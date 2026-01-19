オリジナル漫画IP発の2.5次元アイドルプロジェクト自社初無料ライブ施策で実来場100名を動員「TOKYO 無銭 IDOL PARTY #1」開催報告

ロジックファクトリー株式会社TwinBox AKIHABARAにて、地下アイドルイベント 「TOKYO 無銭 IDOL PARTY #1」 MILKBOX

本イベントは、オリジナル漫画作品を起点とした2.5次元アイドルプロジェクト《ミルクボックス》による自主企画イベントとして実施されたものです。

■ プロジェクトの背景

本プロジェクトは、ファイル共有サービス 「firestorage」(https://firestorage.jp/) の認知活動から生まれたオリジナル漫画 『転色のサイリウム』(https://firestorage.jp/ts/) を起点としています。

同作は、主人公が地下アイドルとの偶然の出会いをきっかけに、仲間とともに成長していく姿を描いた物語で、現在 Amazonインディーズストア（コミック） およびfirestorageサイト内 にて配信されています。



《ミルクボックス》は、この物語の世界観から飛び出す形で誕生した“2.5次元”リアルアイドルグループです。

MILKBOX



2025年夏に開催された コミックマーケット106 では無料チェキ会を実施し、多くの来場者から好評を博しました。



■ 今回のイベント概要と成果

イベント名：TOKYO 無銭 IDOL PARTY #1

開催日：2026年1月17日（土）

会場：TwinBox AKIHABARA（東京・秋葉原）

実来場者数：約100名

入場料：通常席無料（VIP席有料）



本イベントは「地下アイドルに興味はあるが、ライブに行ったことがない層」へのアプローチを目的に、入場無料形式で開催されました。



来場者の多くが初来場・新規層となり、無料施策による新規ファン獲得の有効性が確認されました。



■ SNS施策による波及効果

告知に使用した X（旧Twitter）では、弊社マスコットである「くまっち」を使いわかりやすい漫画を展開、その投稿が 約27万インプレッション を記録しました。

「TOKYO 無銭 IDOL PARTY #1」イベント告知用漫画

オンライン上での関心喚起が、実際の来場行動につながる結果となりました。



■ 主催グループのこれまでと今後

《ミルクボックス》は 2025年9月にデビュー。その後、複数の対バンイベントに出演し、ライブパフォーマンスと動員の実績を積み重ねてきました。



2026年より運営体制を強化し、プロジェクト運営は コントラスト株式会社 として展開予定

（2026年1月登記予定）。

■ 次回開催予定と今後の展開

本企画 「TOKYO 無銭 IDOL PARTY」 は単発イベントではなく、継続的な開催を前提としたシリーズ企画として展開していきます。



次回「TOKYO 無銭 IDOL PARTY ＃2」は下記を予定しています。

開催日：2026年2月1日（日）

会場：原宿GEシアター(https://www.ge-theater.com/)

開演時間：19:00



出演者・協力体制をさらに強化した形での実施を計画しています。

また、2026年8月開催予定のコミックマーケットを見据え毎月の自社イベント開催を計画しています。

それ以降の対バン・イベント出演についても継続的に募集といった形で、IP・リアルイベント・SNSを連動させた活動を進めていきます。

■オリジナル漫画「転職のサイリウム」

https://firestorage.jp/ts/

■ミルクボックス公式HP

https://milkbox.jp/



■ 本件に関するお問い合わせ

（取材・掲載・今後のイベント連携のご相談も受け付けております）

ロジックファクトリー株式会社(メディア事業部)

E-mail：shibuya@logicfactory.jp