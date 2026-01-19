AI時代における創造者のための知恵循環メディア「Created To Create」、note pro にて創刊【url : ctoc.media】

ＭＭＯＬ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社

Experience Alliance（東京都、代表：河野貴伸）は、AI時代にこそ必要な創造する人々の一次体験と挑戦の記録を共有・継承するメディアレーベル「Created To Create」を立ち上げ、その第一弾としてメディア「Created To Create」を note pro 上で創刊いたします。

URL：https://ctoc.media/

創刊の背景

木を削り、土を練り、コードを打つ。日本には脈々と受け継がれてきた「つくる」という衝動があります。侘び寂びが教える"欠け"の味わい、金継ぎが示す"傷"の輝き。しかし、その火は個人の中で閉じてしまいがちです。

「Created To Create」は、創造のプロセスそのものを作品として捉え、失敗談も未完成も含めて次の挑戦者へ継承していく場を目指します。完成した成果物だけでなく、途中経過や試行錯誤こそが、あとから来る誰かの設計図になる。そんな信念のもと、本メディアを立ち上げました。

主幹事メッセージ

河野 貴伸

「つくる人」は、孤独になりやすい。

手を動かしている時間は誰とも話せないし、うまくいかない夜は自分だけが取り残されたような気持ちになる。でも、ふと誰かの記録を読んで「あ、この人も同じところで躓いていたんだ」と気づいた瞬間、少しだけ足が軽くなる。そういう経験が、僕自身何度もありました。

このメディアは、完璧な成功談を集める場所ではありません。むしろ「くじけそうになった記録」を残してほしい。途中経過でいい、失敗談でいい。磨かれる前の言葉こそ、そしてAI時代だからこそ、次に続く誰かの道標になると信じています。

金子 洋平

「挑戦を継ぐ」

私のこれまでのキャリアを振り返ると、常に挑戦を続けてきたように思います。その軌跡は決して理想的でも、輝かしい美談でもありません。成功よりも、失敗の数の方が圧倒的に多く、常に悩みと試行錯誤の連続でした。それでも、もがき続けた先に今の自分があり、出会ってきた仲間に支えられてきました。「Created To Create」では、私自身の現在進行形の挑戦を記すとともに、これから何かに取り組む方々へ「挑戦の火種」を繋いでいきたい。そんな思いで参加させていただきます。

川添 隆

「プロセスの方にこそ、"つくる火"の煌きや熱を感じられる」

「Created To Create」の魅力は、完成形だけでなく、途中経過や失敗談といった"過程"にも光を当てられることです。むしろ、プロセスの方にこそ、"つくる火"の煌きや熱を感じられるはずです。そこには、純粋な熱量や情熱だけでなく、執着や憤り、時には人間の弱さという、一種の"人間くささ"が垣間見える。少なくとも、私はそういう場面を経験してきました。

デジタルやAIが進化していく便利さの裏側で、手触り感や人間くささは見えにくくなっていないか。たとえそれが不可逆な流れだったとしても、「Created To Create」を通じて、ひとりの灯火が次に続く誰かの道標になり、それが少しずつ繰り返されていく――私はその世界観に、深く共感します。

メディアの特徴

執筆のホームは著者自身のnote

各著者が自分のnoteアカウントで自由に記事を公開し、その中から「Created To Create」に載せたい記事を選んでハブ化する仕組みを採用しています。いつものnoteを書くだけで、メディアにも反映される。著者の負担を最小限にしながら、知恵の集積地をつくります。

収益より中身

広告収入やPVは重要視しません。企業・団体とのタイアップは歓迎しますが、コンテンツ価値を高めると判断できるものだけ、知恵の集積地に礎となるもののみを取り扱います。

表現形式は自由

記事、写真、動画、Podcast、音楽、web3--形式は問いません。「Create＝創る」とは、モノを作ることだけでなく、生き方や機会を創ることも含みます。キャリアチェンジに挑む人も、地域でイベントを立ち上げる人も、すべて創造者です。

執筆者について

創刊時の執筆陣は、主幹事からの紹介を通じて、志を共にする創造者を一人ひとりお声がけしながら編成しています。まずは小さな火種から始め、信頼の輪を少しずつ広げていく形です。

今後、メディアの土台が整い次第、執筆者の公募も開始する予定です。「つくる」ことに向き合っている方であれば、ジャンルや経験は問いません。詳細は公式noteおよびSNSにて発表いたします。

レーベル「Created To Create」の今後の展開

メディア「Created To Create」を起点として、以下の展開を予定しています。

・リアルイベント企画

・ブランド創出

創造する人々が交わり、火花を散らす場を、オンラインとオフラインの両面から育てていきます。

メディアコンセプト

「日本の火を継ぎ、まだ見ぬ未来を手づくりする。」

Purpose（存在意義）：

日本で育まれた創造の火を分かち合い、誰もが未来を自ら設計できる社会を育む。



Mission（行動指針）：

日本の"つくる火"を分かち合い、次の挑戦を灯す。



Vision（目指す未来像）：

創造の火花が連鎖し、誰もが互いの闘を照らし合う日本発の知恵循環社会。

URL：https://ctoc.media/

会社概要

Experience Alliance

https://exal.li/

設立：2025年3月



MMOL Holdings（Experience Alliance 主幹事）

代表：河野貴伸

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス17階

事業内容：ブランド設計・EC戦略支援、メディア運営

本件に関するお問い合わせ

MMOL Holdings 広報担当 Email：pr@exal.li