世界最大規模の楽器見本市『2026 NAMM Show』出展のお知らせ

株式会社河合楽器製作所

株式会社河合楽器製作所は、米国カリフォルニア州アナハイムにて現地時間2026年1月20日（火）から1月24日（土）まで開催される、世界最大規模の楽器見本市『2026 NAMM Show』に出展します。

今回の2026 NAMM Showにおいて当社は、1月22日（木）から24日（土）3日間、当社のフラッグシップモデルの「Shigeru Kawai」をはじめとしたアコースティックピアノや、昨年8月に発表したハイブリッドピアノ「NOVUS NV12/NV6」、エントリーモデルの電子ピアノ「CX」など幅広いラインナップのピアノ製品を展示します。演奏する人それぞれのスタイルに応じたピアノの魅力を体感いただけるブースとなっています。

なお、会場には株式会社ヘラルボニー契約作家 SATO氏のアート作品「BIG STEP」をラッピングした特別なグランドピアノSK-5を展示します。

展示期間中は、ブース内の製品をご自由に弾いていただけるほか、アーティストによるパフォーマンス演奏などを行います。さらに、新製品の発表も予定しています。出展ブースや出演アーティストの情報は「カワイ 2026 NAMM Show特設サイト」をご覧ください。

■カワイ2026 NAMM Show特設サイト（英語）

https://kawaipianos.com/namm-2026

当社は、鍵盤楽器事業のブランドメッセージ「Instrumental to Life（人生に欠かせないもの）」を掲げ、音楽が人間の本質的な表現手段であり、当社がその架け橋となることを目指し、2026 NAMM Showへ出展するさまざまな製品や、パフォーマンス演奏を通して、お客様の心に響く体験を提供いたします。

■株式会社ヘラルボニー

株式会社ヘラルボニーは、「異彩を、放て。」をミッションに障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニーです。障害を「個性」や「才能」として捉え直し、社会の中に存在する「境界線」をアートの力で溶かし、新しい文化を創り出すことを目的としています。

当社は、ピアノは「誰もが自由に感性を刻める、境界線のない器」と考え、この度のコラボレーションは両社共通の想いである「表現は選ばれた人だけのものではない」ということを形にしたものです。