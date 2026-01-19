ロサンゼルスで大人気のドーナツショップ「ランディーズドーナツ」バレンタインデーやホワイトデーのギフトなどにも最適な新商品『スイートハート チョコレイズド』『スイートハート ホワイトレイズド』

グリット・インターナショナル株式会社

グリット・インターナショナル株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：芳賀 剛、以下：グリット・インターナショナル）が日本で展開するロサンゼルスで大人気のドーナツショップ「ランディーズドーナツ（Randy’s Donuts）」は、新商品『スイートハート チョコレイズド』と『スイートハート ホワイトレイズド』を2026年1月26日（月）から期間限定で販売いたします。

「ランディーズドーナツ」は、1952年にロサンゼルスで創業した大人気ドーナツ店です。特に、米国1号店の屋根上にそびえ立つ直径約10m（32フィート）の巨大なドーナツ型サイン看板が古くから街のシンボルとなっており、人気映画やミュージックビデオにも登場するなど、ロサンゼルスのランドマークとして広く知られています。

昨年5月にグランドオープンした国内1号店の「ランディーズドーナツ渋谷代官山店」は、店舗前には「ランディーズドーナツ」のシンボルである直径約4mの巨大ドーナツ型サイン看板を設置、店舗内には高さ約3m×幅 約2.7mの大型ショーケースに、毎日手作りしたデザイン豊富な40種類以上のドーナツを最大約1,000個ディスプレイしており、多くの話題を集めています。

また、昨年9月には初のテイクアウト専門店「ランディーズドーナツ新宿 イイトルミネ店」を、12月には日本での展開における初のフランチャイズ店舗となる「ランディーズドーナツ 東京ギフトパレット店」を東京駅構内にオープンするなど、より多くのお客様にご利用いただけるよう積極的に店舗展開を進めております。

このたび新発売する『スイートハート チョコレイズド』は、濃厚な甘さのチョコアイシングに赤のハート型とピンクのスプリンクルを、『スイートハート ホワイトレイズド』は、優しい甘さのホワイトチョコにピンクのハート型と白のスプリンクルをトッピングしました。華やかでかわいい見た目がバレンタインデーやホワイトデーのギフトなどにも最適な季節限定ドーナツです。

「ランディーズドーナツ」は、2028年末までに全国50店舗の出店を目標に、日本のお客様にも愛されるスイーツブランドを目指してまいります。

参考資料

【新商品概要】*価格は税込

販売期間：2026年1月26日（月）～2026年3月14日（土）（予定）

『スイートハート チョコレイズド（SWEET HEARTS CHOCOLATE RAISED）』 550円

濃厚な甘さのチョコアイシングに赤のハート型とピンクのスプリンクルをトッピングしました。華やかでかわいい見た目が、バレンタインデーのギフトなどにも最適な季節限定ドーナツです。

『スイートハート ホワイトレイズド（SWEET HEARTS WHITE CHOCOLATE RAISED）』 550円

優しい甘さのホワイトチョコにピンクのハート型と白のスプリンクルをトッピングしました。華やかでかわいい見た目がホワイトデーのギフトなどにも最適な季節限定ドーナツです。

【その他主要商品概要】 *価格は税込

■ドーナツ

クラシック

定番のグレイズドやシュガードーナツなど、最もシンプルなドーナツ。甘すぎない素朴な味わいの商品。

『グレイズドレイズド（GLAZED RAISED）』 360円

ふんわりとした軽い食感の伝統的なイーストドーナツに、艶やかなシュガーグレイズをコーティングした人気NO.1のドーナツです。バランスの取れた甘さが長く愛されている理由です。

