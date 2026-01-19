「君の未来を考えるセミナー」 1/23（金）19:30～Zoom開催　第27回：プロダクトマネージャー・松井亮介先生

東進ハイスクール・東進衛星予備校（以下、東進）を運営する株式会社ナガセ（本社：東京都武蔵野市 代表取締役社長 永瀬昭幸）は、高校生が夢を見つけ志を高めるきっかけとなる「君の未来を考えるセミナー」を毎月開催しています。2026年1月は、ソフトウェア企業のプロダクトマネージャーとしてアプリ開発に携わる松井亮介先生に講演いただきます。高校生・ご父母が対象で、東進に通っていない方も無料で参加できます。

「君の未来を考えるセミナー」は、デジタル時代に登場した「新しい職業」を知り、将来の選択肢を広げるオンラインセミナーです。毎月、世の中に新たな価値を創造しているリーダーをお招きし、Zoomによる60～90分の生配信で、講義と質疑応答を全国へお届けしています。これまでの講師は、データサイエンティスト、ホワイトハッカー、機械学習エンジニア等。新たな職業・生き方や、リーダーたちの取り組み・熱い思いに触れることで視野を広げ、夢を見つけ志を高めるヒントになることを願っています。「自分は将来どうありたいのか？」「何のために勉強するのか？」、そんな悩みや不安がある高校生にぜひ参加してほしいセミナーです。







第27回「君の未来を考えるセミナー」

いつも使ってるアプリって誰が作ってるの？

～ソフトウェア企業のプロダクトマネージャーという仕事と逆張りの職業選択～

株式会社ユーザベース

プロダクト戦略本部 ゼネラルマネージャー

松井 亮介 先生

2026年1月23日（金）19:30～21:00

Zoomによるオンライン生配信、参加無料。高校生・ご父母対象

講師プロフィール

関西学院大学 総合政策学部卒業。在学中に、高校生の進路選択支援活動に取り組んだ他、スローガン株式会社（マザーズ上場）にて約２年間インターンとして勤務。また約１年間、米サンフランシスコに留学。

卒業後、新卒にて株式会社ユーザベースに入社。企業・業界データを扱うSpeeda 事業にて営業・カスタマーサクセスとして、大手企業の支援を担当。その後、プロダクトマネージャーとしてソフトウェア製品の企画・開発や新規事業開発を担当。

先生からのメッセージ

毎日使うアプリの

「はじまり」を決める仕事。

皆さんが日頃スマホやパソコンで利用するアプリは、どのようにして作られているかご存知でしょうか。アプリを開発するソフトウェア企業では、一般的にはプロダクトマネージャーが仕様（誰の、どんな課題を、どう解決するか）を定義し、デザイナーが理想のユーザー体験に基づいた画面を設計し、エンジニアがコードを書いてそれらを実装しています。

今回は、どんなサービスでも最初の旗振り役を担っている「プロダクトマネージャーの仕事」をご紹介します。毎日触れるアプリケーションが開発される裏側を少し覗いてみてください！

私はこれまで、大手企業など2,500社以上が導入するリサーチ・分析アプリ「Speeda」をはじめ、数々のアプリのプロダクトマネージャーを担当してきました。またその中で、私が新卒で当時100名程度のベンチャー企業（その後上場、現在約1,200名程度在籍）に入社した経緯や、職業選択に際して重視していた「逆張り」の考え方についてもお話させていただければと思います。

講義後は、皆さんからの質問にも答えていきます。







【「君の未来を考えるセミナー」実施概要・申込方法】

第27回「君の未来を考えるセミナー」

いつも使ってるアプリって誰が作ってるの？～ソフトウェア企業のプロダクトマネージャーという仕事と逆張りの職業選択～／松井 亮介 先生

[日程] 2026年1月23日（金）19:30～21:00

[対象] 高3生・高2生・高1生・高0生※とそのご父母

※高0生とは高校生レベルの学力を持った中学生。

東進生・東進生でない方、どちらも参加できます。

[受講料] 無料招待

[受講方法] ZOOMにてオンラインリアルタイム配信

【「君の未来を考えるセミナー」過去参加者の声】

◇先生自身の経験からやりたいことを形にしようと行動を起こす過程までが具体的にわかり、自分の将来を考えるうえで参考になりました。（神奈川県 高１生）

◇職業をはじめいろいろな変化が起きることをとても大変そうだと感じていたが、今回のセミナーを受講して前向きに思えた。（東京都 高２生）

◇エンジニア＝数学や理科に特化ではなく、順序立てて思考するうえで全ての科目が必要ということを学びました。（奈良県 高３生）

◇セミナーで先生のお話を聞いて、少しでも興味を持ったことには失敗を恐れずに挑戦してみようと思うようになりました。（群馬県 高１生）

【これまでの「君の未来を考えるセミナー」タイトル・講師】

一部抜粋・肩書きは講演当時

『やりたいことが見つからず苦しんでも、行動し続けることによってライフミッションに出会えた』岡本大和先生／株式会社サイバーエージェントAI事業本部、AI Lab リサーチサイエンティスト

