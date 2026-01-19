【佐賀玉屋】初開催！選び抜かれた雪国の逸品が集結。「北陸・信越・みちのく物産展」1月22日(木)より開催！

株式会社 佐賀玉屋

佐賀玉屋（本社：佐賀県佐賀市中の小路2-5、代表取締役社長 山越 悠登）は2026年1月22日(木)から1月28日(水)までの7日間、「北陸・信越・みちのく物産展」を南館7階催場にて開催いたします。

本催事では、三陸産のアワビにウニやいくらを贅沢に盛り付けたお弁当や、福井の越前かにをはじめ、福井県産ブランド和牛・若狭牛を使用したステーキ重、寿司に信州名物のおやきや笹団子など、現地で愛され続けるご当地グルメが一堂に集結。さらに、地酒や銘菓、職人技が光る工芸品まで、北陸・信越の魅力を幅広く取り揃えました。

実演販売や出来たての味わいも楽しめる臨場感あふれる会場で、北陸・信越を旅するようなひとときをお届けします。佐賀玉屋ならではの初開催企画として、地域の魅力を存分にご体感いただける7日間です。

出店情報

富山県発祥。ご当地ラーメンをイートインで！

【富山】富山ブラック麺家いろは

富山ブラックら～めん(1杯) 950円

：熟成された黒醤油によるキレと、深い味わいがクセになる1杯です。

営業時間

午前10時～午後6時30分(最終日は午後5時)

ラストオーダーは閉店30分前

海と大地の、力強い味わい

【宮城】網地島屋（実演）

三陸産アワビ弁当(1折) 4,968円〈各日30点限り〉

：三陸産のアワビを贅沢に丸ごと1個使用し、ウニ・いくらを盛り付けた豪華な一折です。

【福井】ミート＆デリカささき（実演）

若狭牛もも肉ステーキ重(1折) 2,538円

：福井県産ブランド和牛・若狭牛のもも肉を使用したステーキ重。柔らかく後味さっぱり。

湯気の向こうに、ふるさとの味。

【長野】信州小川の庄 おやき村（実演）

縄文おやき 各種(90g) 270円

：地元のばあちゃん達の伝統技を活かした素朴で家庭的なおやきです。

ほっとする、甘いひととき。

【宮城】菓匠 撰利久

ずんだ餅(4粒入) 651円

：枝豆の香り広がる、宮城の郷土の味。

技が支える、暮らしのかたち。

【石川】金銀箔工芸さくだ

馬置物 曙光(24×11×13.4cm) 64,900円

：今年の干支の置物で、勢いと飛躍の象徴です。

期間中の特別奉仕品

各日30折限り

【網地島屋】

四彩の海弁当(1折) 1,080円

各日30セット限り

【お茶の油谷】

加賀棒ほうじ茶 一番茶入り(100g×2本) 1,080円

その他出店情報

- 【福井】越前かに職人 甲羅組越前甘えび(1箱) 3,500円- 【福井】越前かに職人 甲羅組越前かに(1尾) 15,000円

※仕入れ状況により価格が変更になる場合があります。

3.【富山】ます寿司屋ヒロ助

トロ特上ます寿司(1折) 2,650円



4.【富山】もくへい寿司

ノドグロ炙り押し寿司(1折) 1,782円

5.【宮城】鼎が浦商店

牡蠣オリーブオイル漬(100g) 1,620円

6.【石川】お茶の油谷

香る一番茶 加賀棒ほうじ茶(100g) 1,080円

7.【長野】鶏福

骨付き山賊揚げ(1個) 864円



8.【新潟】なかよしミート

山桜いぶし骨付きモモハム〈スライス〉(150g) 1,300円

9.【宮城】太田とうふ店

お召し上り 揚げたて 秋保三角油揚げ(1枚) 550円

10.【宮城】かまぼこの鐘崎

笹かまぼこ 大漁旗(1枚) 331円

11.【新潟】小林総本舗

とちお油揚げねぎ味噌入り(1枚) 594円

12.【新潟】三崎屋

左：有機栽培米コシヒカリあまざけ極釀(740g)

右：魚沼産コシヒカリあまざけ絆醸(740g)

各3,024円



13.【新潟】よしかわ杜氏の郷

左：よしかわ杜氏大辛口(720ml) 1,210円

右：天恵楽 純米吟醸山田錦(720ml) 2,530円



14.【新潟】新潟長岡 柏露酒造

柏露 純米大吟醸 無濾過生貯蔵原酒(720ml) 1,923円



※これはお酒です。20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されております。

15.【福井】大本山永平寺御用達 米又

永平寺生ごま豆腐(100g×2)

