焼肉の老舗 天壇が贈る節分の『ご褒美系』恵方巻！ 『特製 黒毛和牛恵方巻』を今年も限定数販売

焼肉の老舗 天壇が贈る節分の『ご褒美系』恵方巻！ 『特製 黒毛和牛恵方巻』をお値段据え置きで今年も限定数販売 黒毛和牛の肉量は販売当初の１．４倍使用！ ～天壇グループで２月２日(月)・3日(火)限定販売・WEB予約も開始～

１９６５年の創業以来「お出汁で食べる京都焼肉」を提供する『焼肉の名門 天壇』(運営：株式会社晃商、代表取締役社長 新井義淳)は、2月2日(月)・3日(火)の2日間、『天壇特製 黒毛和牛恵方巻』の販売を決定し予約受付を開始しました。

【本リリースの内容】

・天壇の恵方巻は黒毛和牛の肉の量を販売当初の１．４倍使用する『ご褒美系 恵方巻』

・子供も食べやすい韓国海苔風味の味付けをした白飯を使用し、ハーフサイズも販売する

・関西全店では予約テイクアウトのみ、東京の実施店舗では店内喫食も可能

天壇で用意するのは『ご褒美系恵方巻』。使用する国産黒毛和牛肩ロースは販売当初の約１．４倍の量に。具材を包むご飯は、ごま油と岩塩で味付けした韓国海苔風味で、焼海苔で巻いて提供します。一般的な韓国海苔は表面にごま油が塗られているため、「丸かぶり」する際に手が汚れますが、手を汚さずに韓国海苔の風味を楽しんで頂くため、本品ではこのような製法を採用しています。ハーフサイズもあるのでお子様にも大変召し上がっていただきやすい恵方巻です。

最新の消費者物価指数(2026年1月)のデータを見ると「慎重ながらも、メリハリのある回復期」にあり、11月分の家計調査では実質消費支出も前年比+2.9%と強い伸びをみせ※、なかでも外食の伸びが見られました。ここからは消費意欲は戻りつつあるが、対象を厳選していることが伺えます。※総務省統計局HPより

天壇特製恵方巻は2017年より販売開始、今年１０年目。年毎に販売個数が増加しています。

関西ではテイクアウト限定商品、東京の実施店舗ではテイクアウトに加えて店内喫食もしていただけます。

【天壇特製 ご褒美系 恵方巻 販売概要】

■販売日：2026年2月2日(月)・３日(火)

■予約期間:受取日前日まで

※数量限定、無くなり次第ご予約受付を終了

■予約方法：①店頭で、または受取店舗へ電話にて受付 ※予約は各店舗営業時間内

②WEBより予約受付 https://tendan-mobileorder.lbb-r.com/ ※WEB予約は関西の店舗のみWEB予約にはLINEアカウント(推奨)またはGoogleアカウントが必要です

■商品概要





< 断面拡大画像>

【天壇特製 黒毛和牛恵方巻】

■価格:1本 1,800円(税込)/ハーフ 1本 1，000円(税込)

国産黒毛和牛肩ロース100g、厚焼玉子、ほうれん草ナムル、茹で人参を岩塩、ごま油、胡麻で味付けしたご飯、焼海苔で巻き上げている。

肩ロースはリブロ―スに近い部位で程よくサシがはいっているため、滑らかな食感とジューシーさが味わえる。

カットの仕方を変えることでボリューム感が増し、食感の違いを楽しめる一品。

【アレルギー品目】小麦・卵・牛肉・鶏肉・大豆・ごま

■取り扱い店舗

関西計7店舗

焼肉の名門 天壇 祇園本店 (075-551-4129)

焼肉の名門 天壇 西院店 (075-321-4129)

焼肉の名門 天壇 桂五条店 (075-392-4129)

焼肉の名門 天壇 The Dining 山科店 (075-501-4129)

焼肉の名門 天壇 北山店 (075-707-4129)

焼肉の名門 天壇 草津店 (077-565-4129)

焼肉TENDANニュースタイルビュッフェ 竹田店

(075-645-4129)

東京４店舗

焼肉の名門 天壇 銀座店 (03-5551-4129)

焼肉の名門 天壇 神楽坂店 (03-6457-5029)

京都焼肉 天壇 1965 丸の内店 (03-5860-3729)

京都焼肉 天壇 1965 仙川店 (03-5969-8529)

【焼肉の名門 天壇のご紹介】

【創業】1965年1月 2025年創業60周年をむかえました

【特徴】 創業地は京都の祇園。食肉文化の発展している京都で、天壇は長らく認知度の高い地元の焼肉レストランとしてご愛顧いただいて参りました。その秘密は上質な牛肉と秘伝のタレ。天壇の「つけたれ」は、牛骨スープをベースとした黄金色に透き通ったお出汁のような味わいでさっぱりしていてコクがあり、肉の旨みを引き立たせます。天壇は京都焼肉の原点として、創業以来変わらぬ味を提供し続けています。

【店舗一覧 天壇グループ 全１２店舗】

1)「焼肉の名門 天壇」 9店舗

[京都]

祇園本店/西院店/桂五条店/The Dining山科店/北山店

▲京都 祇園本店

[滋賀] [東京]

草津店 銀座店/赤坂店/神楽坂店

2)「焼肉 ＴＥＮＤＡＮ ニュースタイルビュッフェ」 1店舗

[京都]

竹田店

3）「京都焼肉 天壇 1965」 2店舗

[東京]丸の内店／仙川店

URL https://www.tendan.co.jp/

運営会社 株式会社 晃商

本社所在地 京都市東山区宮川筋1丁目221

代表者 代表取締役社長 新井 義淳