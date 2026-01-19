兵庫・湯村温泉「ゆあむ」、但馬の未来を食でつなぐ新提案。持続可能な陸上養殖「但馬とらふぐ」を応援する地域創生プランを期間限定販売【2026年1月13日～3月31日の月～金曜日限定】

アイアンドエフ・ビルディング株式会社冬の味覚＜但馬とらふぐ・ズワイガニ・但馬牛＞

「アイアンドエフ・ビルディング株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：泉 邦治）が運営するビナリオホテルズ＆リゾーツの施設である「山陰湯村温泉 湧泉（ゆうせん）の宿ゆあむ」（兵庫県）では、冬の味覚＜但馬とらふぐ・ズワイガニ・但馬牛＞を楽しむことができる、冬の3大グルメプランを【2026年1月13日（火）～3月31日（火）の月曜日から金曜日限定】でご提供いたします。

但馬（たじま）の未来を食でつなぐ新提案。持続可能な陸上養殖「但馬（たじま）とらふぐ」を応援

詳細を見る :https://app.e-concierge.net/v3a/hotels/20015/plan?plan=74&select=plan&room=1&adult=2&sort=&isDayTrip=false&isUnknownDate=true但馬とらふぐ（イメージ）

兵庫県北部の但馬（たじま）地域、朝来（あさご）市にある閉園した幼稚園。ここで朝来食品の中村峻（なかむら しゅん）氏が、持続可能な「閉鎖循環式陸上養殖」に挑み、一匹一匹愛情を込めて「但馬（たじま）とらふぐ」を育て上げています。海洋環境の変化に左右されず、無毒の飼料と清らかな山水で育つこのふぐは、高い安全性と、年間を通じて変わらぬ旨味を兼ね備えています。

山陰湯村温泉 湧泉の宿ゆあむも、同じ兵庫県但馬地域に位置することから、生産者である中村峻氏の真摯な努力に深く共感しています。但馬の新しいブランド「但馬とらふぐ」を応援し、地域創生を共に目指していくため、このたび期間限定の「但馬とらふぐ」付宿泊プランをご用意いたしました。

※「但馬とらふぐ」は丹精込めて一匹一匹大切に育てられているため、ご提供できる数には限りがございます。あらかじめご了承くださいませ。

「但馬（たじま）とらふぐ」

但馬とらふぐ（ロゴ）1.”海”ではなく”山”で育てられる「但馬とらふぐ」

兵庫県北部、但馬地域にある朝来（あさご）市の「天空の城」竹田城跡のふもと。かつての幼稚園跡地で、最先端の陸上養殖技術から「但馬とらふぐ」は生まれました。山あいの清らかな水で育まれた、地域の未来を拓く新たなブランドです。

2.海洋環境に左右されない、陸上養殖ならではの安定性

海水温度の上昇や赤潮の発生が養殖環境を悪化させ、「とらふぐ」の健康や生存率に深刻な影響を与えています。「但馬とらふぐ」は通常の「とらふぐ」と異なり最新の閉鎖循環式陸上システムが採用されることで、持続可能な養殖が実現されています。

3.年中「旬」のおいしさ」

「とらふぐ」は一般的に冬の食材として知られますが、陸上養殖の技術を活かして成長がコントロールされることで年間を通じて旬の味わいを楽しむことができます。

※山陰湯村温泉湧泉の宿ゆあむでは特定の時期に限定してご提供しております。あらかじめご了承ください。

【期間限定】冬の味覚＜但馬とらふぐ・ズワイガニ・但馬牛＞を味わう

兵庫県の北部、但馬（たじま）地区の新温泉町に位置する湯村温泉は、山々に囲まれた自然豊かな温泉地です。周辺は食材にも恵まれており、新鮮な野菜や豊かな大地で育った山陰産のお米など、地元の旬の味覚を堪能できます。

山陰湯村温泉 湧泉の宿ゆあむでは、この「但馬とらふぐ」はもちろん、冬の味覚を代表する「ズワイガニ」や地元の誇る銘柄牛「但馬牛」を一度に堪能できるプランをご用意いたしました。

但馬とらふぐお造り てっさ但馬とらふぐお造り てっさ（イメージ）

プリプリとした食感と上品な旨味が特徴の但馬とらふぐをお楽しみいただけます。コリコリとした食感のフグ皮はコラーゲンが豊富で高品質です。

但馬とらふぐ唐揚げ但馬とらふぐ唐揚げ（イメージ）

身が締まった但馬とらふぐの唐揚げはカリっとし、滋味深い味わいです。

ズワイガニ宝楽焼き冬限定／ズワイガニ宝楽焼き（焼きガニ）※写真の宝楽は2名様分のイメージです

冬の味覚「ズワイガニ」は香ばしい焼きガニでお楽しみいただけます。

※こちらのプランは冷凍蟹を使用しています

但馬牛陶板焼き但馬牛陶板焼き（イメージ）

但馬（たじま）牛は、兵庫県で飼育された黒毛和牛で、長年に渡り他府県の牛との交配を避け血統を守り続けている兵庫県・但馬地区のブランド和牛です。皮下脂肪は少なく、良質な筋繊維を持っており「赤身と脂の旨さ」が特徴です。

