2.5次元アイドルグループ「いれいす」、イオンモールとのコラボ決定！“日本最大級のショッピングモール”をジャック

株式会社VOISING

株式会社VOISING（本社：東京都港区、代表者：ないこ、以下、VOISING）所属の2.5次元アイドルグループ「いれいす」は、1月30日（金）より全国のイオンモールにてコラボキャンペーンを開催いたします。本コラボでは、全国33モールでのPOPUP STORE展開を軸に、ポスターやデジタルサイネージによる館内ジャックを実施。今回のために描き下ろされた

「お買い物」をテーマにした私服ビジュアルのメンバーたちがいれいすならではの空間を彩ります。

https://ireisu.com/news/843

■いれいす、初の全国イオンモール横断コラボ「日常を推し色に染める」体験型エンタメプロジェクト

本コラボは、「お買い物」という誰もが体験する日常行動に、「推し活」という感情価値を掛け合わせた、体験重視型となっております。

全国33モールのイオンモールにて、期間限定のPOPUP STOREを順次開催。ここでしか購入できない完全描き下ろしビジュアル使用のオリジナルグッズを展開いたします。「買い物ついでに立ち寄れる」「家族と一緒に楽しめる」など、商業施設ならではの導線を活かし幅広い層の方に楽しんでいたけます。また、対象モールでは、館内各所にポスター掲出を行うほか、大型デジタルサイネージにてキービジュアルを放映いたします。来館者が足を踏み入れた瞬間から「いれいす」の世界観に包まれる、没入型空間を演出いたします。

※一部期間に混雑が予想されるため、モールによって特定の期間抽選予約して入場する規制を設ける場合がございますので、あらかじめご了承くださいませ。

詳しくはHP（https://ireisu.lilian-goods.com/）をご確認ください。

■「私服でお買い物」がテーマの完全描き下ろしイラストでステージでは見られない、

“日常のいれいす”が登場

今回のコラボビジュアルのテーマは、「お買い物」。ライブ衣装や普段のキービジュアルとは異なる、私服姿のメンバーたちの自然体な表情や距離感を描き下ろしで表現しました。「もし、いれいすと同じモールで買い物をしていたら・・・」そんな想像を掻き立てる、リアルと二次元の境界を溶かすビジュアルが、館内やグッズを通して展開されます。

■ 完全描き下ろし限定グッズラインナップ

・オリジナル缶バッジ（ランダム6種）

思わず集めたくなるランダム仕様。バッグやポーチに付けて“さりげない推しアピール”にも最適。

・オリジナルアクリルキーホルダー（ランダム6種）

描き下ろしイラストの魅力を凝縮した定番アイテム。日常のお出かけのお供に。

・オリジナルトートバッグ（全6種）

お買い物テーマに合わせた実用性重視のデザイン。エコバッグとしても活躍。

・オリジナルダイカットクッション（全6種）

存在感抜群のボリューム感。お部屋でも“推しがそばにいる”感覚を楽しめます。

・オリジナルポスター（1種）

私服姿のメンバー6名が集合した、本企画限定ビジュアル。

・オリジナルステンレスボトル（1種）

学校・職場・外出先でも使いやすいデザインで、日常に溶け込む推し活アイテム。

■館内を巡って楽しむ、参加型キャンペーン企画

さらに、館内を巡りながら楽しめる体験型施策として、デジタルスタンプラリーも実施。全国33の対象モール内に設置された3箇所のスタンプスポットを巡ることで参加でき、条件を達成した方には、いれいすメンバー6人の中からランダムで1人がデザインされたARオリジナルフォトフレームをプレゼント。スマートフォンを通して楽しめる、ここでしか体験できない特別なデジタルコンテンツとなっております。

加えて、各イオンモール内の専門店にて税込2,200円以上お買い上げいただいた方を対象に、お買い物キャンペーンも展開いたします。条件を満たした方には、今回のコラボ限定デザインとなるオリジナルステッカー（集合ビジュアル1種）をプレゼント。日常のお買い物の中で、さりげなく“推し活”を楽しめる施策となっております。

※各キャンペーンの実施内容や参加方法、特典配布条件の詳細については、各対象施設の案内をご確認ください。

■いれいすとは

「いれいす（イレギュラーダイス）」とは、「株式会社VOISING」に所属する、人気急上昇中の6人組2.5次元アイドルグループです。2020年10月に結成され、歌ってみた動画やオリジナルソング、バラエティ動画の投稿や、生配信を中心に活動しています。インターネットの外では、ライブコンサートやコラボイベントも開催しており、今急速に人気を高めている注目のグループです。2023年には全国6都市を回るホールツアーを完走し、2024年2月には、ファンとの約束であり夢であった結成3年での日本武道館ライブを実現しました。2024年11月30日（土）・12月1日（日）には自身初となるドーム公演をベルーナドームにて2日間開催。2025年夏には「いれいす」として初めてとなる全国アリーナツアーにて9万人を動員し完走。

メンバー

＜左＞ 上：-hotoke-

中：初兎

下：りうら

＜右＞ 上：If

中：悠佑

下：ないこ

■会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/115076/table/90_1_3f184254b8e108de21fc626110eeada3.jpg?v=202601191251 ]