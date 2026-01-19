こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
オランダ現地法人の閉鎖に関するお知らせ
山九株式会社は、欧州において国際物流を中心に事業展開をしてきた山九ヨーロッパ株式会社（以下、ＳＥＢＶ）の閉鎖について、お知らせいたします。
ＳＥＢＶは、ＥＵ統合前の１９９１年に設立し、世界四極化構造（日本・アジア・北米・欧州）における国際物流や欧州における受け皿機能のサービス提供を行ってまいりましたが、外部環境の変化により閉鎖を決定いたしました。
今後は欧州域内の協力会社と連携し国際フォワーディング業務を継続し、倉庫・域内輸送・エンジニアリング業務を従来通りの品質でご提供いたします。
なお、ＳＥＢＶは従前より当社の連結対象ではございません。
1. 清算概要
会社名 山九ヨーロッパ株式会社 / SANKYU (EUROPE) B.V.
所在地 Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam, The Netherlands
代表者 田中淳一
資本金 680,670 ユーロ
出資比率 山九株式会社 100％
事業内容 国際フォワーディング業務、エンジニアリング業務
設立 1991年12月19日
売上高 2,274千 ユーロ（2024年）
2. 清算結了日
（現地時刻）2025年12月24日
本件に関するお問合わせ先
経営企画部 広報グループ
sankyu@sankyu.co.jp
ＳＥＢＶは、ＥＵ統合前の１９９１年に設立し、世界四極化構造（日本・アジア・北米・欧州）における国際物流や欧州における受け皿機能のサービス提供を行ってまいりましたが、外部環境の変化により閉鎖を決定いたしました。
今後は欧州域内の協力会社と連携し国際フォワーディング業務を継続し、倉庫・域内輸送・エンジニアリング業務を従来通りの品質でご提供いたします。
1. 清算概要
会社名 山九ヨーロッパ株式会社 / SANKYU (EUROPE) B.V.
所在地 Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam, The Netherlands
代表者 田中淳一
資本金 680,670 ユーロ
出資比率 山九株式会社 100％
事業内容 国際フォワーディング業務、エンジニアリング業務
設立 1991年12月19日
売上高 2,274千 ユーロ（2024年）
2. 清算結了日
（現地時刻）2025年12月24日
本件に関するお問合わせ先
経営企画部 広報グループ
sankyu@sankyu.co.jp