¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¡¦¼Â¶È²È¤Î ÀÄÌÚ±ÑÍû¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¥¢¥¤¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖENE¡Ê¥¨¥Í¡Ë¡×¤¬¥Ç¥Ó¥åー¡ªÅÉ¤é¤º¤Ë¡È¥ï¥ó¥×¥Ã¥·¥å¡É¡£¥Ò¥È´´ºÙË¦ÇÝÍÜ±Õ¢¨1¤ò¥ê¥Ý¥½ー¥à²½¤·¤¿¿·³«È¯¡Ö¤Þ¤ÄÌÓ¤ÎÅÚÂæÈþÍÆ±Õ¡×
ENE Lipo Silk* Shot
FoR¹çÆ±²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô/ÂåÉ½ ÀÄÌÚ ±ÑÍû)¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¥¢¥¤¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖENE¡Ê¥¨¥Í¡Ë¡×¤ÏÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¡¦¼Â¶È²È ÀÄÌÚ ±ÑÍû¤Î¡È¤Þ¤ÄÌÓ¡É¤Ø¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÃµµá¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¿·³«È¯¤Î¥ß¥¹¥È¥¿¥¤¥×¤Þ¤ÄÌÓÈþÍÆ±Õ ¡ÖENE Lipo Silk* Shot¡Ê¥¨¥Í ¥ê¥Ý ¥·¥ë¥¯ ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)¤è¤êÁ´¹ñÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ÅÉ¤é¤º¤Ë¥ß¥¹¥È¤ÇÈ©¤ËµÛÃå¤¹¤ë¿·´¶³Ð¤Î½èÊý¡£ÌÜ¸µ¤Ë¥ï¥ó¥×¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤Îº¬¸µ¤«¤éÌÜ¸µÁ´ÂÎ¤Þ¤Ç¤ò°ìÅÙ¤Ë¥±¥¢¤Ç¤¤ë¡È¤Þ¤ÄÌÓ¤ÎÅÚÂæÈþÍÆ±Õ¡É¤Ç¤¹¡£¥Ò¥È´´ºÙË¦ÇÝÍÜ±Õ¢¨1¤ò¥ê¥Ý¥½ー¥à²½¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¹âÊÝ¼¾¤Î²Ã¿åÊ¬²ò¥·¥ë¥¯¢¨1¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ï¥ê¡¦¥³¥·¡¦¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤Î¤Þ¤ÄÌÓ¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
ENE¡Ê¥¨¥Í¡Ë
ENE¤Ï¡¢¤´±ï(EN)¤ÈÌÜ¸µ(EYE)¤ÎÁÛ¤¤¤ò½Å¤Í¤¿¥¢¥¤¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ±¤¤ò¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤¬¼«¤é¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
ENE
À½ÉÊ³µÍ×
ENE Lipo Silk* Shot¡Ê¥¨¥Í ¥ê¥Ý ¥·¥ë¥¯ ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)¡¡Á´¹ñÈ¯Çä
ÍÆÎÌ¡§15mL
²Á³Ê¡§13,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇäÌ¾¡§¥ê¥Ý¥·¥ë¥·¥ç¥Ã¥ÈEN
¥«¥Æ¥´¥ê¡§¤Þ¤ÄÌÓ¡¦ÈýÌÓ¡¦ÌÜ¸µÈþÍÆ±Õ¡Ê¥ß¥¹¥È¥¿¥¤¥×¡Ë
ÈÎÇä·ÁÂÖ¡§¥µ¥í¥óÀìÇäÉÊ
¥¨¥Í ¥ê¥Ý ¥·¥ë¥¯ ¥·¥ç¥Ã¥È
ÅÉ¤é¤º¤Ë¥ß¥¹¥È¤ÇÈ©¤ËµÛÃå¡ª
¥Ò¥È´´ºÙË¦ÇÝÍÜ±Õ¢¨1¤ò¥ê¥Ý¥½ー¥à²½¤·¤¿¿·³«È¯¤Î¡Ö¤Þ¤ÄÌÓ¤ÎÅÚÂæÈþÍÆ±Õ¡×
¡¦︎¥·¥ß¤Ê¤¤¢¨2¡¡¡¦︎¿§ÁÇÄÀÃå¤·¤Ê¤¤¡¡¡¦︎Ìµ¹áÎÁ
Ä«¡¦ÈÕ¤Î£²ÉÃ¥±¥¢¤Ç¡¡ÍýÁÛ¤Î¤Þ¤ÄÌÓ¤Ø
¤¿¤Ã¤¿¤Î¥ï¥ó¥×¥Ã¥·¥å¤Ç½¸Ãæ¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥ß¥¹¥È¥¿¥¤¥×¤Î¤Þ¤ÄÌÓ¤ÎÅÚÂæÈþÍÆ±Õ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ÌÓº¬¤äÈ©¤Ë¥Ï¥ê´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ö¥Ò¥È´´ºÙË¦ÇÝÍÜ±Õ¢¨1¡×¤ò¥ê¥Ý¥½ー¥à²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¿»Æ©À¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë¹âµ¡Ç½¡¦¹âÊÝ¼¾¤Î²Ã¿åÊ¬²ò¥·¥ë¥¯¢¨1¤äÂ¿ºÌ¤ÊÈþÍÆÀ®Ê¬¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ï¥ê¡¦¥³¥·¡¦¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ëÍýÁÛÅª¤Ê¤Þ¤ÄÌÓ¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÈþÍÆÀ®Ê¬¤¬ÌÜ¸µÁ´ÂÎ¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥ï¤òÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤·¤ÆÌÜ¸µÁ´ÂÎ¤òÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤Ë¡£Èý´Ö¡¦ÌÜ¿¬¤Ê¤É¡¢Ç¯Îð¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ENE How To Use
