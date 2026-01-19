日本ビットコイン産業、ライフカードと共同で「ヤップアイランド×Vプリカ」キャンペーンを開始

日本ビットコイン産業株式会社

日本ビットコイン産業株式会社（所在地：東京都大田区、代表取締役：久世 大亮、以下「当社」）が提供するビッ活アプリ「ヤップアイランド」（ビットコイン学習型ポイ活アプリ）は、ライフカード株式会社（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役社長：増井 啓司）との業務提携のもと、同社が提供するVisaプリペイドカード「Ｖプリカ」と共同で、ユーザー向けキャンペーンを開始いたします。

本キャンペーンでは、“貯めて使える”新しいビッ活体験を提供します。

キャンペーン概要

期間：2026年1月19日 ～ 2026年3月10日

対象：Ｖプリカ＋のモバイルアプリをインストールし、アカウント登録後、初回チャージを行ったユーザー

※本キャンペーンは先着1000名様限定となり、上限に達し次第終了となります。

※キャンペーン期間および内容は、予告なく変更または終了する場合があります。

ミッション達成で「2,500sats」相当のアプリ内ポイントをプレゼント

期間：2026年1月19日 ～ 2026年3月10日

対象者：次の2点を満たした方

対象条件：

- キャンペーン期間中に、Ｖプリカ＋アプリもしくはＶプリカホームページで新規アカウント登録- チャージを実施しヤップアイランドアプリ内の該当ミッションから、Ｖプリカに登録したメールアドレスを送信

特典：2,500sats相当のアプリ内ポイント



※ヤップアイランドで付与される「sats」は、実際のビットコインそのものではなく、日本ビットコイン産業株式会社が保有するビットコインを、条件付きで送付請求できるものとして付与されるアプリ内ポイント（ビットコイン引換券）です。

※ポイントの利用方法および条件については、アプリ内の利用規約をご確認ください。

ヤップアイランドとは

ヤップアイランドは、クイズやミッションなどの学習要素をゲーム感覚で楽しめるビッ活アプリ（ビットコイン相当のアプリ内ポイントがもらえるポイ活アプリ）です。初心者でも学びながら継続しやすい体験設計となっており、毎日のイベント参加やクイズ挑戦を通じて、楽しみながらビットコイン相当ポイントを獲得できます。

ヤップアイランド アプリダウンロード

ヤップアイランド :https://lp.yap-island.jp/

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id6743049874

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.jbi.yapisland

Ｖプリカとは

Ｖプリカは、インターネット上のVisa加盟店での利用に加え、カードを発行することで実店舗でも利用できるVisaプリペイドカードです。ネットショッピングやサブスク、キャッシュレス決済など幅広いサービスに対応しており、「安全」かつ「手軽」な決済手段として多くのユーザーに支持されています。

Ｖプリカ アプリダウンロード

Vプリカホームページ :https://vpc.lifecard.co.jp/

https://vpc.lifecard.co.jp/app/(https://vpc.lifecard.co.jp/app/)

今後の展開

ヤップアイランドは、今回の共同キャンペーンを皮切りに、ユーザーが毎日ログインしたくなるビッ活（ビットコイン × ポイ活）体験をさらに強化してまいります。具体的には、

・毎日イベントの拡充

・連続ログインボーナスの体験向上

・ASP広告を活用したポイントサイト機能

・ミッションの追加および拡張

など、学びと報酬が循環する新しい体験を順次提供してまいります。

【会社概要】

■ 日本ビットコイン産業株式会社

所在地：東京都大田区大森東3-27-13

代表者：代表取締役 久世 大亮

URL：https://jbi.co.jp/

■ ライフカード株式会社

所在地：神奈川県横浜市青葉区荏田西1丁目3-20

代表者：代表取締役 増井 啓司

URL：https://www.lifecard.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

■ 日本ビットコイン産業株式会社

お問い合わせフォーム：https://jbi.co.jp/contact



