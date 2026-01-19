幾田りら、本日1/19(月) 新曲「パズル」配信リリース！リリース前に、TikTok動画投稿数1.2万件＆チャート8位にランクインの話題曲MVを今夜20時にYouTubeプレミア公開！

The Orchard Japan

YOASOBIのボーカルikuraとしても活躍する幾田りらが、本日2026年1月19日(月)に新曲「パズル」を配信リリース！さらに、今夜20:00に同曲MusicVideoを公開することが決定した。

新曲「パズル」は、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズの新主題歌。恋が芽生えるまでの感情を“パズルのピース”に例え、心の動きを繊細に綴った、軽やかで温もりあふれるポップチューンに仕上がっている。幾田りらはこれまでにも「ロマンスの約束」「スパークル」「恋風」の3曲で同シリーズの主題歌を担当しており、「恋風」に続き主題歌を務めるのは今回で4度目となる。リリースに先駆け、1/5(月)よりTikTokにてサビ部分を公開したプレリリースを実施。リリースまでの2週間で楽曲を使用した動画投稿数は“1.2万回”を超え、TikTokの音楽チャート“8位”にランクインするなど注目を集めていた。

今夜20:00に公開となるMusicVideoでは、そんな“恋が完成するまで”の日々をリアルな視点で切り取った映像作品。惹かれ合う2人のそれぞれの時間軸を追体験できるような構成となっている。監督は、映像監督/写真家として活動する23歳のフジムラヒヨリが務め、キャストには、日本テレビ系『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』、テレビ朝日『スカイキャッスル』など数多くのCM・ドラマ・映画・バラエティー番組に出演する19歳の女優・田牧そらと、映画『あのコはだぁれ？』、映画『孤狼の血 LEVEL2』、NHK大河ドラマ『どうする家康』などに出演する18歳の俳優・蒼井旬を起用。瑞々しい美しさ溢れる作品に、ぜひ注目してほしい。

さらに、幾田りら、監督・フジムラヒヨリ、キャスト・田牧そら／蒼井旬からのコメントも到着！

■幾田りら「パズル」Official Music Video ※2026年1月19日(月)PM20:00 YouTubeプレミア公開

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=V-lYssURuEQ ]

【コメント】

★幾田りら コメント

胸の中で募り続ける想いが、パズルのピースをはめていくように、少しずつ形になっていく。

時に悩み、心躍らせながら、さまざまな気持ちを行き来し、秘めていた想いにひとつの答えを出すまでの恋心を、この楽曲に込めました。

監督のフジムラヒヨリさん、そして出演してくださった田牧そらさん、蒼井旬さんが、揺れ動く心模様をひとつひとつ丁寧に、映像の中で表現してくださいました。

フィルムの温かみの中で描かれる二人の繊細な恋心に、私自身も胸が高鳴ります。

★監督：フジムラヒヨリ コメント

まず、ご一緒できたこと凄く嬉しく思います。

同じ空の下で、別々の時間を過ごすふたりの気配を追うように撮影しました。

出会わずとも、少しずつ近づいていく心の距離や、言葉になる前の感情を大切にしています。

観る人それぞれの記憶や気配に、そっと重なりますように。

★女優：田牧そら コメント

幾田さんの楽曲に込められたまっすぐな恋心と、そこから日常が煌めいていく感情を大切にお芝居させていただきました。優しく儚いフィルムの質感が楽曲に寄り添っていると思います。ぜひご覧ください。

★俳優：蒼井旬 コメント

パズルが少しずつ形になっていくと、最後のピースを置くのが惜しくなることがあります。

この曲を聴くと、気持ちを確かにする前の

さまざまな想いが重なるように感じます。

このMVが皆さんにとって、今日を好きになるピースの一つになれたら嬉しいです。

【配信リリース情報】

2026年1月19日(月)配信リリース

幾田りら「パズル」

作詞・作曲：幾田りら

編曲：Carlos K.

