブリッシング」として株式会社Cygamesから、それぞれ発売します。

『日陰者でもやり直していいですか？』は、自らを“日陰者”と称し引きこもったままだった35歳・神庭小晴が、とあるきっかけで高校時代に戻り人生をリスタートする、スクールライフやり直しラブコメディです。

連載開始から各種SNSで話題となり、Xで10万いいね、TikTokでは1200万視聴・8.3万いいねを超える話題作で、コミックスの累計部数は10万部を突破しています。

※累計部数は電子書籍と紙書籍の合算

≪「サイコミ パブリッシング」とは≫

「サイコミ」の作品を自社で出版することで、読者の皆様からご期待頂いている紙書籍を、スピード感を持って刊行していくサービスです。少部数から発行していくことが可能となり、読者の皆様のお手元へ迅速に紙書籍を届けることが可能です。

1月19日(月)発売タイトル

『TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには』29巻

著者：丸山恭右 原作：Zoo

【ISBN】9784098544219

【判型】B6判

【定価】880円(税込)

変わり果てたツヨシを見た友達の反応は…

「最強」を求める全ての格闘家・闘技者が辿り着く男。

その名はTSUYOSHI--。

ツヨシの親友(？)、沖縄に上陸！

武術省設立に向けて活動する総理政務官・星崎は、ツヨシを求め単身沖縄へ！

しかし、久々に顔を合わせた彼はヤクザとして既に相当仕上がっていた…！

知らない土地、知らない人々、そして知らないツヨシ…。

八方塞がりのこの状況、果たして勝算はあるのか…！？

発売：小学館

1月30日(金)発売タイトル

『お嬢様の捕まえ方』2巻

城島袋

【ISBN】9784911567302

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

お嬢様だって走る。

問題児お嬢様の集まる生徒会メンバーの一人、京紫縁には秘密があった。

学業も生徒会業務も放棄してまで優先していた隠し事をとある偶然で生徒会長・阿波しきは知ることに！！

さらにしきの一言が原因で、男子禁制の女子寮に連れていかれて…！？

目指せ、「誰も脱落しない学校づくり」！！

そんな未来も「見えそうで見えない」、育成ラブコメ開幕！！

発売：Cygames

『弱男 -僕とモラ妻-』2巻

田辺チカ

【ISBN】9784911567319

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

妻に内緒で推し活を始め、小さな幸せを掴み始めていた貞夫。

しかし、モラ妻からの壮絶な嫌がらせは止まらない。

人格否定や罵詈雑言の数々に、貞夫の精神はすり減っていく。

そんな中、会社のBBQに妻がまさかの参加表明！

推し活のことを知る須藤課長、自演している愛妻弁当、社内イベントは貞夫にとってただの地雷原。

そんなところに妻が来るなんて…。

貞夫は地獄の1日を無事に乗り切れるのか！？

発売：Cygames

『飛んでけ聖剣』1巻

ヴィコ

【ISBN】9784911567326

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

「こんなクソ野郎が また夢を見てもいいのか…？」

異世界へのゲートが発生する現代。世界を救う夢を諦め、底辺ハンターとしてその日暮らしを謳歌するカタギリ28歳。

そんな彼の前に、突如として伝説の「聖剣」が降臨する。

聖剣から「世界を救え」と命じられるが、頑なに拒絶するカタギリ。

だが絶体絶命の危機に陥り、ついに聖剣を--！？

FからSSS級へ！成り上がり超絶アクション 開幕の第1巻！

発売：Cygames

『日陰者でもやり直していいですか？』4巻

ゆうち巳くみ

【ISBN】9784911567333

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

日陰者、高校文化祭デビュー！！

やり直した人生で初体験の文化祭。

クラスの出しものは演劇に決まるも、小晴の役はまさかの王子役に！？

さらに文化祭の準備で皆の熱気が渦巻くなか、小晴は思いがけない相手と再会する。

その相手は、小晴の人生における大きな分岐点になった人で…。

迷って悩んでそれでも前に進む、思春期特有のむずがゆさが盛りだくさんの第4巻！！

発売：Cygames

『ファミリー・ショー』4巻

松尾あき

【ISBN】9784911567340

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

「僕はね、セックスがしたい！自分より一回りも二回りも歳の離れた女と！」

--上納システムで若い女を狙う丸岡の矛先は、やがて美言へと向かう。

弱者が食い物にされるこの世の中。

その搾取構造の中で、最後に笑うのは強者か、それとも--。

貧困から這い上がった正木家に迫る、不穏な闇。

人間の欲望の連鎖を描く、衝撃のホームドラマ第4巻！

発売：Cygames

『ヤクザはサウナに入れますか？』2巻

作画：奧村じーたろー 原作：草下シンヤ/COMIC ROOM

【ISBN】9784911567357

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

「負ければヤクザに逆戻り--！？」

サウナニュー極楽で、ヤクザ時代の兄貴分・比嘉と再会したマコト。

比嘉はマコトにヤクザへの復帰を迫るが、マコトは断固拒否する。

すると比嘉は、ヤクザ伝統の我慢比べ「サウナデスマッチ」を提案してきて--！？

ヤクザ vs 元ヤクザ、意地と汗がぶつかり合う！

大好評の「ヤクザ×サウナ」漫画、待望の第2巻！

発売：Cygames

『要注意彼女 夢見ちゃん』1巻

豚箱ゑる子

【ISBN】9784911567364

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

地味な高校生・根倉は、訳あってクラスのマドンナ・夢見叶（かなえ）と付き合うことになるも…

彼女は普通じゃなかった--。

夢見の異常行動により、絶体絶命の危機を感じた根倉は「早く夢見叶と別れないと…」と決心するも

果たして、根倉は夢見と別れることができるのか…！？

かわいさと毒々しさが混ざった作風で人気の、豚箱ゑる子が贈る病みかわサイコスリラー、開幕！

発売：Cygames

「サイコミ」とは

オリジナルのマンガタイトルが読めるマンガ配信サービスで、累計ダウンロード数は2,000万を突破しています。

サービス概要

タイトル：サイコミ

配信開始日：2016年5月8日

開発・運営：株式会社Cygames

ダウンロードURL：

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cygames.cycomi

App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id1099688273

ブラウザ版：https://cycomi.com

公式X：https://x.com/cycomi

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cycomi_official

公式TikTokショートドラマ：https://www.tiktok.com/@cycomishortdrama

※推奨環境はこちら( https://cycomi.com/requirements )をご参照ください。



