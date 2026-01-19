中国と日本の伝統文化が混ざり合う！　変面・京劇・雑技・和太鼓の共演、「来・来・来！2026」

来・来・来！2026公演事務局

中国雑技芸術団初の自主公演「来・来・来！2026」が、3月13日（金）に調布市グリーンホールにて開催される。

今回の公演の最大の見どころは「中国の伝統と日本の伝統のコラボレーション」。

中国雑技と京劇、日本の和太鼓が組み合わさった、ここでしか見られない公演になっている。

中国雑技と京劇、和太鼓それぞれについて、中国雑技芸術団の団長・徐領義と、横浜太鼓座の代表・渡邊晃伸に見どころを語ってもらった。

- 中国雑技芸術団団長・徐領義

―「来・来・来！2026」で特に注目して欲しいところは？

やはり和太鼓とのコラボレーションです。

和太鼓のリズムと変面のリズムの相性はとてもいいのです。今までの公演では既存の音楽を使っていましたが、今回は和太鼓に合うような曲を、横浜太鼓座の渡邊さんと話し合いながら新たに作曲する予定です。

曲以外にも、新しいことは前向きに取り入れたいと考えていますが、伝統から離れすぎないように意識しています。

―特別に準備していることや、苦労していることはありますか？

京劇のストーリーを少し長めになるようにしています。また初めて他の流派の劇団の演者ーと一緒に公演を行うので、心を一つにして公演に臨めるといいなと思っています。流派は違いますがそれぞれ個人の考えややり方をもつプロフェッショナルなので、その個性や長所をつぶさないようにするのが大変です。

- 横浜太鼓座代表・渡邊晃伸

―中国雑技や京劇とコラボレーションするにあたって考えたことはなんですか？

まず、自分でも今回のようなコラボレーションは見たことがありません。雑技や京劇は見せるもので、和太鼓は音を聞かせるもので、差があります。その差をどのように埋め、どのように中国と日本の文化を融合するかを考えています。

―コラボレーション上で難しかった点はなんですか？

まず音楽性が和太鼓と全く違うので、合わせるのが難しいです。演出に獅子舞がありますが、獅子舞が何を表現したいのかを理解し、そこに合わせた和太鼓の音楽を作るのは大変です。

―コラボレーションを経て、今後の和太鼓活動に活かせそうな点はありますか？

中国雑技には前から興味がありましたし、同じ舞台芸術としてすごく勉強になります。どのように観客を虜にするかは和太鼓も同じなので、いい勉強になっています。

過去、オーケストラと一緒に演奏をしたことはありますが、雑技や京劇と一緒に演奏したことはなく、得難い経験だと思っています。

- 大太鼓奏者・江下光利

この度は、中国雑技団の皆様と共演の機会を賜り、誠にありがとうございます。大変貴重なご縁をいただき、心より感謝申し上げます。

互いの国の文化が響き合い、共に創り上げる舞台は、ここでしか体験できない、特別で素晴らしいものになると確信しております。

中国の獅子舞や変面と和太鼓の共演は、私自身にとっても初めての挑戦です。中国の音楽と舞に、和太鼓の力強い音色が重なり合った瞬間、心が震えるような深い感動を覚えました。

この感動を、ぜひ当日会場にて皆様にも感じていただけましたら幸いです。

皆様のお越しを、心よりお待ち申し上げております。

「来・来・来！2026」公演概要

■日時：2026年3月13日（金）18：30～

■会場：調布市グリーンホール（東京都調布市小島町2-33-1 調布市文化会館たづくり内）

