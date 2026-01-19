NEC、ISS ESG Corporate Ratingにおいて2018年から継続してPrime認定を獲得

日本電気株式会社

NECは、議決権行使助言会社の世界大手である米国Institutional Shareholder Services社(ISS) の責任投資部門ISS ESGによる調査で、ワーク・ライフ・バランス、人権の尊重、情報セキュリティ、気候変動戦略および環境効率などを中心としたESGへの取り組みが高く評価され、2025年のISS ESG Corporate Ratingにおいて2018年から継続してPrime認定を獲得しました（注）。

ISS ESG Corporate Ratingでは、企業が重要なESGリスクを適切に管理し、負の影響を軽減しながら社会・環境への正インパクトを創出しているか、持続可能な発展に向けた変革の機会を活用できているかなどを確認したうえで、各業種で高い評価を受けた企業が「Prime」に認定されています。

NECは、2005年に人権、労働、環境、腐敗防止を原則とする「国連グローバル・コンパクト」に署名し、NECの事業活動が社会に与える負の影響の最小化に努めると同時に、SDGs達成に貢献すべく、事業活動を通した社会価値創造に取り組んでいます。「2025中期経営計画」においても、サステナブルな成長に向けESG視点での経営優先テーマ「マテリアリティ」に取り組み、主要なESGインデックスに継続して組み入れられることを目指しています。NECの最新の取り組みは、NEC ESGデータブック2025で報告しています。

NECグループの価値観と行動の原点であるNEC Wayのもと、NECは今後も安全・安心・公平・効率という社会価値の創造に努め、誰もが人間性を十分に発揮できる持続可能な社会の実現と、SDGsの掲げる目標の達成に貢献していきます。

（注）2025年12月22日付。所属業種はIT Consulting ＆Other Services。

