TikTokで人気の歯科医稲葉院長がレギュラー出演！YouTube番組「人生はみ出しちゃってもいいんじゃない？」が1月18日より配信スタート！

一般社団法人お口プラス（本社：東京都品川区 https://okuchiplus.jp/）の理事長を務める「ちょっと変わった歯医者さん」こと稲葉院長（稲葉将太）がレギュラー出演するYouTube番組「人生はみ出しちゃってもいいんじゃない？」が、2026年1月18日（日）に配信開始されました。

稲葉院長＆相方のマンパ姐さんが新MCに大抜擢された「人生はみ出しちゃってもいいんじゃない？」の本編動画とともに、番組概要についてお知らせいたします。

https://okuchiplus.jp/topics/info/202601-youtube-start/

YouTube番組「人生はみ出しちゃってもいいんじゃない？」概要

配信チャンネル：https://www.youtube.com/@hamidashi_tv

第一回配信動画：https://youtu.be/7SF_NTa2nQU?si=KWN9QAtZu_GHn40Q

当番組は、TikTokなどSNSで大人気のちょっと変わった歯医者さんこと稲葉院長が贈る、ちょっとフツウから「は（歯）みだした」ゲストとのトーク番組です。

自身が「変」であることに悩んだ過去がありながら、現在はそれを一番の強みとして各界で活躍している稲葉院長。

そんな稲葉院長が「ちょっと生きづらい今の時代」について、変わっていることを隠さない人たちをゲストに迎え、本音のトークを繰り広げる番組となっています。

歯科医としてではなく、一人の人間「稲葉院長」として自身の考えや経験を交え番組を盛り上げます！

番組パーソナリティーである稲葉院長に加え、番組の進行（MC）を務めるのは、稲葉院長の相棒であるマンパ姐さんです！

自分自身を「変」だと思い悩んでいる人や、自信を持てない人に寄り添い、ありのままの自分でいていいんだと思える…

そんな、前向きな気持ちになれるトークをお届けします。

記念すべき第一回目のゲストは岡村丁寧さん

公開動画：https://youtu.be/7SF_NTa2nQU?si=KWN9QAtZu_GHn40Q

1月18日（日）に公開した「人生はみ出しちゃってもいいんじゃない？」第一回目の配信では、アーティスト・クリエイターとして活躍する現役大学生の岡村丁寧さんをゲストにお迎えしております。

2025年に岡村さんが制作・公開した「友達はエンターテイナー」がSNSで大バズりして話題になりました。

そんな岡村さんを交えて、院長&マンパ姐さんが本音トークを繰り広げていますので、ぜひご覧ください！

チャンネル詳細・登録はこちら：https://www.youtube.com/@hamidashi_tv

稲葉将太（稲葉院長）について

稲葉将太（稲葉院長）

一般社団法人お口プラス代表（理事長）

歯科医師・タレントとして様々なメディアで活躍中。

【院長】という愛称で親しまれている。

「歌舞伎町のホスト過ぎる歯科医師」としてSNS上で注目されテレビをはじめ数多くのメディアに出演。

ニュース番組での真面目なコメンテーターから、人気芸人さんとのコンビ漫才披露まで幅広い活躍をみせている。

TikTok、YouTubeなどのSNSでは、クリニックを舞台に繰り広げられる院長の独特な世界観がバズを連発し、SNSのフォロワー数も100万人を突破中！

また、院長の世界観を表現した楽曲【はみがき子ちょこばなな】をリリースし話題に。

2024年にNetflixのテレビCMに大抜擢、2025年3月に自身の考え方や人生哲学を語る初のエッセイを出版、2026年には自身がMCを務めるYouTube番組「人生はみ出しちゃってもいいんじゃない？」がスタートし、医療業界を越えた活躍をみせている。

書籍詳細：https://okuchiplus.jp/topics/info/20250326-inaba-book/

Instagram：https://www.instagram.com/inaba_incho_longe

TikTok：https://www.tiktok.com/@shota_inaba

YouTube：https://youtube.com/@long_hair_dentist

YouTube番組「人生はみ出しちゃってもいいんじゃない？」：https://www.youtube.com/@hamidashi_tv

お口プラスとは

TikTok、YouTubeで歯に興味がなかった人たちにもバズりまくっている稲葉院長がプロデュースする「お口プラス」。

時短かつ低価格で、快適な歯のお掃除や歯の美白が出来る新しい歯医者さんのかたち。

虫歯や歯周病などの歯科診療はもちろん、疲れた体を全身マッサージチェアで癒しながら、寝落ちするほど気持ちがいい歯のお掃除とやみつきになる快感歯茎マッサージを提供。

痛みや不安を最小限に、未体験で心地よい患者様に寄り添った施術をおこなう歯科医院。

■ 店舗

- お口プラス 東京五反田院東京都品川区西五反田1-23-7 五反田シティトラストビル1階https://okuchiplus.jp/clinic/gotanda/- お口プラス 名古屋名駅院愛知県名古屋市中村区椿町14-7 TRUNK椿町 8階https://okuchiplus.jp/clinic/nagoya/- お口プラス 大阪梅田院大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル 1階https://okuchiplus.jp/clinic/osakaumeda/

公式ホームページ：https://okuchiplus.jp/

オウンドメディア：https://okuchiplus.jp/topics/

公式グッズ：https://okuchiplus.official.ec/

お問い合わせ：https://okuchiplus.jp/contact/