タイアップ：ABEMA『今日、好きになりました。』シリーズ主題歌

配信URL：https://lnk.to/lilas-puzzle

★監督：フジムラヒヨリ プロフィール

映像監督/写真家

映像と写真の境界を往来し、フィルムの質感と手作業の温度で記憶に触れる時間を描く。

感情の余白を残す表現を模索し、日々創作中。

★女優：田牧そら プロフィール

2006年生まれ。数多くのCM、ドラマ、映画、バラエティー番組などに出演。現在、NHK「有吉のお金発見！突撃 カネオくん」レギュラー出演中。主な出演作に「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」(23年/NTV)、「スカイキャッスル」（24年/テレビ朝日）、「I,KILL」（25年/wowow）、「いつか、無重力の宙で」（25年/NHK）、「今日もカレーですか？」(25年/テレビ東京)などに出演。

★俳優：蒼井旬 プロフィール

2007年5月30日生まれ、神奈川県出身。

主な出演作に、映画『雑魚どもよ、大志を抱け！』(23)、『においが眠るまで』『あのコはだぁれ？』(24)、『海辺へ行く道』(25)、ドラマ『有村架純の撮休/ふた』(20／WOWOW)、NHK大河ドラマ『どうする家康』(23)、藤子・F・不二雄SF短編ドラマシーズン3『タイムマシンを作ろう』(25/NHK）『雪煙チェイス』(26/NHK）、FODショート『おとなの子～先生とわたしの境界線～』(25）、MV『KIMI☆NO☆OKAGE』（25/GANG PARADE）、『花束が似合う君へ(fantastic ver.)』(24/ねぐせ。)などがある。

今後の出演作として、主演映画 ぼくらのレシピ図鑑シリーズ第4弾『ハローマイフレンド』（市井昌秀監督/2月20日～先行公開）の公開を控える。

◆アーティスト情報◆

★幾田りら

Twitter：https://twitter.com/ikutalilas

Staff Twitter：https://twitter.com/lilastaff_

Instagram：https://www.instagram.com/lilasikuta

TikTok：https://www.tiktok.com/@lilaasikuta

YouTube Channel：https://www.youtube.com/channel/UCztEY6czNyJKjRWMwuur9bg

【プロフィール】

2000年9月25日生まれ、東京都出身。シンガーソングライターとして活動し、“小説を音楽にするユニット”YOASOBIのボーカルikuraとしても活躍する幾田りら。Google PixelのCMで「(THEY LONG TO BE) Close to you」や「Winter Wonderland」のカバーを歌唱するなどその歌声に注目が集まっており、2020年12月には、伊勢半のコーポレートブランドKISSME映像ドキュメンタリー作品への書き下ろし楽曲「ヒカリ」を配信リリース。2021年3月に配信リリースした「Answer」は、東京海上日動あんしん生命「あんしん就業不能保障保険」ＣＭソングに起用。7月16日に公開となった細田守監督映画『竜とそばかすの姫』では、主人公・すずの親友役で初の声優を担当。11月、ソロシンガーとして活動する伶に、自身初の楽曲提供を行い、同曲にフィーチャリングで参加。12月には、ソニーのワイヤレスイヤホン「WF-1000XM4」のCMにも起用された、milet×Aimer×幾田りら「おもかげ (produced by Vaundy)」でコラボ参加。2022年1月には、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』への書き下ろし楽曲「スパークル」を配信リリース。4月より放送開始したTBS系 火曜ドラマ『持続可能な恋ですか？～父と娘の結婚行進曲～』の主題歌「レンズ」はドラマ視聴者のみならず多くの世代の共感を呼び、7月には東京スカパラダイスオーケストラとのコラボレーションで「Free Free Free feat.幾田りら」をリリース、そのMusic Videoではトランペットの演奏を披露した。2023年1月、NHKドラマ10『大奥』主題歌として「蒲公英」を配信リリース。2023年3月には自身で全曲作詞・作曲を行った1stアルバム『Sketch』をリリースし、オリコン週間デジタルアルバムランキングで1位を獲得。同年7月には、映画『１秒先の彼』主題歌となる新曲「P.S.」をリリース。自身初の映画主題歌書き下ろしを担当した。さらに同月、自身初のワンマンツアー『SKETCH』を成功させる。さらに同年9月より放送されたドラマ『パリピ孔明』では、主人公 英子のメイン曲である『DREAMER』を書き下ろし、楽曲提供を行った。そして10月には映画『アナログ』インスパイアソング「With」を配信リリース。さらに、2024年公開 映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』では、主人公の小山門出役として主演を務め、同じく主演を務めたanoと互いにフィーチャリング参加をして主題歌を担当し、“ano feat. 幾田りら「絶絶絶絶対聖域」”と“幾田りら feat. ano「青春謳歌」”を配信リリース。6月には、フジテレビ系『めざましどようび』テーマソング「ハミング」をリリース。9月には、ABEMAオリジナルドラマ『透明なわたしたち』の主題歌を担当し、新曲「Sign」をリリース。2025年4月公開の映画『パリピ孔明 THE MOVIE』では、エンディングテーマ「Sing along!!!」を書き下ろすなど多方面で話題を振りまいている。