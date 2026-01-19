【マンダリン オリエンタル】リブランディング作業を完了し、マンダリン オリエンタル コンセルヴァトリウム アムステルダムが正式開業

マンダリン オリエンタル ホテル グループ

世界各地でラグジュアリークラスのホテル、リゾート、レジデンスを展開するマンダリン オリエンタルは2026年1月14日、2011年の開業以来、オランダ・アムステルダム市内でも屈指の高級ホテルとして人気を集めていたコンセルヴァトリウム・ホテルのリブランディング作業を完了し、マンダリン オリエンタル コンセルヴァトリウム アムステルダム(https://www.mandarinoriental.com/ja/amsterdam/conservatorium?search=amsterdam-conservatorium)としての運営を開始いたしました。

マンダリン オリエンタル コンセルヴァトリウム アムステルダムの開業により、当グループはオランダ初進出を果たすこととなり、ヨーロッパ市場におけるプレゼンスがさらに強化されます。当グループが運営を引き継ぐことで、コンセルヴァトリウム・ホテルの地域性と歴史的アイデンティティを保持しつつ、アジアン・ヘリテージに根ざしたマンダリン オリエンタルならではの上質なサービスと卓越した体験を提供してまいります。

マンダリン オリエンタル コンセルヴァトリウム アムステルダムは、アムステルダム市内の主要なコンサートホールや美術館が集まるミュージアム・クォーター中心部に位置しています。1980年代から音楽院（コンセルヴァトリウム）の学舎として使われていた建造物を改修し、2011年から営業を開始していた同ホテルは、アムステルダムのラグジュアリー、デザイン、ホスピタリティを象徴する存在として、高い評価を獲得し続けてきました。マンダリン オリエンタル コンセルヴァトリウム アムステルダムの新名称で営業を開始するにあたって、改良を加えた点は以下のとおりです。

館内施設のデザインを刷新

コンセルヴァトリウム・ホテルの豊かな歴史と伝統を尊重しつつ、より洗練され、上質なゲスト体験をご提供すべく、施設の改修作業を行いました。まず、ラウンジのデザインを変更し、既存の「アムステルダムのリビングルーム」としてのポジショニングを保持しつつ、アフタヌーンティーの内容を大幅にアップグレードいたします。客室およびスイートはデラックスルームから段階的に改装を進めてまいります。1千平方メートルの広さを誇り、アムステルダム市内最大規模のホテルスパである「アカシャ・スパ」は今後も引き続き、宿泊ゲストおよび会員メンバーの皆様に癒しの時間をご提供いたします。

新鮮さに満ちたガストロノミー体験

世界的に著名なシェフ、レストラン経営者、作家である、ヨタム・オットレンギが2026年初頭、オランダ初進出となる自身のレストランを館内にオープンいたします。同シェフが2018年にオープンしたロンドンの人気店、「ROVI」から着想を得たこの新レストランでは、地元の食材を中心に、野菜を主役に据えた色彩豊かなシェアスタイルの料理をお楽しみ頂けます。館内の美しいガラス張りのアトリウムのスペースに誕生するレストランでは朝食、ランチ、ディナーをサービスいたします。レストランの詳細は2026年第1四半期に発表の予定です。

館内のアジア料理フュージョンレストラン「タイコ・クイジーン」は、引き続きホテルの中核をなすダイニング施設として営業を続けます。新たに就任した料理長、ラース・ドロストのもと、アジアをテーマにしたファインダイニング・レストランとして、伝統的な技法と旬の食材をベースに、アジアならではの味覚を現代的に表現します。2014年の開業以来、「タイコ・クイジーン」はホテルのゲストの皆様のみならず、地元の美食家からも高い支持を集め、アムステルダムを代表する高級レストランの一つとしての地位を確立しております。

マンダリン オリエンタル コンセルヴァトリウム アムステルダムとしての運営が正式にスタートした1月14日、祝賀のリボンカッティング・セレモニーを開催いたしました。式典には、当ホテルグループの最高執行責任者（COO）、アマンダ・ハインドマン、マンダリン オリエンタル コンセルヴァトリウム アムステルダムの総支配人、スザンヌ・ハッツェ、ならびにホテルのオーナーであるアキロフ・ファミリーのメンバーが出席いたしました。

「マンダリン オリエンタル コンセルヴァトリウム アムステルダムという新名称で営業を開始することは、アイコニックな建造物および私達スタッフにとってとてもエキサイティングな新章の幕開けとなります。コンセルヴァトリウム・ホテルは常に地元の職人技と文化を大切にし、地域社会と親密な関係を築いてきました。マンダリン オリエンタルのグループに入ることで、『伝説的』とも形容されるグループのサービス、そしてお客様のニーズを最大限に理解して提供するゲスト体験を通じ、ホテルの価値をさらに高めていくことが出来ると考えています。」（ホテルの総支配人、スザンヌ・ハッツェのコメント）

- マンダリン オリエンタル コンセルヴァトリウム アムステルダムについて

研ぎ澄まされたデザイン感覚を有する上質な旅行者に、華やかさに満ちた優雅な滞在をご提供する、アムステルダムを代表する高級ライフスタイルホテルです。市内の主要文化施設が立ち並び、市内随一の高級エリアであるミュージアム・クォーターに位置し、歴史的深いランドマーク的な存在と優美なコンテンポラリーデザインが見事に融合した、建造物としても知られています。館内には厳選したレストラン、バー、ラウンジ、そして1千平方メートルの広さを誇る「アカシャ・スパ」などの施設を完備しております。アムステルダムの魅力を最大限に満喫できる体感できるホテルとして、国内外で「アムステルダムが誇るリビングルーム」との愛称を頂戴しております。

- マンダリン オリエンタル ホテル グループについて

マンダリン オリエンタルは、世界各地で最上級クラスのホテル、リゾート、レジデンスを所有・運営しており、これまでに権威ある賞を数多く頂戴しております。全ての施設が、香港とバンコクの2カ所で誕生した当グループを特徴づけるアジアの遺産を受け継ぎつつ、立地するロケーションの魅力を最大限に体現化しており、各ホテル独自のファン（地元職人によって丹念に作られた扇子）がその象徴となっています。世界中どの場所においても、常に卓越性を追求する情熱を元に、平凡を非凡に、ゲストをファンへと変える、充実した体験を、「伝説的」と称されるサービスを通じてご提供することを使命として掲げています。現在、27の国と地域において、計45軒のホテル、12のレジデンス施設、26の「エクセプショナル・ホームズ」を展開しており、多数の新規開発プロジェクトも推進しております。マンダリン オリエンタルは、長期的な視点での持続可能な成長を達成しつつ、ラグジュアリーホスピタリティ業界における革新的リーダーとしての地位を高め続けています。当グループについてのより詳細な情報は当社のSNSチャンネルおよびウェブサイト(https://www.mandarinoriental.com/ja)をご参照ください。報道関係者様向けのサイトはこちら(https://press.mandarinoriental.com/)となっております。