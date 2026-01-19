「jouetie(ジュエティ)」×「LONSDALE（ロンズデール）」ロンドンカルチャーを取り入れたコラボレーション第三弾が登場

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するMIX GIRLをコンセプトに持つレディースブランド「jouetie (ジュエティ)」は1960年創業の英国老舗ブランド『LONSDALE(ロンズデール)』とのコラボレーションを発表。1月22日(木)より、公式通販サイト「RUNWAY channel」および「ZOZOTOWN」にて先行予約を開始します。

【LONSDALE×jouetie】スタッズBIGフーディー

販売ページ：http://s.runway-ch.jp/lonsdale202601

本コラボレーションでは、LONSDALEのアイコニックなロゴやユニオンジャックを落とし込み、スポーティーさにガーリー＆ストリートのエッセンスを融合した全4型を展開。オーバーサイズフーディーやレース切り替えのトラックジャケット、ユニフォームライクなチュニックワンピース、加工感のあるデニムキャップなど、デイリーに取り入れやすく存在感のあるラインナップを提案します。

■商品概要

【LONSDALE×jouetie】スタッズBIGフーディー

商品名：【LONSDALE×jouetie】スタッズBIGフーディー

価格 ：12,100円(税込)

カラー：オフホワイト/ブラック/ネイビー

サイズ：M

【LONSDALE×jouetie】トラックジャケット

商品名：【LONSDALE×jouetie】トラックジャケット

価格 ：12,100円(税込)

カラー：グレー/ブラック/ネイビー

サイズ：M

【LONSDALE×jouetie】ユニフォームワンピース

商品名：【LONSDALE×jouetie】ユニフォームワンピース

価格 ：11,000円(税込)

カラー：アイボリー/ブラック/ネイビー

サイズ：M

【LONSDALE×jouetie】ダメージキャップ

商品名：【LONSDALE×jouetie】ダメージキャップ

価格 ：5,940円(税込)

カラー：ブラック/カーキ

サイズ：M

■『LONSDALE(ロンズデール)』

英国ロンズデール伯爵により、歴史上はじめてグローブ着 用のボクシングマッチが開 催 されたのが1891年 。それから約70年の時を経て、1960年にプロボクサーとして活躍していたバーネット・ハート氏 により創業 。モハメド・アリ他 、伝 説 のボクサーに愛用され、”THE JAM”のボーカルであるポールウェラーなどの著名 なアーティストが着用しました。

現在ではスポーツ・ライフスタイルブランドとして、グローバルな展開をしています。

■発売について

2026年３月下旬頃より店舗・WEBストアにて順次発売予定

・RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/jouetie/

・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/brand/jouetie/

・店舗：https://jouetie.com/shoplist/

■jouetie オフィシャルサイト/SNS

HP：https://jouetie.com/

Web Store：http://runway-webstore.com/jouetie/

Instagram：https://www.instagram.com/jouetie_official/

X(旧Twitter)：https://twitter.com/jouetie_com

■jouetieコンセプト

MIX GIRL

ストリートスタイルをベースに

ヴィンテージ、ロック、モード、ロマンティックテイストのスタイリングをMIX

様々なスパイスが、年齢に囚われないワンランク上で遊び心のあるファッションと

ライフスタイルを楽しむ女性を演出します。