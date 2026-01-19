【内閣府モデル事業】NFT×DAOによるアイドル・ファン・地域事業者のコラボ商品開発完了！手渡し販売会を錦糸町マルイで実施決定

メディアエクイティ株式会社


日本最大級のNFTマーケットプレイス「HEXA（ヘキサ）」を運営するメディアエクイティ株式会社は、奈良県宇陀市・山梨県大月市・和歌山県那智勝浦町の3自治体が連携して実施する、内閣府「地方創生2.0」モデル事業『アイドルと一緒に地域創造』 において、NFTを活用したプロジェクトパスおよびDAO（分散型コミュニティ）の仕組みを提供しています。




本事業では、平嶋夏海さん、佐々木優佳里さん、兒玉遥さん、Rain Treeさんとプロジェクトパス保有者、および地域事業者が協力して開発した新商品の販売が、2月11日より錦糸町マルイにて開始されます。




本プロジェクトの大きな特徴は、アイドルと地域事業者のコラボレーションにとどまらず、NFTを活用したDAO（分散型コミュニティ）によって、ファンが地域を支える担い手として参加している点にあります。HEXAは、このDAO型プロジェクトを成立させるためのNFTおよびコミュニティ基盤のプラットフォームを提供しています。




■ DAOを活用した画期的な地方創生モデル


本事業では、NFTプロジェクトパスを保有するファンがDAOの一員として参加し、単なる「応援する側」ではなく、地域と共に取り組む参加者として関わる仕組みが構築されました。




１. アイドル・ファン・地域事業者が協力した商品開発




新商品の開発にあたっては、アイドル本人に加え、NFTプロジェクトパスを保有するファン、各地域の事業者が協力し、ラベルデザインの投票や意見交換を通じて商品づくりに参加しました。ファンの声を反映しながら地域事業者と対話を重ねて商品を形にしていくことで、地域における担い手不足やリソース不足を補完する新しい商品開発の形が実現しています。




２. ファンが“地域の担い手”としてプロジェクトに参加


NFTプロジェクトパスを通じてプロジェクトに参加したファンは、商品開発への関与にとどまらず、販売イベント当日においても、主催者側のもとで運営サポートなどに協力しています。ファン自身が地域の一員としてプロジェクトに関わることで、「応援する」から「一緒に動く」地方創生を体現する取り組みとなっています。















【開催概要】


名称：３自治体・アイドル開発新商品限定発売会


日時：2月11日（水）18:00～21:00　NFT保有者限定・Rain Tree新野風香手渡し販売会


2月12日（木）18:00～21:00　NFT保有者限定・Rain Tree鈴野みお手渡し販売会


2月13日（金）18:00～21:00　NFT保有者限定・平嶋夏海・沢美沙希手渡し販売会


2月14日（土）13:00～16:00　NFT保有者限定・佐々木優佳里手渡し販売会


2月15日（日）11:00～20:00　限定商品一般販売会


2月16日（月）18:00～21:00　NFT保有者限定・Rain Tree 朝宮日向手渡し販売会


2月17日（火）18:00～21:00　NFT保有者限定・Rain Tree 吉川海未手渡し販売会




＊アイドル本人手渡し販売会


新商品開発を応援頂いたNFTプロジェクトパス保有者限定招待（各回限定20名）


平日１.17:30～　２.18:00～　３.18:30～　４.19:00～　５.19:30～　６.20:00～


土曜日１.13:00～　２.13:30～　３.14:00～　４.14:30～　５.15:00～　６.15:30～


＊２月１５日のみ、NFT保有者以外も参加可能な販売会を実施（数量限定）


＊正確な日程や日時はプロジェクトパスコミュニティで直接ご確認ください。変更されている可能性もあります。



【NFTプロジェクトパス】


アイドルの新商品開発を応援するプロジェクトパス。ラベルデザイン投票や試作品プレゼント、本人手渡し販売会への招待、アイドル出演イベントへの招待等を実施。


　










★だれでもプロジェクトパスを購入して、アイドル・地方を応援できます★


■平嶋夏海の新商品開発プロジェクトパス（投票権付き）　https://nft.hexanft.com/nftmaticmulti/524


■佐々木優佳里の新商品開発プロジェクトパス（投票権付き）　https://nft.hexanft.com/nftmaticmulti/617


■兒玉遥の新商品開発プロジェクトパス（投票権付き）https://nft.hexanft.com/nftmaticmulti/525


■Rain Treeの新商品開発プロジェクトパス（投票権付き）https://nft.hexanft.com/nftmaticmulti/616



【NFTプロジェクトで開発された商品】


■平嶋夏海プロデュース商品


１.平嶋夏海×久保本家酒造　「生酛のどぶ夏海」


２.平嶋夏海×奥大和ビール　「723ビール」


３.平嶋夏海プロデュース　「放牧豚・大和当帰ソーセージ【辛口】3本入り」


４.平嶋夏海レシピ考案　和歌山県漁連プレミアム缶「みそマヨまぐろ」


５.平嶋夏海プロデュース　福助堂プレミアム「OTANA SWEETS　3缶set」




■佐々木優佳里プロデュース商品


１.佐々木優佳里×芳岡　「厳選セレクション（佐々木優佳里メッセージカード入り）」


２.佐々木優佳里プロデュース　「ヘルシーソーセージ(大和当帰入り)　3本入り」


３.佐々木優佳里×Far Yeast Brewing「YUKARI SASAKI BEER」



■兒玉遥プロデュース商品


１.兒玉遥×久保本家酒造　「睡龍遥」



■Rain Treeプロデュース商品


１.Rain Tree新野楓果　和歌山県漁連プレミアム缶「洋風スペシャル」


２.Rain Tree鈴野みお　和歌山県漁連プレミアム缶「バジルカレー」


３.Rain Tree朝宮日向　和歌山県漁連プレミアム缶「ザ・中華」


４.Rain Tree吉川海未　和歌山県漁連プレミアム缶「明太マヨブラックペッパー」


５.Rain Tree×an寿an　「プレミアムしずくクッキー」




＊限定販売会での販売商品の最新情報については、プロジェクトパスコミュニティで直接ご確認ください。



◆NFTマーケットのHEXA（ヘキサ）について◆


HEXAは日本最大級のNFTマーケットプレイスであり、暗号資産不要・日本円決済対応の簡単な仕組みを提供しています。NFTを“実用的なデジタルツール”として活用できる環境を整え、アーティスト、企業、自治体など幅広い発行者が安心してNFTを活用できるエコシステムを構築しています。


NFTの発行の流れについて　https://hexanft.com/issuermanual/


NFTの発行申請はこちら　https://nft.hexanft.com/issue