地元銘柄牛を香ばしい陶板焼きでお好きな焼き加減にてご堪能ください。

献立（予定）冬の味覚＜但馬とらふぐ・ズワイガニ・但馬牛＞

【夕食/但馬とらふぐ2品＆ズワイガニ1品＆但馬牛付 創作会席】



一、迎肴 季節の旬彩

一、造里 但馬とらふぐ てっさ

一、宝楽 ズワイガ二宝楽焼き（焼きガニ）

一、蒸物 季節の茶碗蒸し

一、油物 但馬とらふぐ唐揚げ

一、強肴 但馬牛陶板焼き60g

一、食事 御飯 赤出汁 香物

一、甘味 わらび餅 季節の水菓子



※こちらのプランは冷凍蟹を使用しています

※仕入れ状況により一部内容が異なる場合がございます

※写真はイメージです

※写真の宝楽は2名様分のイメージです

プラン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96619/table/64_1_963ec8feb61595e36d90ae0a70114a51.jpg?v=202601191251 ]詳細を見る :https://app.e-concierge.net/v3a/hotels/20015/plan?plan=74&select=plan&room=1&adult=2&sort=&isDayTrip=false&isUnknownDate=true

※公式ホームページにおいて会員（＝ビナリオポイント会員）ログインすると会員価格で予約することができます。ログインせず、非会員のままで予約すると一般価格が適用されます。

URL：https://hotel-binario.jp/member/

概要

【山陰湯村温泉 湧泉の宿ゆあむ】

URL: https://www.yukemuri.co.jp/

天然温泉（大浴場）

美人の湯として知られる兵庫県北部の湯村温泉に位置し、兵庫の伝統工芸品「豊岡杞柳（きりゅう）細工」をモチーフに’編む’というコンセプトで館内をデザイン。

「豊岡杞柳（きりゅう）細工」

客室で温泉をたのしめる温泉半露天風呂付客室＜かわみ＞（2023年リニューアル）をはじめ、素足で過ごせる「和モダンツイン」客室などのベッドタイプの客室や、日本らしい従来の布団タイプの純和室などバリエーション豊かな客室があり、思い思いの時間をお過ごしいただけます。

温泉半露天風呂付き客室＜かわみ＞ スタイリッシュツイン【45平米／定員3名】（2023年リニューアル）～雪見風呂～（※天候により雪がない場合もございます）和モダンツイン客室【34平米／定員2名】

「身体に優しい」をテーマとした素材重視の創作会席をご夕食/ご朝食ともにお楽しみいただけます。

山陰地産地消の”温かい”朝食

関西でも知る人ぞ知る静寂な温泉街に佇む川沿いの温泉宿です。

山陰湯村温泉 湧泉（ゆうせん）の宿ゆあむ 目の前を流れる春来川（はるきがわ）～雪の日～（※天候により雪がない場合もございます）湯村温泉街（兵庫県新温泉町/徒歩圏）竹田城跡（兵庫県朝来市/車約75分）

周辺観光としては、鳥取砂丘（鳥取県鳥取市/車約40分）、竹田城跡（兵庫県朝来市/車約75分）をはじめ、冬のアクティビティを楽しめるスキー場（車30圏内多数）などがあります。

所在地：〒669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯1610

TEL ： 0796-92-1101

FAX ： 0796-92-1201

URL ： https://www.yukemuri.co.jp/

客室数 ：34室

温泉 ：男女別露天風呂付大浴場

駐車場 ：専用駐車場50台(無料)

アクセス：

・大阪/梅田、千里ニュータウンより特急バスで約3時間半

・JR浜坂駅より湯村温泉行きバスで約25分

・鳥取砂丘コナン空港からレンタカーで約45分

・北近畿豊岡自動車道「八鹿氷ノ山I.C」より国道9号線を鳥取方面へ約45分

【運営会社概要】

社名：アイアンドエフ・ビルディング株式会社

代表：代表取締役 泉 邦治（いずみ くにはる）

本社所在地：大阪市北区豊崎3丁目9-7

URL：会社概要 https://iandf.co.jp/

ビナリオホテルズ＆リゾーツ https://hotel-binario.jp/

設立年：1973年1月

資本金：8,000万円

従業員数：約100人

事業内容：ホテル所有運営及び不動産賃貸業

外観とすぐそばを流れる春来川