【ブランナールみささ】2026年1月～3月31日（火）まで【平日限定】──1泊2食付きおひとり様10,000円（税別）の会席コース他、ポッキリプライス宿泊プランを各種ご用意！

株式会社ジーライオン

GLION GROUP（ジーライオングループ／所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：菊地秀武）が展開する「ブランナールみささ」（所在地：鳥取県東伯郡三朝町）は、「会席料理」や「かにすき鍋」などがセットになった1泊2食付き。また、ブランナールみささの大人気コンテンツ「ラドン熱気浴」と「素泊まり」のセットプランなど、4つのポッキリプライス宿泊プランを2026年1月から2026年3月末までの期間限定でご用意。温泉のぬくもりが恋しいこの季節、大変リーズナブルな料金でご宿泊いただける機会です。

▶【頑張れNIPPON！】ポッキリ宿泊プラン会席コース【おひとり様 税別10000円】

オリンピック＆WBC応援企画「頑張れNIPPONポッキリ宿泊プラン」（会席コースご夕食イメージ）。

【ポッキリ宿泊プラン会席コースお品書き】

・先付け：季節の小鉢 ・お造り：おすすめ1種盛り ・温物：山かけ蕎麦 ・台の物：豚バラと野菜の酒蒸し ・蒸し物：茶碗蒸し ・煮物：野菜の田舎煮 ・留椀：日替わり ・香の物：三点盛り ・食事：三朝米きぬむすめ ・果物：一種盛り

ポッキリ会席コースのご予約はこちら :https://www.hpdsp.net/blancart/hw/hwp3100/hww3101.do?yadNo=362404&planCd=03953263

【料 金】1泊2食付き：11,000円 （消費税込・入湯税150円別途）

【提供期間】2026年1月～2026年3月31日

▶【ラドン鍋】ポッキリ宿泊プランかにすき鍋コース【おひとり様 税別12000円】

【かにすき鍋】ズワイガニの出汁が効いた温かいすき鍋を、〆の蟹雑炊まで存分にご堪能ください（画像は4人前相当）

【かにすき鍋お品書き】

・食前酒：自家製梅酒 ・先付：蟹豆腐 ・お造り：地元水揚げ海鮮二種 ・鍋物：かにすき鍋（かに半身分/おひとり様） ・香の物：三点盛り ・食事：蟹雑炊 ・果物：日替り

かにすき鍋のご予約はこちら :https://www.hpdsp.net/blancart/hw/hwp3100/hww3101.do?yadNo=362404&planCd=L3346633

【料 金】1泊2食付き：13,200円 （消費税込・入湯税150円別途）

【提供期間】2026年1月～2026年3月31日

▶【ラドン鍋】ポッキリ宿泊プラン鶏つみれ鍋コース【おひとり様 税別11000円】

【鶏つみれのコラーゲン鍋】白湯ベースの鶏つみれ鍋に特製コラーゲンを入れ、〆のラーメンまでご堪能ください！

【鶏つみれのコラーゲン鍋お品書き】

・先付：季節の先付け ・お造り：おすすめ一種盛り ・鍋物：鶏つみれの特製コラーゲン鍋 ・蒸し物：茶碗蒸し ・香の物：三点盛り ・食事：〆のラーメン ・果物：季節の果物

鶏つみれのコラーゲン鍋のご予約はこちら :https://www.hpdsp.net/blancart/hw/hwp3100/hww3101.do?yadNo=362404&planCd=L3338505

【料 金】1泊2食付き：12,100円 （消費税込・入湯税150円別途）

【提供期間】2026年1月～2026年3月31日

▶【ラドン熱気浴付】素泊まりポッキリプラン【おひとり様 税別10000円】

世界屈指のラドン含有量を誇る三朝の湯を活用した温泉療法「ラドン熱気浴」(https://www.blancart.jp/spa)