『その“寄り道” が、君の未来を「最先端」へと導く』松井俊貴先生／株式会社フレクト クラウドインテグレーション事業部 チームマネージャー

『モノづくりを通じた価値のとどけかた AIとロボティクスで新しいビジネスをつくる』栗林徹先生／株式会社ABEJA エンボディド インテリジェンス グループ グループマネージャー

『３Ｄデータで未来を創る― 東大から世界、そして起業へ』宮谷聡先生／ローカスブルー株式会社 代表取締役社長

『行政から社会のデジタル化を支えていくために』谷口太一先生／デジタル庁 国民向けサービスグループ デジタル事務官

『AI の最先端を追いかけて会社つくりを楽しむ』井尻善久先生／LINEヤフー株式会社 データサイエンス統括本部４本部長、SB Intuitions株式会社 R&D本部長、一般社団法人電子情報通信学会(IEICE)フェロー

『普通の人のための進路戦略～アジャイルな生き方のススメ～』小宮山遼太先生／ピクシブ株式会社 アドプラットフォームSection Team Lead

『君の日常は、企業の『未来の当たり前』？～見えないITが社会を動かす！クラウドセキュリティの世界へようこそ～』今泉健先生／HENNGE株式会社 執行役員

『ワクワクする方に挑戦していたらベンチャー企業のラボ長になった話』藤本敬介先生／株式会社ABEJA ラボ長、データサイエンティスト

『AIに命を吹き込むアプリケーション開発』平木悠太先生／株式会社ブレインパッド データエンジニアリングユニット ML/アプリケーション開発 リードマネージャー、東進デジタルユニバーシティ講師

『AIを活用して顧客とともに未来を創る データサイエンティストへの道』藤田一樹先生／株式会社野村総合研究所シニアデータサイエンティスト

『デザインとは？ デザイナーとは？』立花晃隆先生／ニューロジェン・スタジオ株式会社 代表取締役、クリエイティブ・ディレクター、マルチデザイナー

『医療業界のプロダクトマネージャー～アプリを通じて事業を作る～』松村直樹先生／Ubie株式会社 プロダクトプラットフォーム本部 プロダクト基盤リード、プロダクトマネージャー

『私がホワイトハッカーになるまで』小池悠生先生／GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社 サイバーセキュリティ事業本部 執行役員

【株式会社ナガセについて】

1976年創立。日本最大の民間教育ネットワークを展開するナガセは「独立自尊の社会・世界に貢献する人財」の育成に取り組んでいます。

有名講師陣と最先端の志望校対策で東大現役合格実績日本一の「東進ハイスクール」「東進衛星予備校」、シェアＮＯ．１の『予習シリーズ』と最新のＡＩ学習で中学受験界をリードする「四谷大塚」、早期先取り学習で難関大合格を実現する「東進中学NET」、私大総合・学校推薦型選抜（AO・推薦入試）合格日本一の「早稲田塾」、幼児から英語で学ぶ力を育む「東進こども英語塾」、メガバンク、大手メーカー等の多くの企業研修を担う「東進ビジネススクール」、優れたAI人財の育成を目指す「東進デジタルユニバーシティ」、いつでもどこでもすべての小学生・中学生が最新にして最高の教育を受けられる「東進オンライン学校」、幼児～中学生対象の世界標準のプログラミング学習「東進CODE MONKEY」など、幼・小・中・高・大・社会人一貫教育体系を構築しています。

また、東京五輪で競泳個人メドレー２冠の大橋悠依をはじめ、のべ53名のオリンピアンを輩出する「イトマンスイミングスクール」は、これからも金メダル獲得と日本競泳界のさらなるレベルアップを目指します。

学力だけではなく心知体のバランスのとれた「独立自尊の社会・世界に貢献する人財を育成する」ためにナガセの教育ネットワークは、これからも進化を続けます。