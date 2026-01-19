楽天モバイルと楽天銀行、通信・フィンテックの連携強化で「楽天モバイル×楽天銀行 ボーナス金利」を提供開始し“最強預金”を実現

楽天グループ株式会社

楽天モバイル株式会社（以下「楽天モバイル」）と楽天銀行株式会社（以下「楽天銀行」）は、通信・フィンテック分野における連携をより一層強化し、楽天モバイルご契約者様を対象に、楽天銀行の円普通預金金利が最大で年0.64%（税引後 年0.509%）となる「楽天モバイル×楽天銀行 ボーナス金利」（以下「本サービス」）を2026年2月（予定）より提供開始します（注1）。本サービスを通じて、楽天モバイルと楽天銀行をよりおトクにご利用いただくとともに、お客様の資産形成をサポートしてまいります。





本サービスは、楽天銀行の円普通預金の金利優遇プログラムである「ボーナス金利」を拡充し、楽天銀行の口座をお持ちの楽天モバイルご契約者様を対象に、所定の条件を満たした場合にボーナス金利を上乗せします（注2）。具体的には、「Rakuten最強U-NEXT」をご契約のお客様は年0.10%（税引後 年0.079%）、「Rakuten最強プラン」をご契約のお客様は年0.02%（税引後 年0.015%）を上乗せします（注3）。これにより、「Rakuten最強U-NEXT」をご契約のお客様は、上限以内の残高についてはボーナス金利と楽天証券との口座連携サービスであるマネーブリッジのご利用で適用される優遇金利を併せた場合、円普通預金金利が最大で年0.64％（税引後 年0.509%）となり、通常金利と比べて2倍以上もおトクになる“最強預金”を実現します（注4、5、6、7）。

楽天モバイルと楽天銀行は、すでにキャンペーン領域で連携しており、楽天銀行の口座をお持ちのお客様を対象に、楽天モバイルへ初めてのお申し込みかつ他社から電話番号そのままのお乗り換えで「楽天ポイント」を最大13,000ポイント還元するキャンペーンを実施しています（注8）。また楽天銀行では、現在、口座開設やサービスのご利用に対して楽天銀行として特典進呈額が過去最大の25,000円相当となる「過去最強の特典祭」を2026年2月28日（土）まで実施しています（注9）。楽天モバイルと楽天銀行のサービスをまだご利用いただいていないお客様は、これらのキャンペーンと併せてよりおトクにご利用開始いただけます。

なお、楽天モバイルと楽天銀行は、銀行代理業務に関する委託契約を締結し、本日1月19日（月）より楽天モバイルは楽天銀行を所属銀行とする銀行代理業者として、楽天銀行の口座開設の媒介業務を開始します。具体的には、主に個人のお客様へ楽天銀行口座に係るサービスのご案内、口座の開設に係る勧誘などを行います。

楽天モバイルと楽天銀行は今後も、「楽天エコシステム」（経済圏）における連携をより一層強化し、お客様のライフスタイルに寄り添うサービスの拡充に努めてまいります。



■「楽天モバイル×楽天銀行ボーナス金利」詳細ページ

https://network.mobile.rakuten.co.jp/fee/bank-bonus-rate/



（注1）ボーナス金利は、今後予定される以下の金利改定等により最大金利が変更となります。

以下全て、税引前表記

・2026年1月19日時点： 最大年0.44％

・2026年2月1日時点： 最大年0.54％ ※普通預金金利を改定

・2026年4月1日時点： 最大年0.64％ ※2026年2月（予定）にサービスを開始する「楽天モバイル×楽天銀行 モバイルボーナス金利」を適用

また、第一生命支店・OKB支店・NCB支店・JRE BANK口座の各支店は適用対象外となります。

ボーナス金利の詳細は、以下のウェブサイトをご確認ください。

https://www.rakuten-bank.co.jp/assets/fixeddep/savings/bonus-interest.html

（注2）本サービスへの毎月のエントリー、楽天銀行のハッピープログラムへのエントリー、「Rakuten Link」アプリでの楽天銀行公式アカウントのフォロー、楽天モバイルの料金支払いを楽天カード（楽天銀行口座引き落とし設定）または楽天銀行口座振替に設定することが条件になります。すべての条件を満たした月の翌々月より特典分のボーナス金利を適用します。条件の詳細は以下をご確認ください。

https://network.mobile.rakuten.co.jp/fee/bank-bonus-rate/

（注3）「Rakuten最強プラン（データタイプ）」は対象外です。

（注4）「楽天モバイル×楽天銀行 ボーナス金利」の適用は普通預金残高1,000万円が上限となります。利息には源泉分離課税20.315％（国税15.315％、地方税5％）が課されます。

（注5）マネーブリッジは、楽天銀行と楽天証券の口座連携サービスです。両口座をお持ちであればどなたでも無料で申込可能です。設定が完了すると、楽天銀行の普通預金金利が優遇されるほか、銀行口座と証券口座間の入出金が自動でおこなえるスイープ機能を利用できるなど、資産運用をより便利でお得にできるサービスです。詳細は以下をご確認ください。

https://www.rakuten-bank.co.jp/assets/intermediation/moneybridge/

（注6）2026年1月時点の円普通預金金利は、年0.20%（税引後 年0.159%）です。楽天銀行では、2月1日（日）に金利改定を予定しており、円普通預金金利は年0.30%（税引後 年0.239%）となります。楽天銀行の円普通預金金利は変動金利です。お預け入れ後の金利は、金融情勢等により予告なく変更する場合があります。

（注7）最強とは、楽天銀行が提供するボーナス金利の中で、従来サービスと比べ、適用される金利が最も高い点を意味しています。自社調べかつ、「Rakuten最強U-NEXT」をご契約のお客様に適用されるボーナス金利とマネーブリッジの優遇金利を合わせた円普通預金金利の年0.64％（税引後 年0.509%）となる場合に限ります。

（注8）「【常時開催】楽天銀行会員様へ 楽天モバイル初めてのお申し込み＆他社から電話番号そのまま乗り換えで最大13,000ポイント！」キャンペーンの詳細は以下のウェブサイトよりご確認ください。

https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/bank-member-campaign/

（注9）楽天銀行の「過去最強の特典祭」の詳細は、以下のウェブサイトよりご確認ください。

https://www.rakuten-bank.co.jp/campaign/tokuten-fes2025/

※U-NEXTは、株式会社U-NEXTの商標または登録商標です。

※本プレスリリースに掲載の商品名称やサービス名称などは、一般に各社の商標または登録商標です。

※本プレスリリースにおける各社の商標記載においては、(TM)や(R)などの商標表示を省略する場合があります。



以 上