【教員採用試験】元養護教諭による「養護教諭セミナー（第2回）」を1/23（金）にオンラインで開催
TAC株式会社
- 養護教諭はどんな面接なんだろう？
- 養護教諭の面接はどんなこと聞かれるの？
- 養護教諭の面接は難しいって本当？
本セミナーでは、養護教諭に関心を持つ皆さんのそんな疑問を解消します。
養護教諭として小学校や中学校で長く活躍した坂井雅代講師が、養護教諭の面接対策について詳しくお話しします。
2026年 1/23（金）19:30 ～20:30（オンライン）
坂井 雅代 講師
養護教諭として小学校や中学校で長く活躍。現在はITコンサルティング会社の経営をしながら、キャリア支援講師として高校での講演を数多くこなしている。
2022年よりTACで養護教諭の専門試験や人物試験対策を担当。豊富な現場経験と確かな専門知識で受講生の支持を集め、毎年多くの合格者を送り出している。
ご予約はこちら（参加無料）
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_gd_gd.html#seminar_sakai
※定員になり次第、受付終了します。
