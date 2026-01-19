【キルギス】ハイテクパークおよび日本人材開発センターと 「Kyrgyz Japan Digital University（K-JDU）」設立・運営に向けた覚書を締結

株式会社デジタル・ナレッジ

導入実績3,000超のeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが弘明）は、キルギス共和国ハイテクパーク（High Technology Park of the Kyrgyz Republic：HTP）およびキルギス共和国 日本人材開発センター（KRJC）と、同国における「Kyrgyz Japan Digital University（以下、K-JDU）」モデルの構築・運営に関する覚書（MOU）を締結いたしました。

本件は、2025年12月に開催された「『中央アジア＋日本』ビジネスフォーラム」におけるMOU締結案件のひとつです。

フォーラム全体の開催概要および他案件については、以下のリリースをご参照ください。

「中央アジア＋日本」ビジネスフォーラムにて、現地政府・大学など7機関とMOUを締結（2025/12/22発表）

https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/45669/

K-JDU設立につきましては、以下のリリースをあわせてご参照ください。

キルギスに「Kyrgyz-Japan Digital University」を設立（2025/8/1発表）

https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/43505/

本提携の背景と目的

本提携は、日本とキルギスの連携による「JDUモデル（日本語×IT教育）」の構築と運営を促進することを目的としています。 当社、KRJC、およびHTPの三者が協力関係を構築し、キルギス国内における高度IT人材の育成、産業の発展、そして国際的な教育連携を推進してまいります。

参考：JDUモデルとは

2020年にウズベキスタンで開学した私立大学「Japan Digital University（JDU）」で確立された教育スキームです。現地の学生が日本語とITスキルを同時に学び、卒業後は日本の提携企業へ就職することを前提とした「出口（就業）一体型」の教育モデルを指します。



海外展開支援サービス（JDUサポート）：

https://www.digital-knowledge.co.jp/solution/global/jdu/(https://www.digital-knowledge.co.jp/solution/global/jdu/)

主な取り組み内容

本提携により、三者はそれぞれの強みを活かし、以下の分野で協力して「K-JDU」の構築・運営を推進します。

1. 教育プログラムの構築・運営（デジタル・ナレッジ）

オンライン教育プラットフォームの提供

日本の大学によるオンライン授業提供の調整

日本の学士号授与プログラムの提供支援

インターンシップおよびIT企業就業支援

2. 実施管理・日本語教育（KRJC）

学生募集、財務管理、運営管理および教室・必要設備の確保

KRJC教室におけるオンライン授業の実施、日本語教育および学習サポート

学習コーディネーター（日露バイリンガル）の配置

学生のキャリア形成支援および企業マッチング

3. 産業連携・IT実務教育の強化（HTP）

IT企業団体としての全般的助言

IT実務研修、現地実習、就業プログラムの支援

今後の展望

本プロジェクトを通じ、日本の通信制大学教育を世界へ展開する基盤をキルギスへと拡大します。また、日本語と高度なITスキルを兼ね備えた人材を安定的に育成・輩出することで、国内で深刻化するIT技術者不足の解消と、両国の経済発展に寄与してまいります。

海外への教育展開を検討されている大学様、および高度IT人材の採用を希望される企業様からのパートナーシップのお問い合わせを随時受け付けております。

Japan Digital University（JDU）について

2020年にウズベキスタン・タシケントに開学した、当社が設立・運営する正規の私立大学です。

「日本の質の高い教育を世界へ」というビジョンのもと、学生は現地のキャンパスに通いながら、日本の提携大学の授業をオンラインで受講します。卒業時にはウズベキスタンと日本の「2つの大学の学位」が取得可能であり、高度な日本語力とITスキルを身につけた卒業生を、即戦力として日本企業へ輩出しています。

株式会社デジタル・ナレッジについて

教育に関する夢と想いを共有しながら、私たちが“学びの架け橋“となり、学習環境を創造します。

デジタル・ナレッジの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」をより効率的・効果的に流通させて受講者に届けること、そしてより良い知識社会の実現に貢献することです。これが日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任だと考えています。私たちは教育機関様・研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