À½ÉÊÆÃÄ¹
ENE Lipo Silk* Shot
¥Ò¥È´´ºÙË¦ÇÝÍÜ±Õ¢¨1¤Î¥ê¥Ý¥½ー¥à²½¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿ºÌ¤ÊÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÈ©¤ÎÆâÂ¦¤Þ¤Ç¿»Æ©¢¨3
È¯ÌÓ¤äÈ©¤Î¥Ï¥ê´¶¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¥¹¥¥ó¥±¥¢Ê¬Ìî¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ò¥È´´ºÙË¦ÇÝÍÜ±Õ¢¨1¡×¤ò¥ê¥Ý¥½ー¥à²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È©¤Ø¤Î¿»Æ©ÎÏ¢¨3¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤éÂ¿ºÌ¤ÊÈþÍÆÀ®Ê¬¢¨4¤È£³¼ïÎà¤Î¿¢ÊªÀ´´ºÙË¦¢¨5¤ò´Þ¤à¤Þ¤ÄÌÓÍÜÌÓÀ®Ê¬¤ò³ÑÁØ¤«¤é¥¢¥×¥íー¥Á¡£
¹âÊÝ¼¾¡¦È©¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ëÀ®Ê¬¤ÇÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤ÎÌÜ¸µ¤Ø
¿ô¼ïÎà¤Î¥¢¥ß¥Î»À¤ò´Þ¤ó¤À²Ã¿åÊ¬²ò¥·¥ë¥¯¢¨1¤ä¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¢¨1¡¢£³¼ïÎà¤Î¥»¥é¥ß¥É¢¨6¤¬¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌÜ¸µ¤Î¥·¥ï¤òÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤µ¤»¤ÆÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ë¡£Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë´¥Áç¤·¤¬¤Á¤ÊÌÜ¸µ¤â¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¤¦¤ë¤ª¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¢¤ÊÌÜ¸µ¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¡õ·ÈÂÓ¤·¤ä¤¹¤¤¥ß¥¹¥È¥¿¥¤¥×ÈþÍÆ±Õ
¥·¥å¥Ã¤È¤Ò¤È¿á¤¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ë¥ß¥¹¥È¥¿¥¤¥×¡£ËèÆü¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ËÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤âºÇÅ¬¡£ÉÒ´¶¤ÊÌÜ¸µ¤Î¤¿¤á¡¢È©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¤ä¤µ¤·¤¤»È¤¤¿´ÃÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´¥Áç¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä³°½ÐÀè¤Ç¥·¥å¤Ã¤È¥¹¥×¥ìー¤¹¤ë¤È¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿ÌÜ¸µ¤Ë¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
È©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¡¢12¤Î¥Õ¥êー½èÊý
¥Ñ¥é¥Ù¥ó¥Õ¥êー¡¿¥Õ¥§¥Î¥¥·¥¨¥¿¥Îー¥ë¥Õ¥êー¡¿¥µ¥ë¥Õ¥§ー¥È¥Õ¥êー¡¿Ãå¿§ÎÁ¥Õ¥êー¡¿¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Õ¥êー¡¿¹áÎÁ¥Õ¥êー¡¿¹ÛÊªÌý¥Õ¥êー¡¿¥¿ー¥ë·Ï¿§ÁÇ¥Õ¥êー¡¿»ç³°ÀþµÛ¼ýºÞ¥Õ¥êー¡¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Õ¥êー¡¿¥Õ¥¿¥ë»À¥¨¥¹¥Æ¥ë¥Õ¥êー¡¿¥·¥ê¥³¥ó¥Õ¥êー
¥ーÀ®Ê¬
ENE Lipo Silk* Shot
¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç
- ¥Ò¥È´´ºÙË¦½ç²½ÇÝÍÜ±Õ¢¨1
- ²Ã¿åÊ¬²ò¥·¥ë¥¯¢¨1
- ¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¢¨1
- ¥Ð¥¯¥Á¥ªー¥ë¢¨7
- ¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À2K¢¨7
- £³¼ïÎà¤Î¥»¥é¥ß¥É¢¨6
Â¿ºÌ¤ÊÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿³ÑÅª¤ÊÈþÈ©¥µ¥Ýー¥È¤ò¼Â¸½¡£
¤Þ¤ÄÌÓ¡¦ÈýÌÓ¡¦È©¤Ø¤È¡¢¶³¦¤ò±Û¤¨¤Æ¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¹¶¤á¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¢¨11È¯ÁÛ¤Ç¤¹¡£
