オリジナル漫画IP発の2.5次元アイドルプロジェクト自社初無料ライブ施策で実来場100名を動員「TOKYO 無銭 IDOL PARTY #1」開催報告
TwinBox AKIHABARAにて、地下アイドルイベント 「TOKYO 無銭 IDOL PARTY #1」 MILKBOX
本イベントは、オリジナル漫画作品を起点とした2.5次元アイドルプロジェクト《ミルクボックス》による自主企画イベントとして実施されたものです。
■ プロジェクトの背景
本プロジェクトは、ファイル共有サービス 「firestorage」(https://firestorage.jp/) の認知活動から生まれたオリジナル漫画 『転色のサイリウム』(https://firestorage.jp/ts/) を起点としています。
同作は、主人公が地下アイドルとの偶然の出会いをきっかけに、仲間とともに成長していく姿を描いた物語で、現在 Amazonインディーズストア（コミック） およびfirestorageサイト内 にて配信されています。
《ミルクボックス》は、この物語の世界観から飛び出す形で誕生した“2.5次元”リアルアイドルグループです。
2025年夏に開催された コミックマーケット106 では無料チェキ会を実施し、多くの来場者から好評を博しました。
■ 今回のイベント概要と成果
イベント名：TOKYO 無銭 IDOL PARTY #1
開催日：2026年1月17日（土）
会場：TwinBox AKIHABARA（東京・秋葉原）
実来場者数：約100名
入場料：通常席無料（VIP席有料）
本イベントは「地下アイドルに興味はあるが、ライブに行ったことがない層」へのアプローチを目的に、入場無料形式で開催されました。
来場者の多くが初来場・新規層となり、無料施策による新規ファン獲得の有効性が確認されました。
■ SNS施策による波及効果
告知に使用した X（旧Twitter）では、弊社マスコットである「くまっち」を使いわかりやすい漫画を展開、その投稿が 約27万インプレッション を記録しました。
「TOKYO 無銭 IDOL PARTY #1」イベント告知用漫画
オンライン上での関心喚起が、実際の来場行動につながる結果となりました。
■ 主催グループのこれまでと今後
《ミルクボックス》は 2025年9月にデビュー。その後、複数の対バンイベントに出演し、ライブパフォーマンスと動員の実績を積み重ねてきました。
2026年より運営体制を強化し、プロジェクト運営は コントラスト株式会社 として展開予定
（2026年1月登記予定）。
■ 次回開催予定と今後の展開
本企画 「TOKYO 無銭 IDOL PARTY」 は単発イベントではなく、継続的な開催を前提としたシリーズ企画として展開していきます。
次回「TOKYO 無銭 IDOL PARTY ＃2」は下記を予定しています。
開催日：2026年2月1日（日）
会場：原宿GEシアター(https://www.ge-theater.com/)
開演時間：19:00
出演者・協力体制をさらに強化した形での実施を計画しています。
また、2026年8月開催予定のコミックマーケットを見据え毎月の自社イベント開催を計画しています。
それ以降の対バン・イベント出演についても継続的に募集といった形で、IP・リアルイベント・SNSを連動させた活動を進めていきます。
■オリジナル漫画「転職のサイリウム」
https://firestorage.jp/ts/
■ミルクボックス公式HP
https://milkbox.jp/
■ 本件に関するお問い合わせ
（取材・掲載・今後のイベント連携のご相談も受け付けております）
ロジックファクトリー株式会社(メディア事業部)
E-mail：shibuya@logicfactory.jp