【教員採用試験】元養護教諭による「養護教諭セミナー（第2回）」を1/23（金）にオンラインで開催

TAC株式会社- 養護教諭はどんな面接なんだろう？- 養護教諭の面接はどんなこと聞かれるの？- 養護教諭の面接は難しいって本当？

本セミナーでは、養護教諭に関心を持つ皆さんのそんな疑問を解消します。

養護教諭として小学校や中学校で長く活躍した坂井雅代講師が、養護教諭の面接対策について詳しくお話しします。

2026年 1/23（金）19:30 ～20:30（オンライン）

- 担 当 講 師

坂井 雅代 講師

養護教諭として小学校や中学校で長く活躍。現在はITコンサルティング会社の経営をしながら、キャリア支援講師として高校での講演を数多くこなしている。

2022年よりTACで養護教諭の専門試験や人物試験対策を担当。豊富な現場経験と確かな専門知識で受講生の支持を集め、毎年多くの合格者を送り出している。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_gd_gd.html#seminar_sakai

※定員になり次第、受付終了します。

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html