ËèÆü¤Î¥±¥¢¤Ç¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤ä¥Ï¥ê´¶¡¢·ò¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¡¢ËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿·´¶³Ð¤Î¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¢¨11¤Þ¤ÄÌÓ¤ÎÅÚÂæÈþÍÆ±Õ¤Ç¤¹¡£
²Ã¿åÊ¬²ò¥·¥ë¥¯¢¨1 ¡Ü ¥ê¥Ý¥½ー¥à²½¥Ò¥È´´ºÙË¦ÇÝÍÜ±Õ¢¨1
´¥Áç¤ä³°Åª»É·ã¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤È©¡¦¤Þ¤ÄÌÓ¡¦ÈýÌÓ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÂ¿³ÑÅª¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¡£¥¢¥ß¥Î»À¤ò´Þ¤à¥·¥ë¥¯À®Ê¬¤¬³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÆÏ¤±¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÇÀ°¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£¥¥á¤ÎÀ°¤Ã¤¿°õ¾Ý¤È¥Ï¥ê´¶¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¥ー¥×¤·¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤ò¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¥±¥¢¤·¤Þ¤¹¡£³°Åª¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤æ¤é¤¬¤Ê¤¤¡¢È©¡¦¤Þ¤ÄÌÓ¡¦ÈýÌÓ¤ò°ìÂÎ¤Ç¥±¥¢¤¹¤ë¡¢¿·È¯ÁÛ¤Î½¸ÃæÊÝ¼¾¥¢¥×¥íー¥Á½èÊý¤ò¼Â¸½¡£
¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¢¨1 ¡Ü ¥ê¥Ý¥½ー¥à²½¥Ò¥È´´ºÙË¦ÇÝÍÜ±Õ¢¨1
Ç¯Îð¤ä´¥Áç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤æ¤é¤®¤¬¤Á¤ÊÈ©°õ¾Ý¤ËÂ¿³ÑÅª¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¡£¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇËþ¤¿¤·¤ÆÈ©´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢´¥Áç¤Ë¤è¤ë¤¯¤¹¤ß¤ä¥¥á¤ÎÍð¤ì¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£»È¤¦¤¿¤Ó¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤È¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥Ï¥ê´¶¤ò´¶¤¸¡¢Æ©ÌÀ´¶¢¨8¤Î¤¢¤ëÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¥µ¥¤¥ó¤Ë¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤è¤¦¡¢ÌÀ¤ë¤µ¡¦¥Ï¥ê´¶¤ò»Å¹þ¤à¼¡À¤ÂåÈ¯ÁÛ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¯¥Á¥ªー¥ë¢¨7 ¡Ü ¥ê¥Ý¥½ー¥à²½¥Ò¥È´´ºÙË¦ÇÝÍÜ±Õ¢¨1
Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÈ©°õ¾Ý¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¡£´¥Áç¤ä¥¥á¤ÎÍð¤ì¤Ë¤è¤ë¥·¥ï´¶¢¨9¤ä¡¢¤¯¤¹¤ß¤¬¤Á¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÇÌÀ¤ë¤¤È©°õ¾Ý¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£¹¶¤á¤Î¼¡À¤Âå¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¢¨10½èÊý¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯Îð¥µ¥¤¥ó¤ËÂ¿³ÑÅª¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ëÄ«ÈÕ»È¤¨¤ë½¸Ãæ¥±¥¢½èÊý¤Ç¤¹¡£
¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À2K¢¨7 ¡Ü ¥ê¥Ý¥½ー¥à²½¥Ò¥È´´ºÙË¦ÇÝÍÜ±Õ¢¨1
È©¤Î¤´¤ï¤Ä¤¤ä¤æ¤é¤®¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¡£¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤éÈ©¤ò¤¹¤³¤ä¤«¤ËÀ°¤¨¡¢È©¹Ó¤ì¡¦¥Ë¥¥Ó¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¤È©´Ä¶¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£·«¤êÊÖ¤·¤¬¤Á¤ÊÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÂÐ¤·Æü¡¹¤Î¥±¥¢¤Ç¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
£³¼ïÎà¤Î¥»¥é¥ß¥É¢¨6 ¡Ü ¥ê¥Ý¥½ー¥à²½¥Ò¥È´´ºÙË¦ÇÝÍÜ±Õ¢¨1
