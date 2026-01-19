企業の「見えないサブスク支出」をあぶり出す。総勘定元帳からムダなコストを自動抽出するAIダッシュボード「Finsense（フィンセンス）」ベータ版公開

Finsense株式会社

Finsense株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：徳野達也）は、2026年1月19日より、中小企業および個人事業主向けに、総勘定元帳をアップロードするだけで自社のサブスクリプション支出を自動抽出し、直感的なダッシュボードで可視化するAI財務インテリジェンス「Finsense（フィンセンス）」のベータ版を無料公開いたしました。

以下から、ご利用いただけます。

https://lp.finsense.jp/(https://lp.finsense.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_content=2601)

■ 開発の背景：経営を蝕む「サイレントコスト」を可視化する

現代のビジネスにおいて、ツールやクラウドサービスの導入は不可欠ですが、一方で「すでに使用していないツールの契約継続」「退職者アカウントの解約忘れ」「部署ごとの契約による追いきれない契約量」など、管理しきれていないサブスクリプション支出が増加しています。これらは、気づかぬうちに利益率を押し下げる「サイレントコスト」として経営に悪影響を与えています。

Finsense（フィンセンス）は、この見えないコストの把握をサポート。既存の会計データをもとに、AIを活用し、煩雑なサブスクリプション支出をビジュアル化することで、経営者や個人事業主の迅速な現状把握とコスト最適化を支援します。

■ 「Finsense」ができること

1. わずか1分、総勘定元帳をアップロードするだけで「サブスク支出」が可視化

銀行口座やクレジットカードとの複雑な同期設定は不要。freeeやマネーフォワード等の会計ソフトから出力した「総勘定元帳（CSV）」をアップロードするだけで解析を開始できます。弊社の処理フローにより、スピーディーに財務状況の可視化を実現します。

2. 弊社アルゴリズムが「サイレントコスト」の特定をサポート

AIを活用し、膨大な仕訳データの中からサブスクリプション（継続課金）サービスを自動的に判別・抽出。埋もれがちなサブスクリプション支出の把握を容易にします。

3. 経営判断を加速させる「直感的なビジュアライズ」

複雑なサブスク支出を直感的なデザインでビジュアル化。工数がかかる集計・分析を簡単にし、ムダなコストを可視化。利益改善をサポートします。

■ サービス概要

サービス名：Finsense（フィンセンス）

コンセプト：AI財務インテリジェンスによる経営改善

料金 ：ベータ版期間中は無料で提供

URL ：https://lp.finsense.jp/(https://lp.finsense.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_content=2601)

■ Finsense株式会社について

会社名：Finsense株式会社

代表者：代表取締役 徳野達也

事業内容：AI財務インテリジェンス「Finsense」の開発・運営

【本件に関するお問い合わせ先】

担当：山際 E-mail：contact@finsense.co.jp