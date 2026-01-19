¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úµí³Ñ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û1,980±ß¤Ë¹þ¤á¤¿¡Ö¸Â³¦²Á³Ê¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï¡£¡È¤»¤ó¤Ù¤í¼ûÍ×¡É¤Ë¾ÆÆù¤Ï¤É¤¦±þ¤¨¤ë¤«¡©¡Á¡ÈÊ¿¶Ñ3,000±ß°Ê¾å¤ªÆÀ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¾ÆÆù¼ò¾ì¥»¥Ã¥È¡×¤òËÜ³ÊÆ³Æþ¡Á
¡È¾ÆÆù¡ß¼ò¾ì¡É¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢»î¿©²ñ¤ò³«ºÅ
¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ë¡¼¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Öµí³Ñ¡×¤Ï¡¢Ê¿Æü¸ÂÄê¤Î¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ2026Ç¯1·î21Æü(¿å)¤è¤êÆ³Æþ¤¹¤ë¡Ø¾ÆÆù¼ò¾ì¥»¥Ã¥È¡Ù¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»î¿©²ñ¤ò¡¢2026Ç¯1·î14Æü(¿å)¤Ëµí³Ñ¸ÞÈ¿ÅÄÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¡Ö¾ÆÆù¤ò¤â¤Ã¤ÈÆü¾ïÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¡È¾ÆÆù¡ß¼ò¾ì¡É¤È¤¤¤¦ÍøÍÑ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÄó°Æ¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯Ã´Åö¼Ô¤¬´ë²èÇØ·Ê¤ä¾¦ÉÊÀß·×¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Ã¡È¾ÆÆù¡ß¼ò¾ì¡É¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢»î¿©²ñ
¡¡¡Ø¾ÆÆù¼ò¾ì¥»¥Ã¥È¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ØÄêÈÖ¾ÆÆùÀ¹¤ê¡Ù¤È¡ØÁª¤Ù¤ë¥Û¥ë¥â¥óÀ¹¤ê¡Ù¤Î·×6¼ï¤Î¾ÆÆù¤Ë¡¢¡Ø2»þ´Ö°û¤ßÊüÂê¡Ù¤È¡Ø»ÞÆ¦¿©¤ÙÊüÂê¡Ù¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆâÍÆ¤ò¡¢1,980±ß(ÀÇ¹þ2,178±ß)¤ÇÄó¶¡¡£µï¼ò²°´¶³Ð¤Çµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¿·¤·¤¤¾ÆÆù¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¿©²ñÅöÆü¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢³«È¯Ã´Åö¼Ô¤¬´ë²èÇØ·Ê¤ä¾¦ÉÊÀß·×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£»²²Ã¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢²Á³Ê°Ê¾å¤ÎËþÂ´¶¤ä¡¢Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤Ê¤É¡¢¹¥°ÕÅª¤Ê°Õ¸«¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Ã´ë²èÇØ·Ê¤È¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
µí³Ñ¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯Éô
¥á¥Ë¥å¡¼´ë²èÃ´Åö¡¡ÂçÃ« ¾Ä¡¡
¢£´ë²èÇØ·Ê¡Ã¡È¥Ï¥ì¡É¤«¤é¡ÈÆü¾ï¡É¤Ø¡¢¾ÆÆù¤ÎºÆÄêµÁ
¡¡¶áÇ¯¡¢1,000±ß¡Á2,000±ßÄøÅÙ¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤»¤ó¤Ù¤í¡×¤ä¡¢»Å»öµ¢¤ê¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê°û¤ß¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¾ÆÆù»Ô¾ì¤Ï³ÈÂç·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢±ß°Â¤äÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¾ÆÆù¤ÎÍøÍÑÉÑÅÙ¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÆü¡×¤Ë¸Â¤é¤ì¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢µí³Ñ¤Ç¤Ï¡ÖÍ§¿Í¤äÆ±Î½¤È½µ1²ó¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·î1²ó¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¾ÆÆùÅ¹¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¾ÆÆù¤Èµï¼ò²°ÍøÍÑ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¿·´ë²è¡Ø¾ÆÆù¼ò¾ì¡Ù¤ò¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ë²èÅö½é¤Ï3,000±ßÄøÅÙ¤Ç¤Î¾¦ÉÊÀß·×¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¼ÒÆâ¤ÇµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¡¢1,980±ß¤È¤¤¤¦¸Â³¦²Á³Ê¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÍ½»»¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡×¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ø¾ÆÆù¡¦¥Û¥ë¥â¥óÀ¹¤ê¡Ù¤Ë²Ã¤¨¡Ø¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°û¤ßÊüÂê¡Ù¤È¡Ø»ÞÆ¦¿©¤ÙÊüÂê¡Ù¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