³Ñ¼ÁÁØ¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊú¤¨¹þ¤ß¡¢´¥¤¤¬¤Á¤ÊÈ©¤ò¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈËþ¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿åÊ¬¤òÆ¨¤·¤Ë¤¯¤¤È©´Ä¶¤ØÆ³¤¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÈ©°õ¾Ý¤Ë¡£¤¦¤ë¤ª¤¤¤ËËþ¤Á¤¿¾õÂÖ¤ò¥ー¥×¤·¡¢¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó
¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âµ¤Ê¬¤è¤¯¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÍÆ´ï¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Âð¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä³°½ÐÀè¤Ç¤â»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¹á¿å¤Î¤è¤¦¤Ê¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥¬¥é¥¹¤Î¥Ü¥È¥ë¤òºÎÍÑ¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¿®Íê¤¹¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤ÎNatsu Yamaguchi¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥³¥á¥ó¥È
¤Þ¤ÄÌÓ¤äÈý¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤Ç¼«Á³¤Èµ¤»ý¤Á¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥Ñー¥Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èý¡¢ÌÜ¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢Í¾Çò´¶¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¢¥¤¥³¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Ýー¥Á¤ËÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤â¤½¤Ã¤Èµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¡£
ENE¤ò»ý¤Ä³§¤µ¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¾®¤µ¤Ê¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
( ¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー Natsu Yamaguchi¡¡¡÷natsuyamaguchi )
ENE
ENE
À½ÉÊ³«È¯¤ÎÁÛ¤¤
10Âå¤Îº¢¤«¤é¤Þ¤ÄÌÓ¤¬ºÙ¤¯¤ÆÈ´¤±¤ä¤¹¤¯¡¢ÌÜ¸µ¤Î°õ¾Ý¤¬¼å¤¤¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¤Þ¤Ä¤²¤Ë¤Ê¤¸¤à¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¤Ä¤±¤Þ¤ÄÌÓ¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ä¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¥Ñー¥Þ¤ä¤Þ¤ÄÌÓ¥¨¥¯¥¹¥Æ¤Î»Ü½Ñ¤ò¹Ô¤¦¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥µ¥í¥ó¥ªー¥×¥ó¤Ê¤É¡¢¡È¤Þ¤ÄÌÓ¡È¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß²þÁ±¤òÆü¡¹Ãµµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬
¡Ö¤Þ¤ÄÌÓ¤Îº¬¸µ¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤ÆÅÚÂæ¤«¤éÀ°¤¨¤ë¡¢¡È¤Þ¤ÄÌÓ¤ÎÅÚÂæÈþÍÆ±Õ¡È¡×¤Î³«È¯¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤ÆÌÜ¤Þ¤ï¤ê¤Î¥·¥ï¤ä¥Ï¥êÇº¤ß¤Ê¤É¡¢¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¤ò³ð¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¯¡¢À®Ê¬¤Ë¤âÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Ä¹¤¤ºÐ·î¤ò·Ð¤Æ¤³¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥Ï¥ê¤ä¥³¥·¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤ÄÌÓ¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¥Ñー¥Þ¤ä¤Þ¤ÄÌÓ¥¨¥¯¥¹¥Æ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤ÏËèÆü¤Î¥±¥¢¤È¤·¤Æ»È¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥«¥ë»ëÅÀ¤ÇÄÉµá¤·¤¿À®Ê¬¤Ë²Ã¤¨¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò¥ß¥¹¥È¾õ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌÜ¸µ¤Ë¥ï¥ó¥×¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥±¥¢¤¬´°Î»¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ÄÌÓ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òºÇÂç¸Â¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÈþ¤·¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÏÀß¼Ô