●みそだれ ●黒みつ ●きな粉付 各756円

16.【石川】しらやま商舗

きんつば中田屋 きんつば5個入 1,026円



17.【石川】しらやま商舗

ビーバー各種(55g) 249円

18.【長野】桜井甘精堂

くりあげまんじゅう(6個入) 960円



19.【宮城】もちべえ

ひとめぼれだんご(5色) 972円



20.【石川】加藤晧陽堂

季節の上生菓子(1個) 280円

宮城の定番、集めました。

【宮城】宮城ふるさとプラザ

21. 松倉

ずんだ煎餅(8枚入) 432円



22. 山形屋商店

仙台麩(あぶら麩)(小2本入) 293円



23. 気仙沼ほてい

ふかひれ濃縮スープ(200g) 389円

24. 陣中

牛タン仙台ラー油(100g) 951円

25.【福井】てづくり工房まつ井

1棹限り

武生桐たんす「ジュエリーたんす」 429,000円

(本漆塗り・幅100×高さ58×奥行45cm)

小物収納が便利な総桐たんすです。



26.【福井】武生唐木指物 高嶋木工所

現品限り

古けやき火鉢 275,000円

(けやき材蓋付き・中桐箱入り・天然漆生漆摺り拭き漆仕上げ・約76×42×40cm)

火鉢として、飾台として、中桐箱に収納出来ます。

27.【石川】黒田香舗

左：若草 うめ(70g) 1,980円

右：白檀 ことじ(50g) 3,300円

天然の香木香料をふんだんに使った商品です。



28.【新潟】ホンマ科学

グレステンプレミアム万能ペティ(刃渡り14cm) 17,600円



29.【新潟】諏訪田製作所

つめ切り 新型SOFT(全長:約120mm・重量:約85g) 10,450円

30.【石川】染工房石田

藍染ティアードワンピース(フリーサイズ) 88,000円

本藍で手染めした一点物のシルク。軽く、通気性と保温性を備え、季節を問わず快適です。

31.【石川】大岡商会

加賀染小紋 「二枚白」(正絹100％) 385,000円

伊勢型を二枚使用して染める技法「二枚白」、不世出の染職人が作り上げた逸品です。

32.【新潟】田長

カシミヤ100%リボン型ミニマフラー 差し込み型(長さ70×巾20cm) 8,800円

33.【福井】協和テキスタイル

左：Cozyロングレッグ(ペア) 6,820円

右：Cozyふくらはぎ(ペア) 5,720円

〈数量限定〉日替り奉仕品

1月22日(木) オープニング奉仕品

- 鶏福【20セット限り】山賊揚げセット(300g) 1,080円- 新潟長岡 柏露酒造【90本限り】 柏露 超辛口純米酒(720ml) 1,362円 ※これはお酒です。- 越前かに職人 甲羅組【10尾限り】越前かに(1尾) 15,000円- 金銀箔工芸さくだ【20本限り】美麗妃ピュアオールインワンジェル(100g) 5,500円

1月23日(金)

5. 鼎が浦商店【20点限り】

さんま甘露煮(500g) 2,160円

6. 新潟長岡 柏露酒造【60本限り】

発泡性純米清酒 柏露花火(720ml) 2,307円

※これはお酒です。

1月24日(土)

7. 越前かに職人 甲羅組【10箱限り】

越前甘えび(1箱) 3,000円

8. 染工房石田【15個限り】

藍染お楽しみ袋(フリーサイズ) 22,000円

1月25日(日)

9. 太田とうふ店【15個限り】

生オカラ(1個・250g) 270円

10. よしかわ杜氏の郷【10本限り】

天恵楽 純米吟醸 五百万石 しぼりたて生原酒(720ml) 2,530円

※これはお酒です。

1月26日(月)

11. もくへい寿司【20折限り】

穴子姿寿司(1折) 1,500円

12. 武生唐木指物 高嶋木工所【10枚限り】

たたみ花台飾台 8,800円

(ウォールナット材・指物(千切り留め)・天然漆生漆摺り拭き漆仕上げ・約30×18×1.5cm)

※お人形は含まれません。

1月27日(火)

13. なかよしミート【数量限定】

山桜いぶしモモハム〈切り落とし〉(180g) 1,080円



14. 武生唐木指物 高嶋木工所【10点限り】

けやき皿立て〈小〉 8,800円

(けやき材・指物・天然漆生漆摺り拭き漆仕上げ・約12×18×16cm)

※表示価格はすべて税込価格です。

※商品は数に限りがございますので売り切れの際はご容赦ください。

※予告なしに掲載写真と一部内容や食材が変わる場合がございます。

※天候・その他 諸般の事情により、商品の入荷が遅れる場合や未入荷の場合がございますのでご了承ください。

北陸・信越・みちのく物産展 開催概要

○開催日時：2026年1月22日(木)～1月28日(水)

※最終日は午後5時閉場

○開催場所：佐賀玉屋 南館7階催場

○店舗住所：〒840-8580 佐賀県佐賀市中の小路 2番5号

○電話番号：0952-24-1151