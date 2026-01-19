【タカミ】亀梨和也チャンネルにてナイトルーティンをご紹介

日本ロレアル株式会社 タカミ事業部

東京・表参道にある美容皮膚の現場で、20万人*¹以上の肌と向き合ってきた経験から誕生したスキンケアブランド「タカミ」(本社：東京都新宿区、 www.takami-labo.com(https://www.takami-labo.com)) は、亀梨和也さんの公式YouTubeチャンネル「亀梨和也チャンネル」とタイアップ動画を公開し、亀梨さんのリアルなナイトルーティンとともに「10年以上のスキンケアの相棒」としてご使用いただいているタカミスキンピールの魅力を語っていただきました。

■「使っていく期間が長いほどいい。」忙しい日々でも、確かな肌効果を実感。

「出会ってから一度も手放せない」と、ロケ先でも、サウナに行くときも、毎日欠かさずスキンピールでお肌のお手入れをしているとのこと。「使っていく期間が長ければ長いほどいい」と確かな肌実感についても熱く語っていただきました。

タカミスキンピールの使用をはじめ、亀梨さんの撮影期間中のナイトルーティーンの様子は亀梨さんの公式YouTubeチャンネルで1月17日（土）より公開中。

URL：https://youtu.be/LuzYmVSn23A

■263万人以上*2に選ばれ続けている「タカミスキンピール」

263万人以上*²に選ばれ続けている角質美容水。

塗って3分待つだけで、角質を剝がさず、肌の生まれ代わりのリズムに寄り添い、キメの整ったうるおいあふれる美しい肌へと導きます。

■タカミについて

タカミは1999年に東京・表参道の美容皮膚科クリニックの現場から誕生したスキンケアブランドです。20万人以上*¹の肌と向き合ってきた経験から、角質を剥がさず育むという「角質美容(R)」を提唱し続けてまいりました。タカミは「生涯 美肌のかかりつけ」として、世代や性別を問わず全ての方々に美しい肌で前を向いていただけるよう、お客様と肌に寄り添い続けてまいります。

*1 2008年1月~2016年8月の延べ人数

*2 2025年12月末時点ご購入者の合計

■タカミ公式サイト ：https://www.takami-labo.com/

■タカミ公式X ：https://x.com/takami_skinpeel

■タカミ公式Instagram ：https://www.instagram.com/takami.skinpeel/