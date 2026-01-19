『BCN AWARD 2026』Androidスマートフォン部門でSamsungが「年間販売数量No.1」を受賞

『BCN AWARD 2026』 Androidスマートフォン部門で Samsungが「年間販売数量No.1」を受賞 ～ Samsung Galaxy S25シリーズ、Samsung Galaxy Z Fold7｜Z Flip7、Samsung Galaxy A25 5Gなどが寄与 ～

サムスン電子ジャパン株式会社は、株式会社BCNが主催する『BCN AWARD 2026』のAndroidスマートフォン部門において「年間販売数量No.1」を受賞いたしましたことをお知らせいたします。





『BCN AWARD 2026』は株式会社BCNが集計する全国主要家電量販店、パソコン専門店、ネットショップ2,350店舗の POS実売統計において、2025年1月1日から12月31日の実売データを集計した「BCNランキング」に基づいて、製品カテゴリー別年間販売台数第1位のメーカーを表彰する賞です。

そして、『BCN AWARD 2026』でAndroidスマートフォン部門No.1を受賞したSamsung Galaxyのスマートフォンは、デザイン、カメラ、AI技術を結集した日本の横折りスマホ史上最薄・最軽量※の最新折りたたみAIフォン「Samsung Galaxy Z Fold7」や「Samsung Galaxy Z Flip7」、AIエージェントを初搭載した新次元の最新AIフォン「Samsung Galaxy S25シリーズ」をはじめ、大画面で動画視聴やSNSにも最適な「Samsung Galaxy A25 5G」など豊富なラインアップを強みにご好評いただきました。

Samsungは今後も最先端の技術を駆使して顧客のニーズを叶える製品を展開してまいります。

※日本で発売している横折りスマートフォンモデル比。2025年7月1日時点、サムスン調べ

