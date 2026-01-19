ストラテジーAI東京支社開設に関するお知らせ

株式会社ストラテジーAI

株式会社ストラテジーAI（本社：島根県松江市東本町5-63、代表取締役：中尾香達）は、生成AI研修およびDXコンサルティング事業の推進に加え、首都圏における顧客対応力の向上を目的として、2026年2月1日付で東京支社を開設いたしますので、お知らせいたします。

開設の目的・背景

写真：六本木ヒルズタワー

当社は、生成AIや業務自動化によるDX支援で100社以上の実績を重ねてまいりました。

昨今、AI活用はツール導入から経営変革の手段へと進化し、特に首都圏では対面での戦略設計や伴走型支援へのニーズが急増しています。

これを受け、事業基盤強化を目的に「東京支社」を開設いたしました。新たに専門コンサルタントを配置し、経営層向け研修から現場への実装支援までを一気通貫で提供します。東京支社を中核に、首都圏企業の業務変革をより機動的かつ強力に支援してまいります。

ストラテジーAI 東京支社の概要

名称：株式会社ストラテジーAI 東京支社

所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー16階

開設日：2026年2月1日

株式会社ストラテジーAIについて

株式会社ストラテジーAIは、生成AIを中核とした研修・コンサルティング・業務自動化支援を通じて、企業の生産性向上と人手不足の解消を支援しています。地方企業を中心に100社以上のAI導入を支援してきた実績をもとに、戦略設計から現場実装までを一気通貫で伴走することを強みとしています。

「地方から日本の生産性を底上げする」をビジョンに掲げ、企業とともに学び、実装し、成果を出すAIパートナーとして、今後も価値提供を続けてまいります。

▼企業HPはこちら▼

https://strategy-ai.jp/