『ピンクスプリンクルズ アイスケーキ（PINKSPRINKLES ICED CAKE）』 380円

しっとりとしたケーキ生地のドーナツに、鮮やかなピンクのアイシングとスプリンクルをトッピングした、かわいさと遊び心の詰まったケーキドーナツです。

デラックス

贅沢なトッピング（チョコレート、ナッツ等）やフレーバー等、甘さや食感にアクセントが加わった商品。

『シナモンシュガーツイスト（CINNAMON SUGAR TWIST）』 440円

ふんわり食感のねじり形状のドーナツをシナモンパウダーで仕上げました。香り高いシナモンの風味が楽しめるドーナツです。

『ピンクレイズドスプリンクルズ（PINK RAISED W/SPRINKLES）』 440円

ふんわり食感のドーナツに、鮮やかなピンクのアイシングとカラフルなスプリンクルをトッピングしました。

ファンシー

クラシックよりもボリュームがあり、視覚的にも楽しめるデコレーション（カラフルなアイシング、ホイップクリーム、フィリング入り等）で華やかな商品。

『抹茶レイズド（MATCHA TEA RAISED）』 480円

ふんわり食感のドーナツに、少し苦味のある抹茶をトッピングしました。

『ストロベリージェリーフィルド（STRAWBERRY JELLY FILLED）』 480円

ふわふわ食感の甘くてフレッシュないちごジャムがたっぷりと詰まった魅力的なドーナツです。

プレミアム

クラシックよりもボリュームがあり、高級感のある食材（チョコチップやクッキー、マシュマロ、ガナッシュ等）やユニークなフレーバーを使用した豪華で贅沢な商品。

『スモアズレイズド（S’MORES RAISED）』 550円

米国の伝統的なスモア（焼きマシュマロ）をイメージしたボリュームのあるドーナツです。お土産に最適です。

『チョコレートキャンディ レイズド（CHOCOLATE CANDY RAISED）』 550円

カラフルなチョコレートキャンディをたっぷりとトッピングした、見た目も楽しい定番人気商品です。

『ベーコンメープル ロングジョン（BACON MAPLE LONG JOHN）』 550円

ふんわり食感の棒状ドーナツにメープルアイシングをコーティングし、その上に塩味と香ばしさが広がるカリカリベーコンをトッピングしました。

『ベアクロー（BEAR CLAW）』 550円

薄く伸ばした生地にりんごとシナモンの風味豊かなフィリングを包みました。縦・横のサイズ約12cmのクマの爪をイメージしたドーナツです。

「ランディーズラウンズ（RANDY’S ROUNDS）」

『バラエティミックスセット 4個』 620円

直径約5cmの見た目にも楽しいカラフルな丸型ドーナツ4個セットです。

*セット内容については在庫状況により変更になる場合があります。

【「ランディーズドーナツ」国内1号店 店舗概要】

店 名：ランディーズドーナツ渋谷代官山店

オープン日：2025年5月15日（木）

所 在 地：〒150-0034 東京都渋谷区代官山町13-1 LOG ROAD DAIKANYAMA L2棟

*東横線「代官山」駅徒歩4分、JR山手線・東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅徒歩9分

営 業 時 間：11：00～19：00

定 休 日：無休（年末年始を除く）

店 舗 面 積：約127.44平米（38.55坪）

席 数：約40席 *テラス席含む

展 開 商 品：ドーナツ40種類以上、ドリンク20種類以上、その他Tシャツなどの関連グッズも展開

【「ランディーズドーナツ」国内2号店 店舗概要】

店 名：ランディーズドーナツ新宿 イイトルミネ店

オープン日：2025年9月17日（水）

所 在 地：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-38 EATo LUMINE

*JR新宿駅B1階 改札内（西改札方面）

営 業 時 間： 8：00～22：00

定 休 日： 無休（「EATo LUMINE」に準ずる）

店 舗 面 積： 約12平米（3.64坪）

席 数： なし

展 開 商 品： ドーナツ40種類以上（テイクアウトのみ）、その他Tシャツなどの関連グッズも展開

【「ランディーズドーナツ」国内3号店 店舗概要】

店 名：ランディーズドーナツ 東京ギフトパレット店

オープン日：2025年12月9日（火）

所 在 地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目9－1 1F

*東京駅八重洲北口改札を出てすぐ

営 業 時 間： 平日 9：30～20：30／土日祝 9:00～20:30

定 休 日： 無休（「東京ギフトパレット」に準ずる）

店 舗 面 積： 約22.2平米（6.7坪）

席 数： なし

展 開 商 品： ドーナツ40種類以上（テイクアウトのみ）、その他Tシャツなどの関連グッズも展開

公式URL： [ HP ] https://randysdonuts.jp

[ Instagram ] https://www.instagram.com/randysdonutsjp/

【「ランディーズドーナツ」について】

■「ランディーズドーナツ」のこだわり

1.毎日手作りで新鮮なドーナツ

「ランディーズドーナツ」最大のこだわりは、すべてのドーナツを毎日手作りしていることです。毎日新鮮なドーナツを提供しています。

2.高品質な材料の使用

「ランディーズドーナツ」は、厳選された高品質な素材を使用することで、その豊かな風味と食感を実現しています。

特に、オリジナルのドーナツミックス粉にこだわり、これがドーナツのふっくらとした柔らかさや、リッチな味わいに繋がっています。

3.伝統のレシピ

「ランディーズドーナツ」は、創業以来長年受け継がれてきたオリジナルのレシピを大切にしています。このレシピは創業当初からほとんど変更されておらず、シンプルながらも飽きのこないおいしさを維持しています。一番人気の『グレイズドレイズド』はふんわりとした軽い食感の伝統的なイーストドーナツに、甘くて艶やかなシュガーグレイズをコーティングしたシンプルでバランスの取れた甘さが長く愛されている理由です。

4.独自のドーナツデザイン

「ランディーズドーナツ」では、ユニークでインパクトのあるデザインにもこだわっています。ドーナツ自体も見た目にこだわり、多種多様なトッピングや色鮮やかなデコレーションを施しています。サイズも通常より大きいドーナツから、かわいい丸型の「ランディーズラウンズ」までバリエーションも豊富。味だけでなく、視覚的にも楽しめる商品をご提供しています。

【「ランディーズドーナツ」のグローバルロケーション】

「ランディーズドーナツ」は、1952年に創業、米国ではロサンゼルスを中心に26店舗を展開、近年では、米国内だけでなく、韓国、フィリピン、サウジアラビア、メキシコと海外でも積極的に展開 しています。（2026年1月19日現在）

https://randysdonuts.com/

【グリット・インターナショナル会社概要】

会 社 名：グリット・インターナショナル株式会社（Grit International. Co., Ltd.）

代 表 者：代表取締役 芳賀 剛

本社所在地：東京都渋谷区東3-25-3 LP恵比寿1009

設 立 日：2021年3月

資 本 金：1,500万円

事 業 内 容：日本での「ランディーズドーナツ」の店舗運営／フランチャイズ本部運営

公 式 URL ：https://randysdonuts.jp/