【韓国渡航にイチ押しのカードがSBJ銀行よりリリース】韓国での１.デビットカード＋２.新韓銀行ATMでの現金引き出し＋３.交通系ICカードが一枚に！「SBJトラベルKデビット」リリース

株式会社SBJ銀行（本店：東京都港区、代表取締役社長：並木 稔「以下、当行」）は、2026年1月19日（月）より、「SBJトラベルＫデビット」をリリースいたします。また、併せまして、本商品のリリースを記念して、リリース記念キャンペーンを実施いたします。本キャンペーンは、各種手数料の優遇やキャッシュバック、抽選で200名様にBTS JINの関連商品をプレゼントする大変お得な内容となっておりますので、この機会にぜひ当行とのお取引をご検討ください。

当行は、これからも、さらなる金融商品やサービス拡充に努力し、真にお客さまのお役に立つ「愛される銀行」を目指してまいります。

1.商品の特徴

韓国新韓カードの加盟店でご利用いただける、韓国旅行専用のデビットカードです。

2.他商品との比較

※他社情報は、公開情報等を基に当行が独自調査したものであり、条件・時期等により実際の内容と異なる場合があります。

選べるカードデザイン

韓国らしい伝統的なデザインと、新韓金融グループのマスコットキャラクター・SOLが目を引くモダンなデザインから一種類ご選択いただけます。

〇 商品の詳しい説明は、以下リンクから商品概要説明書をご確認ください。

SBJトラベルKデビット 商品概要説明書 :https://www.sbjbank.co.jp/service-use/banking-services/travelkdebit/pdf/sbj-travelk-debit-overview.pdfKデビット専用ウォン普通預金 :https://www.sbjbank.co.jp/service-use/banking-services/travelkdebit/pdf/sbj-travelk-debit-krw-account-overview.pdf

3.リリース記念キャンペーン概要

本商品のリリースを記念して、期間限定の4つの特典をご用意しております。

詳しくはこちら>> :https://www.sbjbank.co.jp/lp/account/trvdb/

◆本件についてのお問い合わせ先◆

株式会社SBJ銀行コールセンター 0120-015-017〔通話料無料〕

《受付時間》 平日9：00～17：30 （土日・祝日・年末年始を除く）

SBJ銀行は、韓国の大手金融グループである「新韓金融グループ」の中核を成す新韓銀行の日本現地法人です。新韓銀行の海外拠点として1986年に日本進出後、外資系銀行では2番目に金融庁の許可を受けました。2009年の開業以来全国展開し、預金・貸出等の金融商品・サービスを提供しています。