1,980±ß(ÀÇ¹þ2,178±ß)¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤è¤êËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢2025Ç¯11·î¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇËÜ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤¿ºÝ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÃíÊ¸ÆâÍÆ¤òÃ±ÉÊ¥á¥Ë¥å¡¼²Á³Ê¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢1¿Í¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ¤Ç3,000±ß°Ê¾å¤ªÆÀ¤È¤Ê¤ë»î»»·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£(¢¨)
¢¨¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î4Æü(²Ð)¡Á11·î21Æü(¶â)¤ÎÊ¿Æü
¡¡ÃíÊ¸¼ÂÀÓ¤ÎÊ¿¶Ñ¿ôÎÌ¤ò¤â¤È¤Ë²Á³Ê´¹»»¤·¤Æ»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¡¡Ü¢¤Î¹ç·×¤Ç5,356±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡£
¡¡¡¡Ö¾ÆÆùÀ¹¤ê¡×¤È¡Ö¥Û¥ë¥â¥óÀ¹¤ê¡×¤òÃ±ÉÊ¥á¥Ë¥å¡¼´¹»»¤·¤¿²Á³Ê¡á¹ç·×1,536±ßÁêÅö
¡¡¢¡Ö2»þ´Ö°û¤ßÊüÂê¡×¤È¡Ö»ÞÆ¦¿©¤ÙÊüÂê¡×¤ÎÊ¿¶ÑÃíÊ¸¿ô¤òÃ±ÉÊ¥á¥Ë¥å¡¼´¹»»¤·¤¿²Á³Ê¡¡¡á¹ç·×3,820±ßÁêÅö
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Ã¥³¥¹¥Ñ¤ÈËþÂÅÙ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡Ö¾ÆÆù¼ò¾ì¡×¥á¥Ë¥å¡¼
¡¡¡Ø¾ÆÆù¼ò¾ì¥»¥Ã¥È¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»þ´Ö¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤æ¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö¾ÆÆù¿©¤ÙÊüÂê¡¦°û¤ßÊüÂê¡×¤Ç°ìÈÌÅª¤Ê90Ê¬À©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢120Ê¬À©¤ÈÄ¹¤á¤Î»þ´Ö¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾ÆÆù²°¤È¤·¤Æ¤ÎËþÂÅÙ
¡¡¡Ø¾ÆÆùÀ¹¤ê¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Ì£¤ï¤¤¤Î°Û¤Ê¤ë2¼ï¤Î¥«¥ë¥Ó¡Øµí¥«¥ë¥Ó¡Ù¡ØÆÚ¥«¥ë¥Ó¡Ù¤Ë²Ã¤¨¡¢¾ÆÆù¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¢¤ë¡Øµí¥Ï¥é¥ß¡Ù¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØÁª¤Ù¤ë¥Û¥ë¥â¥óÀ¹¤ê¡Ù¤Ï¡¢¤ª¼ò¤È¤ÎÁêÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò³«È¯¡£ÆÃÀ½¾ßÌý¥À¥ì¤È¹õ¸ÕÜ¥¤¬¹á¤ë¡Ø¹õMIX¡Ù¤È¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬¸ú¤¤¤¿¡ØÇòMIX¡Ù¤Î2¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡È¾ÆÆù²°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂé¸ïÌ£¡É¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö»ÞÆ¦¿©¤ÙÊüÂê¡×¤ÎºÎÍÑ
¡¡¥»¥Ã¥È¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ï¡¢¾ÆÆù¤ÎÄêÈÖ¡Ö¥¥à¥Á¡×¤äµï¼ò²°¤ÎÄêÈÖ¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¡×¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ÆÆù¤ä²ñÏÃ¤Î¼ê¤ò»ß¤á¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¡ÈÈ¤¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡É¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡Ø»ÞÆ¦¡Ù¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ÞÆ¦¤ò¿©¤ÙÊüÂê¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1,980±ß(ÀÇ¹þ2,178±ß)¤È¤¤¤¦²Á³ÊÀßÄê¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀ¼¡Ã¡È²Á³Ê°Ê¾å¤ÎËþÂ´¶¡É¤Ø¤ÎÉ¾²Á
ÅöÆü¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»î¿©¤µ¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢²Á³ÊÀßÄê¤ä¾¦ÉÊÀß·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
•¡Ö¾ÆÆù¤È¤ª¼ò¤ÎÁêÀ¤ÏÈ´·²¡£µï¼ò²°´¶³Ð¤Ç¡¢2,000±ß¤ò°®¤ê¤·¤á¤Æµ¤·Ú¤ËÄÌ¤¨¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡×
¡¡¡ÊÆü¾ï»È¤¤¤Ç¤¤ë²Á³ÊÀßÄê¤È¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ø¤Î¶¦´¶¡Ë
•¡Ö¤â¤Ã¤È¿©¤Ù¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄÉ²ÃÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡×
¡¡¡ÊÄê³Û¥»¥Ã¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë½ÀÆðÀ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¡Ë
•¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ë¾ÆÆù¤È¡¢·Ú¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î»ÞÆ¦¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÌµ¸Â¥ë¡¼¥×¡É¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×
¡¡¡Ê·×»»¤µ¤ì¤¿Ì£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¹â¤¤ËþÂÅÙ¡Ë
¡È°Â¤µ¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÇ¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ëÆâÍÆ¤À¤«¤é¤³¤½Áª¤Ð¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«¡Ã¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÁØ¤È30¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
µí³Ñ¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯Éô
ÉôÄ¹¡¡½©¸µ ¿·¼¡¡
¡¡ËÜ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÀè¹Ô¼Â»Ü¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢·×²èÈæÌó1.4ÇÜ¤Î½Ð¿ô¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòº£¡¢¡ÖºâÉÛ¤ÎÉ³¤¬¸Ç¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¾ÃÈñ´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³¹¾ì¤Î°û¿©Å¹¡¢ÆÃ¤Ë°Â²Á¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¼ò¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³°¿©°ÕÍß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë³ØÀ¸³¹¤ä¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÂ¿¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¡Ö1,980±ß¤Ç°û¤ßÊüÂêÉÕ¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÀÏ¯²ñ·×¤Ê¾¦ÉÊÀß·×¤¬¡¢Í½»»¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë³ØÀ¸ÁØ¤ä20Âå¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡ÈÍ¥¤·¤¤¥×¥é¥ó¡É¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢20Âå¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÍèÅ¹ÈæÎ¨¤¬Âç¤¤¯¿¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤äµÇ°ÆüÍøÍÑ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÁØ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µí³Ñ¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢ÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¤ªÆù¡×¤È¡¢¼ò¾ì¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¤ª¼ò¡×¤ÎÎ¾Êý¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¿©»ö¤Î¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Æ±Î½¤È¤Î»Å»öµ¢¤ê¤Î°ìÇÕ¤ä¡¢Í§¿Í¤È¤Îµ¤·Ú¤Ê½¸¤Þ¤ê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÇÁÏ¶È30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëµí³Ñ¤Ï¡¢¡Ö¾ÆÆù¡ß¼ò¾ì¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»þÂå¤ä¥Ë¡¼¥º¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÆÆù¼ò¾ì¥»¥Ã¥È¡¡³µÍ×
¡¦ÈÎÇä³«»ÏÆü ¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á Ê¿Æü¸ÂÄê
¡¦¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ ¡§¾ÆÆùÀ¹¤ê / ¥Û¥ë¥â¥óÀ¹¤ê(¹õMIX or ÇòMIX) / °û¤ßÊüÂê / »ÞÆ¦¿©¤ÙÊüÂê
¡¦²Á³Ê ¡¡¡¡¡¡¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ2,178±ß¡Ë¡¡¢¨°û¤ßÊüÂê¡¦»ÞÆ¦¿©¤ÙÊüÂê¤Ï120Ê¬/¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼90Ê¬
¡¦¼Â»ÜÅ¹ÊÞ ¡¡¡§Á´¹ñ¤Îµí³ÑÅ¹ÊÞ¡¡¢¨²Æì¸©¡¢Â¾°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò¤Î¤¾¤¯¡£
¢¨Ì¤¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨µí³Ñ¿©¤ÙÊüÂêÀìÌçÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¿ô¡¦ÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¡Àî ¹ÀÂÀ
¡¡¡¡µí³Ñ¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö²¹ÌîºÚ¡¢µï¼ò²È ÅÚ´ÖÅÚ´ÖÅù¤Î°û¿©Å¹¤òÅ¸³«
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ã¼èºà¡¦·ÇºÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» ¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
¹Êó¼¼¡¡°ìÌø
Tell: 045-224-7200
Mail¡§ pr@reins.co.jp¡¡
