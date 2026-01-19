イベント・プロモーション関連事業の子会社の設立に関するお知らせ

DoersTokyo株式会社

設立の目的・背景

DoersTokyo株式会社(代表取締役：吉原大二/本社：東京都目黒区/以下DoersTokyo社)では、デジタルコンテンツを中心にIP事業を展開してまいりました。

2025年は新たにIP事業から派生したリアルプロモーション事業やキャラクターコラボカフェ事業を展開しております。

ファン活市場におけるリアルでのプロモーション及びイベントニーズが拡大している中、DoersTokyo社ではより多くのファンに向けてのプロモーション、イベントニーズに対応することを目的とした、100%子会社の設立を決議いたしました。

DoersTokyo社では、今後もIP事業を中心に、よりファンが楽しめる最適なサービスを提供してまいります。

新設会社の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1412/table/93_1_00c1d0f98af78275f85662b4982ed5ca.jpg?v=202601191251 ]