「ラドン熱気浴(https://www.blancart.jp/spa)を宿泊と合わせて利用したいけど、食事がセットだとどうしても高くつく」等々でお悩みの皆様へ期間限定のスペシャルなご提案。ブランナールみささの大人気オリジナルコンテンツ「ラドン熱気浴」を、お食事なしの「素泊まり」とセットにして、ポッキリプライスにてご用意させて頂きます。

※お食事無しの宿泊プランです。

ご予約はこちら :https://www.hpdsp.net/blancart/hw/hwp3100/hww3101.do?yadNo=362404&planCd=L3370462

【料 金】ラドン熱気浴付き素泊まり料金：11,000円～（消費税込、入湯税150円別途）

【提供期間】2026年1月～2026年3月31日

▶三朝温泉とは！？

開湯八百五十年以上！

白狼伝説が残る体を清める古湯浸かってよし、飲んでよし、吸ってよし♪

世界屈指の放射能泉であり、心と身体を癒してくれる三朝（みささ）の湯は、高濃度のラドン含有量を誇り、三たび朝を迎えると元気になるとされています。

どこか懐かしい昔ながらの湯治場の雰囲気が漂う湯の町の風情に心もなごみます。

三徳川の両岸に旅館が立ち並ぶ三朝温泉街三朝温泉本通り

三朝温泉の由来

今から八百五十年以上も昔の平安時代。源義朝の家来である大久保左馬之祐という侍が年老いた白い狼に出会い、一度は弓で射ようとしますが思いとどまり見逃してあげることに。その夜、左馬之祐の夢に妙見大菩薩が現れて、白い狼を助けたお礼に温泉の場所を教えてくれたのです。以後、救いのお湯として、村人たちの病を治したと伝わります。

大久保左馬之祐と白い狼

三朝温泉の泉質と効能

【泉 質】含放射能/ナトリウム・塩化物泉 含放射能/単純泉

【効 能】気管支炎、肺気腫、慢性気管支炎、関節リュウマチ、変形性関節症、肩凝り、腰痛、神経痛、高血圧、糖尿病、痛風、慢性消化器病、肝臓疾患、胆道疾患、冷え性、婦人病、アトピー性皮膚炎、美肌効果、疲労回復、ストレス解消

▶施設紹介 健康づくりの宿 ブランナールみささ

三朝温泉名物「河原風呂」

ブランナールみささは、自家源泉を使用した大浴場や露天風呂に加え、ラドン効果を取り入れる独自の「ラドン熱気浴」をご用意しております。

また、旬の食材を活かした料理とともに、三朝の大自然を満喫いただけるのも魅力です。心と身体を癒す滞在を通じて、皆さまの健康づくりをサポートいたします。

ブランナールみささ外観ブランナールみささ

■住所：

〒682-0123

鳥取県東伯郡三朝町三朝388-1

■TEL：0858- 43-2211

■FAX：0858-43-1919

■WEB：https://www.blancart.jp

■交通：中国自動車道院庄ICよりお車で約60分

【天然ラドン温泉】

三朝温泉はラドン含有量で世界屈指の高単純放射能泉として有名で、「奇跡の水」として各種メディアでも取りあげられています。

ブランナールみささでは、当館の庭「キュリー広場」より湧き出る源泉を大浴場(https://www.blancart.jp/hot_spring)に配湯。源泉の温もりと泉質を心ゆくまで楽しみ、贅沢な時間をお過ごし下さい。

大浴場

【ラドン熱気浴】

ブランナールみささでは、ラドンを豊富に含む三朝温泉の効能を最も効果的に身体に取り入れる為の専用設備として「ラドン熱気浴」(https://www.blancart.jp/spa)をご用意しております。

三朝温泉には数多くの旅館がありますが、「ラドン熱気浴」があるのは当館だけ。

健康を願うたくさんのお客様より、大変ご好評いただいております。

ラドン熱気浴

ジーライオングループとは

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s BuildinG

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/