ÀÄÌÚ±ÑÍû
ÀÄÌÚ ±ÑÍû¡¡Eri Aoki
¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¡¦¼Â¶È²È
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ØPopteen¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2008Ç¯³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¡£2009Ç¯¤è¤êTBS·Ï¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¤Ë½Ð±é¡£ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢6Ç¯È¾¥Ö¥é¥ó¥Á¥ì¥Ýー¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¡£Î®¹Ô¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦ÈþÍÆ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÎÁÍý¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¤Ë¤âÂ¤·Ø¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÈÖÁÈ¤ÎMC¤ò3Ç¯´Ö¡¢ÎÁÍýÈÖÁÈ¤ÎMC¤âÃ´Åö¡£
¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤Ë¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥µ¥í¥ó¡¦¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¡¦¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥ó¤Î¥ªー¥Êー¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£
¢£ÀÄÌÚ±ÑÍû¡¡STARDUST PROMOTION
https://www.stardust.co.jp/talent/section3/aokieri/
¢£ÀÄÌÚ±ÑÍû ¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/eriaoki_official/
ENE concept
ENE
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ±¤¤ò¡£¡×
¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡£
¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤Ìë¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÊú¤¨¤¿²ù¤·¤µ¤â
Î®¤·¤¿ÎÞ¤Î¿ô¤À¤±¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
²ù¤·¤µ¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤Ø¿Ê¤ßÂ³¤±¤¿¤¢¤Ê¤¿¡£
¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Ê¤¬¤é
Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÃúÇ«¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ°é¤à¤³¤È¤Ç
¿´¤Ë´õË¾¤Î¸÷¤¬½É¤ê¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£
¤½¤ÎÀè¤Ë¸«¤¨¤ëÌ¤Íè―――
ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆâÂ¦¤ÇÀÅ¤«¤Ë¸÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¿Ä¤ò»ý¤Ã¤ÆÊâ¤à»Ñ¤Ë¤Ï
¡Ö¼«Ê¬¤Îµ±¤¡×¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖENE¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï
Æü¡¹¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡Ú¤´±ï(EN¡Ë¡Û
¿´¤Î¶À¤È¤â¸À¤¨¤ë¡ÚÌÜ(EYE)¡Û
£²¤Ä¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤¬
¼«¤é¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦
´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿¥¢¥¤¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÜ¸µ¤Ë¼«¿®¤òÅô¤·¡¢¸÷µ±¤¯¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ø
