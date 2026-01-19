三井住友銀行「Olive」が『Oli部』を創設！Oli部にてSNSで注目の大人気インフルエンサー『さくら』『おさき』『内田金吾』とのコラボキャンペーンを開始。3/22（日）イベントも開催決定！

株式会社三井住友銀行

個人のお客さま向け総合金融サービス「Olive（オリーブ）」を提供する三井住友銀行は、学校じゃできない部活「Oli部」を創設いたします。さらに今回、創設記念としてSNSで注目の大人気インフルエンサー「さくら」「おさき（VAZ所属）」「内田金吾（avex所属）」を部長として迎え入れ、3人とのコラボキャンペーンも開始したことをお知らせいたします。Oliveをすでにご利用のお客さまはもちろん、これからご利用を始める方もご参加いただけます。

■特設サイト

https://bit.ly/4qqmQ40

■コラボキャンペーン概要

本キャンペーンでは、Oliveアカウントを新規開設された方、またはお持ちの三井住友銀行の口座をOliveアカウントへ切替された方、さらに、すでにOliveアカウントをお持ちの方を対象とし、期間中にキャンペーンページからエントリーされた方の中から抽選で240名様を2026年3月22日（日）に東京都内某所（当選者には後日お知らせ予定）で開催される人気インフルエンサー『さくら』『おさき』『内田金吾』とのイベント（リアル/オンライン選択可能）にご招待します。

さらに、遠方の方や、ご都合により当日現地にいらっしゃることが難しい方向けに同インフルエンサーと60秒間、1対1で話せるオンライントークイベントも300名様にご用意しています。

そして、18歳以下の方限定で、Oliveアカウントを新規開設された方、またはお持ちの三井住友銀行の口座をOliveアカウントへ切替された方、かつ、条件達成した方全員にVポイント1,000円相当を付与いたします。（キャンペーン期間以前にすでにOliveをお持ちの方（保有履歴あり含む）は対象外）

※キャンペーンにはその他条件・留意事項があります。キャンペーンページを必ずご確認ください。（https://bit.ly/4qqmQ40）

▼本キャンペーンを紹介したコラボ配信のアーカイブ動画はこちら

YouTubeリンク：https://youtube.com/shorts/jv9eSBh_rgg

【参加概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134306/table/94_1_fcd877447ca3ef441edfb6c7eef1f891.jpg?v=202601191251 ]

その他、本キャンペーンに関する詳細や留意事項については、特設サイトをご確認ください。

（https://bit.ly/4qqmQ40）

■高校生インフルエンサープロフィール

さくら（SAKURA）

2005 年生まれ、宮崎県出身。

YouTube やTikTok で大活躍中のZ世代カリスマインフルエンサー。

SNS の総フォロワー数は530万人を超える。

YouTube：https://www.youtube.com/@SAKURA_Channel0808

TikTok：https://www.tiktok.com/@0808sakura

Instagram：https://www.instagram.com/sakura_0808_/

X：https://twitter.com/saku__ra__0808

おさき（OSAKI）

株式会社VAZ所属。

2006年10月31日生まれ。東京都出身。

SNS総フォロワー数約300万人を誇るZ世代のカリスマインフルエンサー。

インフルエンサーやコレクションイベントにおけるランウェイモデルなどの活動に加え自身のアパレルブランドを手掛けプロデューサーとして活動するなど多方面で活躍中。

YouTube：https://www.youtube.com/@osakinikki

TikTok：https://www.tiktok.com/@osaki_tiktok

Instagram：https://www.instagram.com/sakichanman_you/

X：https://twitter.com/tiktok_osaki

内田金吾（UCHIDA KINGO）

エイベックス株式会社所属。

2008年8月20日生まれ。佐賀県出身。

大人気 恋愛リアリティーショーに出演。

現在は俳優・モデルとしても活躍の幅を広げ、雑誌やファッションショーなど

にも多数出演。SNS総フォロワー数は約100万人。

若者世代から支持を集め、今後の活躍に注目されている

TikTok：https://www.tiktok.com/@kingo0820

Instagram：https://www.instagram.com/kingo0820/

X：https://x.com/kingoo0820

■Oliveとは

2023年3月からスタートした「Olive（オリーブ）」は、銀行口座、デビット、クレジット、ポイント払いなどの機能を、アプリ上でシームレスに組み合わせた総合金融サービスです。

クレジット機能については18歳未満（高校生含む）の場合、「クレジットモード（※）」にはお申し込みいただけませんので、お子様の口座としても安心です。

サービスローンチ後も、お客さまの声にお応えし、様々な面でお客さまにとって便利で使いやすくなるよう、サービスや機能のレベルアップを重ねております。

※高校生でも満18歳の3月1日以降にお手続をすると、クレジットモードの審査対象となります。

HP：https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/brand/index.html

■会社概要

株式会社VAZ

・設立： 2015年7月22日

・代表取締役社長：谷 鉄也

・所在地：東京都中央区銀座4-2-15 塚本素山ビル2F

・事業内容：ソーシャルメディアマーケティング事業

プロダクションコンテンツ事業

メディアプラットフォーム事業

・公式サイト：https://vaz.co.jp/

エイベックス株式会社

・設立：1988年4月11日

・代表取締役会長：松浦 勝人

代表取締役社長CEO： 黒岩 克巳

代表取締役CFO：林 真司

・所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル（総合受付10F）

・事業内容： 音楽事業/アニメ・映像事業/その他事業

・公式サイト：https://avex.com/jp/ja/