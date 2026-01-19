じげんが運営する、実名制レビューが特徴のツール・サービスレビューメディア『ミナオシ』が、マーケティングの「やること」「やらないこと」をテーマに無料オンラインセミナーを開催

株式会社じげん

株式会社じげん（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員CEO：平尾丈、東証プライム：3679）が運営する、実名制レビューが特徴のツール・サービスレビューメディア『ミナオシ』（https://3naoshi.com/）は、2026年1月30日(金)に無料のオンラインセミナー『BtoB企業向け 「何から始めるべきか」問題に終止符！ リソース不足の会社が初手のマーケで「やること」「やらないこと」』を開催します。

「マーケティング担当がいない」

「何から手を付ければいいか分からない」

「外注しても成果が出るか不安だ」

これらの悩みに対する答えは、新しいことを「始める」ことではなく、今すぐ無駄な動きを「捨てる」ことにあります。

優秀な営業担当者に、いつまで非効率な「見込み客探し」をさせますか？

経営者であるあなたが、いつまで現場の集客を心配し続けなければなりませんか？

本ウェビナーでは、組織・戦略・実務を専門とする3社が、リソース不足に直面するBtoB企業に向けて、今取り組むべきことの「選択と集中」を徹底解説します。

■セミナー概要

・ライブ配信日時：2026年1月30日(金) 11:00～12:00

・お申込み特典：お申込いただいた全員に1週間の見逃し配信をプレゼント！詳細はライブ配信後、メールにてご案内します。

・実施形式：オンライン

・参加費：無料

・定員数：300名

・申し込み方法：

下記詳細URLよりお申込みください。

https://posts.3naoshi.com/event_20260130?organizationId=1786

※視聴URLは、お申し込みいただいたメールアドレス宛にお送りします。

届かない場合は、3naoshi-webinar@zigexn.co.jpにお問い合わせくださいませ。

主催：株式会社じげん

■タイムテーブル

11:00~11:05 オープニング（株式会社じげん）

11:05~11:22 初手のマーケで迷わない！限られたリソースを「一点集中」させる戦略設計と管理術 成果を最大化する「組織ドリブンマーケティング」～リソース不足を解消し、自走する組織を作る3つの処方箋～（株式会社識学）

11:22~11:39 マーケティングの意思決定を促進！短期的・中長期的効果のバランスを考慮した最適な施策の選び方（株式会社シーラベル）

11:39~11:56 経営層が頼る「売上に貢献するマーケ組織」へ！高品質な商談創出とパートナー活用の鉄則（フロンティア株式会社）

11:56~12:00クロージング（株式会社じげん）

※詳細は、変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

※途中入退室は自由です。

※カメラ・マイクオフでご参加いただけます。

■このような方にオススメ

・「マーケティング専任を置く余裕はない」が、 現状に限界を感じ、効率化を急いでいる方

・溢れる情報や手法を前に、「まず何から手を付けるべきか」という一歩目が見えず停滞している方

・リソース不足を理由に、マーケティングが常に後回しになってしまっているリーダー

・限られた予算と時間を、 効果の不透明な「流行りの手法」で浪費したくないと考えている経営層・責任者

・外注やツールに頼り切る前に、 まずは「自社に最適な最小限の勝ち筋」を自らの手で明確にしたい方

『ミナオシ』では、定期的に、自社主催のオンラインイベントを開催しております。マーケティングやリード獲得に関する膨大なノウハウが存在する中、『ミナオシ』は、成功事例や実践的な知見を共有する場の創出を続け、より多くの方々が自分の理想やニーズに合った最適なサービス・リード獲得手段を見つけるサポートをしてまいります。

■「ミナオシ」サービス概要

ミナオシは、法人向けのツールやプロダクト、システム、サービスを、利用者のレビューをもとに比較・検討・情報収集できるメディアです。一般的なBtoBサービス比較サイトが匿名レビューを主流とする中、ミナオシでは「実名レビュー」のみを掲載し、ユーザーは同じ業種や部門のレビュアーによる評価を基に、自社に合った最適なサービスを選べることが特徴です。高い信頼性とマッチング精度により、サービス掲載企業様にとって有効なリード創出が期待でき、効率的なtoBマーケティングツールとしてご活用いただけます。

URL：https://3naoshi.com/

■株式会社じげん 会社概要

［社名］ 株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

［証券コード］ 3679 （東証プライム）

［本社所在地］ 東京都港区虎ノ門3-4-8

［設立年月日］ 2006年6月1日

［代表者］ 代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

［資本金］ 125百万円（2025年3月31日時点）

［事業内容］ ライフサービスプラットフォーム事業

［主要グループ会社］ 株式会社リジョブ 株式会社ブレイン・ラボ 株式会社アップベース

株式会社ビヨンドボーダーズ 株式会社タイズ 株式会社オーサムエージェント

株式会社アップルワールド 株式会社TCV 株式会社and A company

ZIGExN VeNtura Co.,Ltd 株式会社CORDA 保険マンモス株式会社

［URL］ https://zigexn.co.jp/



■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域（求人・住まい・車・旅行など）において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。