¤½¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ï¡¢¤Þ¤¿Ã¯¤«¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¸÷¤Ç¡¢ËèÆü¤¬Ëþ¤Á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡£
¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤µ±¤¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¤³¤Î½Ö´Ö¤«¤é¡Ä¡Ä¡£
È¯Çä¾ðÊó
Á´¹ñÈ¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ò¼è°·¤¤¥µ¥í¥ó¡Ó¡Ê½ç¼¡³ÈÂçÃæ¡Ë
&BEAUTE
¢©107-0062¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3-8-25
03-6384-5664
https://www.instagram.com/and__beaute/
TIECHEL
¢©107-0061¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3-10-18ËÌÀÄ»³ËÜÅÄ¥Ó¥ëB1
03-5468-8232
https://www.tiechel.com/
LOVEST KYOTO
¢©600-8021¡¡µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è²Ï¸¶Ä®ÄÌ»Í¾ò²¼¤ë½çÉ÷Ä®309 ÃæÂ¼¥Ó¥ë2F
075-744-0988
http://www.lovest-kyoto.hair/
BORi nail&eyelush salon
¢©556-0011¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÏ²Â®¶èÆñÇÈÃæ1-3-1 RE-016¥Ó¥ë 503
06-6645-2911
https://www.instagram.com/borinail1004
¡Ò¼è°·¤¤¤ò¤´´õË¾¤Î¥µ¥í¥óÍÍ¤Ø¡Ó
2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÁ´¹ñÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢¼è°·¤¤¤ò¤´´õË¾¤Î¥µ¥í¥óÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤ËÀè¹Ô¼õÃí¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´´õË¾¤ÎºÝ¤Ï¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
FoR¹çÆ±²ñ¼Ò
info@enebeauty.jp
ENE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ±¤¤ò¡£¡×
¡ÖENE¡×¤È¤Ï¡¢
Æü¡¹¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡Ú¤´±ï(EN¡Ë¡Û
¿´¤Î¶À¤È¤â¸À¤¨¤ë¡ÚÌÜ(EYE)¡Û
£²¤Ä¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥¢¥¤¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¸÷¤Ç¡¢ËèÆü¤¬Ëþ¤Á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡£
¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤µ±¤¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¤³¤Î½Ö´Ö¤«¤é¡Ä¡Ä¡£
¢£ENE ¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/enebeauty_official/
*²Ã¿åÊ¬²ò¥·¥ë¥¯(ÊÝ¼¾)¡¡¢¨1 ÊÝ¼¾À®Ê¬¡¡¢¨2 ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë»É·ã¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡¢¨3 ³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç¡¡¢¨4 ²Ã¿åÊ¬²ò¥·¥ë¥¯(ÊÝ¼¾)¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É(ÊÝ¼¾)¡¢¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À£²K(À°È©)¡¢¥Ð¥¯¥Á¥ªー¥ë(À°È©)¡¢¥»¥é¥ß¥ÉNP(ÊÝ¼¾)¡¢¥»¥é¥ß¥ÉNG(ÊÝ¼¾)¡¢¥»¥é¥ß¥ÉAP(ÊÝ¼¾)¡¡¢¨5 ¥µ¥Ý¥Ê¥ê¥¢¥×¥ß¥é¥«¥ë¥¹ÇÝÍÜ¥¨¥¥¹¡¢¥í¥É¥Ç¥ó¥É¥í¥ó¥Õ¥§¥ë¥®¥Í¥¦¥àÍÕÇÝÍÜºÙË¦¥¨¥¥¹¡¢¥¯¥³¥«¥ë¥¹ÇÝÍÜ¥¨¥¥¹(¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾)¡¡¢¨6 ¥»¥é¥ß¥ÉNP¡¢¥»¥é¥ß¥ÉNG¡¢¥»¥é¥ß¥ÉAP(¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾)¡¡¢¨7 À°È©À®Ê¬¡¡¢¨8 ¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ë¤è¤ëÈ©°õ¾Ý¡¡¢¨9 ´¥Áç¤Ë¤è¤ë¡¡¢¨10 Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¤¦¤ë¤ª¤¤¥±¥¢¡¡¢¨11 Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¤¦¤ë¤ª¤¤¥±¥¢