【小泉八雲 × 現代イラストレーター】〈夜想絵物語〉シリーズ第二弾のイラストレーターを発表！百年の闇を超え、怪異は幻想絵師の手でふたたび息づく─ 夜へ誘うビジュアル奇譚

株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）は 2026 年 1 月 22 日（木）より、朝ドラ「ばけばけ」で再び注目を集める小泉八雲の名作怪談に、現代の人気イラストレーターが新たな命を吹き込むシリーズ〈夜想絵物語（やそうえものがたり）〉を創刊いたします。

また、2 月 24 （火）に刊行予定『夜想絵物語 ろくろ首』『夜想絵物語 幽霊滝の伝説』のイラストレーターが決定いたしました。

シリーズ〈夜想絵物語〉第二弾

影の連なりは次の影へ――

新たな夜の帳が開く

『夜想絵物語 ろくろ首』 イラストレーター：奇烏

死ぬ前にあの僧に飛びついてやろう、

―引き裂いてやろう、

―喰いつくしてやろう

（『夜想絵物語 ろくろ首』より）

書籍情報

著者：小泉八雲

翻訳：田部隆次

イラスト：奇烏

予価：2,200 円（本体 2,000 円+税）

仕様：B5 判変形・横綴じ／上製あじろ／76P

ISBN：978-4-86791-074-0

発売日：2026 年 2 月 24 日（月）予定＊発売日は地域によって異なることがあります

発行：株式会社トゥーヴァージンズ

Amazon予約ページ :https://amzn.to/45VkqSq

担当イラストレーター：奇烏

漫画家・イラストレーター。人と人外の和風創作をメインにSNS に投稿している。著書として『むべとがれき』（KADOKAWAKADOKAWA）、『あやかし怪医処』（イースト・プレス）などがある。

Xアカウント：@yagate149(https://x.com/yagate149)

『夜想絵物語 幽霊滝の伝説』 イラストレーター：さわ

『おい、お勝』

再びその声は響いた―

今度はその音調はもっと威嚇的であった

（『夜想絵物語 幽霊滝の伝説』より）

書籍情報

著者：小泉八雲

翻訳：田部隆次

イラスト：さわ

予価：2,200 円（本体 2,000 円+税）

仕様：B5 判変形・横綴じ／上製あじろ／48P

ISBN：978-4-86791-074-0

発売日：2026 年 2 月 24 日（月）予定＊発売日は地域によって異なることがあります

発行：株式会社トゥーヴァージンズ

Amazon予約ページ :https://amzn.to/49mzb32

担当イラストレーター：さわ

イラストレーター。CD ジャケット、MV イラスト、装画等を担当。

X アカウント：@sion_0d1m(https://x.com/sion_0d1m)

※上記内容は、1 月下旬時点の予定であり、多少変更となる場合がございます。

※発売日は予定です。変更となる可能性がございます。

シリーズ〈夜想絵物語〉第一弾

『夜想絵物語 耳なし芳一』

著者：小泉八雲

翻訳：戸川明三

イラスト：おく

定価：2,200 円（本体 2,000 円+税）

仕様：B5 判変形・横綴じ／上製あじろ／64P

ISBN：978-4-86791-072-6

発売日：2026 年 1 月 22 日（木）

＊発売日は地域によって異なることがあります

発行：株式会社トゥーヴァージンズ

担当イラストレーター：おく

和のモチーフを独特な感性で描く大迫力の作品で人気を集めるイラストレーター・漫画家。

2022 年大河ドラマ『鎌倉殿の 13 人』公式サイトのイラストを担当したことでも話題を集めた。

X アカウント：@2964_KO(https://x.com/2964_KO)

Instagram アカウント：@29642_ko(https://www.instagram.com/29642_ko/)

『夜想絵物語 雪女』

著者：小泉八雲

翻訳：田部隆次

イラスト：水溜鳥

定価：2,200 円（本体 2,000 円+税）

仕様：B5 判変形・横綴じ／上製あじろ／64P

ISBN：978-4-86791-073-3

発売日：2026 年 1 月 22 日（木）

＊発売日は地域によって異なることがあります

発行：株式会社トゥーヴァージンズ

担当イラストレーター：水溜鳥

北海道在住のイラストレーター。ファンタジーな世界や食べること、ファッション、旅行、動植物や歴史を好む。主な仕事に、『Fate/Grand Order』概念礼装やアニメのエンドカード、書籍の表紙や応援イラストなどの一枚絵や、upd8Vtuber の『デラとハドウ』のデラや専門学校札幌デザイナー学院オリジナルキャラクターの Primary vivi、その他の様々なキャラクターデザインをしている。書籍は『世にも奇妙なストーリー』シリーズ挿絵、『あやかし図書委員会』や『お姫様のドレスを描こう』イラスト担当。その他、展示会などにも積極的に参加。

X アカウント：@mizumizutorisan(https://x.com/mizumizutorisan)

シリーズ〈夜想絵物語〉創刊記念 SNSキャンペーン開催決定！

シリーズ〈夜想絵物語〉の創刊を記念し、第一弾のイラストレーターサイン入り書籍が当たるキャンペーンを実施いたします。

【シリーズ〈夜想絵物語〉創刊記念 SNSキャンペーン】

応募期間：2026 年 1 月 16 日（金）～ 1 月 30 日（金）23:59

応募方法：夜想絵物語公式Xアカウント（@yasoue_tv(https://x.com/yasoue_tv)）をフォローしたうえで、キャンペーンの案内投稿をリポスト

プレゼント：おく、水溜鳥のサイン入り書籍『夜想絵物語 耳なし芳一』『夜想絵物語 雪女』の2冊セット

※それぞれイラストを担当した書籍にサインが入ります。

当選人数：10名

当選発表：応募期間終了後、当選者へDMにて通知いたします。

商品発送：2026 年 2 月下旬を予定しています。

詳細と応募規約については、以下のSNSと、シリーズ特設ページに掲載いたします。また、最新情報についても、こちらから順次公開予定です。

著者紹介

夜想絵物語公式X（@yasoue_tv） :https://x.com/yasoue_tvシリーズ〈夜想絵物語〉特設ページ :https://otonaristore.com/shops/yasouemonogatari

小泉八雲

1850 年生まれ。本名ラフカディオ・ハーン（Lafcadio Hearn）。ギリシアに生まれ、父親はアイルランド出身のイギリス陸軍軍医。イギリスとフランスで教育を受け、1869 年に渡米し、各地で新聞記者を務めた。1890 年「ハーパー」誌特派員として来日。松江中学教師に転じ、小泉セツと結婚。熊本の五高に転任後、神戸に移り執筆に専心する。1895 年日本に帰化し、小泉八雲と改名する。その後、東京帝国大学、早稲田大学の講師として英文学を教え、精力的に日本紹介の筆をとった。

