子育て世帯の“行ってよかった”を1冊に！子育てマップアプリ「iiba」初の書籍が1月19日より予約開始

株式会社iiba

子育てマップアプリ『iiba』を開発・運営する株式会社iiba（本社：東京都港区、代表取締役：逢澤奈菜）は、初の書籍となる『20万人以上のリアルな口コミから生まれた こどもとおでかけbestスポット 【関東近郊エリア】』を株式会社KADOKAWAより刊行いたします。

本書は、2026年1月19日（月）より各種ストアにて予約受付を開始、発売は2026年3月12日（木）を予定しています。

本書は、全国でiibaを利用する子育て世帯のリアルな声と、全国47都道府県すべてに在籍する約400名超のiibaアンバサダーの実体験をもとに制作しました。

「子どもと一緒に出かけて本当によかった」という実体験を軸に、関東近郊エリアに住む子育て世帯の日常のおでかけから旅行まで幅広く活用できる一冊です。

▼Amazon予約ページはこちら

https://amzn.asia/d/4I5hY9S

書籍の主な内容

特集１.：そのまま使える1日おでかけモデルプラン

iibaアンバサダーから募集した実体験ベースの1dayモデルプランを掲載。

・子どもの年齢を考慮した無理のないスケジュール

・移動距離や滞在時間まで配慮した構成

など、忙しい子育て世帯がそのまま真似できる実用性を重視しています。

特集２.：カテゴリー別に探せるおでかけスポット特集

iibaアプリ内のカテゴリーをもとに、目的別におでかけスポットを掲載。

・公園・屋外遊び

・雨の日でも安心な屋内施設

・小さな子ども連れでも行きやすい施設

など、シーンに応じて探しやすく、「今日はどんなおでかけにする？」という悩みを減らすことに役立つ内容になっています。

特集３.：47都道府県別 おすすめおでかけスポット

全国47都道府県それぞれ、子育て世帯の目線で選ばれた旅行で訪れたいおすすめスポットを掲載。

・各都道府県ごとの注目スポットを中心に紹介

・観光情報だけでは分からない「子連れで行ってどうだったか」を重視

・家族旅行でも利用しやすいホテル情報も掲載

地元ならではの視点と、実際に子ども連れで訪れたからこそ分かるポイントを重視し、旅行前のリサーチにも役立つ内容となっています。

実用性を重視した情報が満載のコラム

iibaアプリでも人気の観光列車についてなど、子育て世帯に役立つお得情報を一覧形式で収録。

・子鉄と楽しむ観光列車でのおでかけ

・3歳以下無料で楽しめるスポット

・未就学児が無料で利用できる施設

ちょっとした空き時間にも読めて、おでかけの選択肢が広がるヒントを詰め込みました。

購入方法のご案内

本書は、2026年1月19日（月）より各種ストアにて予約受付を開始いたします。

全国書店店頭を含む発売日は2026年3月12日（木）を予定しています。

※書店での取り扱い状況は店舗により異なります。

書籍概要

- 書名：20万人以上のリアルな口コミから生まれた こどもとおでかけbestスポット 【関東近郊エリア】- 予約開始：2026年1月19日（月）- 発売日：2026年3月12日（木）予定- 出版社：株式会社KADOKAWA- 価格：1,760円(税込)

iiba担当者コメント

本書は「子どもと一緒に出かけて本当によかった」という、全国の子育て世帯のリアルな体験を一冊にまとめたい、という思いから生まれました。

制作にあたっては、全国47都道府県のiibaアンバサダーの皆さんに、忙しい子育ての合間を縫って、実際に子ども連れで訪れたからこそ分かるリアルな体験を数多く共有していただきました。心より感謝しています。

本書に詰まっているのは、ネット検索だけでは分からない「子連れで行ってどうだったか」という信頼できる声です。この一冊を通して、ご家族の新しい「行ってよかった」を生み、親子の思い出を増やすきっかけになれば幸いです。

そしてiibaは今後も、子育て世帯の目線に立ち、「今日はどこに行こう？」という悩みに寄り添いながら、行ってよかった、また行きたくなる場所との出会いを届け続けていきます。

会社概要

会社名： 株式会社iiba

代表者： 逢澤 奈菜

所在地： 東京都港区虎ノ門2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー13階

事業内容： 子育て特化のマッププラットフォーム『iiba』の開発・運営

コーポレートサイト： https://corporate.iiba.space/

協業・掲載・提携のお問い合わせ：https://corporate.iiba.space/contact

公式Instagram： https://www.instagram.com/iiba_official/