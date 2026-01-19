株式会社Elith、「AI Security Conference 2026」にスポンサーとして協賛

株式会社Elith

株式会社Elithは、2026年1月27日（火）に開催される「AI Security Conference 2026」（主催：ファインディ株式会社）にスポンサーとして協賛し、代表取締役 CEO & CTOの井上がスポンサーセッションに登壇します。

また、会場内では展示ブースも出展し、生成AIの安全運用・品質管理に関する取り組みやソリューションをご紹介します。

スポンサーセッション概要

生成AIの導入には、情報漏えい・誤出力などのリスクへの不安がつきものです。

Elithの統合セーフティプラットフォーム「GENFLUX」は、導入初期から運用フェーズまで、AIの信頼性を一貫して担保します。

本セッションでは、未導入企業が直面する課題と、GENFLUXを活用した安全な導入・運用の事例をわかりやすく解説します。

- 日時：2026年1月27日（火）10:55～11:25- タイトル：生成AIのセキュリティリスクを見える化！不安を解消する安全運用と品質管理の極意- 登壇者：井上 顧基（株式会社Elith 代表取締役 CEO & CTO ）- 参加申し込み：セッション参加お申し込みページ(https://conference.findy-code.io/conferences/ai-security-con/20/registration?utm_source=sponsor&utm_medium=referral&utm_campaign=share&utm_content=timetable-modal&_gl=1*ev7knc*_ga*MTI1Njc4NzU0MS4xNzY0MjkxMDU3*_ga_V8KDX9ENTV*czE3Njg1NDk3NjQkbzkkZzEkdDE3Njg1NTA2NDUkajM1JGwwJGgw)

展示ブースについて

Elithは会場内にて展示ブースを出展します。

- 生成AI導入時に陥りがちなリスクと対策- 品質・安全性を担保する評価・運用の考え方- 実プロジェクトでの導入・運用事例

ブースでは実際に体験しながら、生成AIの安全運用や品質管理の相談が可能です。

生成AI活用に興味のある方、導入を検討中の方はぜひお立ち寄りください。

イベント概要- イベント名：AI Security Conference 2026- 開催日時：2026年1月27日（火）09:30～18:45- 開催場所：野村コンファレンスプラザ日本橋- 主催：ファインディ株式会社- 参加方法：事前申し込み制 ／参加無料- 特設サイト：https://ai-security-con.findy-tools.io/2026

■AIの導入・開発に関するご相談はこちら

AIの導入や開発、業務への適用に関するご相談を随時受け付けております。 ご希望に応じて、Elithの開発・企画担当との個別相談（無料）をオンラインでご案内いたします。 具体的な課題や構想が固まっていない段階でも、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ :https://www.elith.ai/contact

■株式会社Elith

Elithは、クライアントと共に課題を発見し、AIによる最適な解決策を共創するパートナーです。人・組織・技術といった多様な「粒子」を融合させ、混沌を恐れず活かすことで、エネルギーを増幅させながら加速的に成果を生み出します。私たちは、個の力を超えてイノベーションという「融合体」を創出し、次の時代を切り拓くテックカンパニーです。変化の最前線で、常に価値を生み出し続けます。

製造業、金融業、医療業など、さまざまな業種のクライアントの事業成長を支援するために、コンサルティング、生成AIの利活用、LLM（大規模言語モデル）、画像AIの開発・システム構築、AI教育アドバイザリーなどのソリューションを提供しています。

社名：株式会社Elith

代表者：代表取締役CEO＆CTO 井上顧基

本社所在地：東京都文京区本郷3-30-10本郷 K&Kビル1F

事業内容：AIに関する研究、開発、設計、企画、教育、販売、保守、コンサルティング業務

会社概要 URL：https://elith.ai

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社Elith Eメール：pr-team@elith.ai

最先端のAI技術の教育研修、開発・導入支援、コンサルティングについてのお問い合わせも、お待ちしております。