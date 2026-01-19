「jouetie(ジュエティ)」×「LONSDALE（ロンズデール）」ロンドンカルチャーを取り入れたコラボレーション第三弾が登場
MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するMIX GIRLをコンセプトに持つレディースブランド「jouetie (ジュエティ)」は1960年創業の英国老舗ブランド『LONSDALE(ロンズデール)』とのコラボレーションを発表。1月22日(木)より、公式通販サイト「RUNWAY channel」および「ZOZOTOWN」にて先行予約を開始します。
【LONSDALE×jouetie】スタッズBIGフーディー
販売ページ：http://s.runway-ch.jp/lonsdale202601
本コラボレーションでは、LONSDALEのアイコニックなロゴやユニオンジャックを落とし込み、スポーティーさにガーリー＆ストリートのエッセンスを融合した全4型を展開。オーバーサイズフーディーやレース切り替えのトラックジャケット、ユニフォームライクなチュニックワンピース、加工感のあるデニムキャップなど、デイリーに取り入れやすく存在感のあるラインナップを提案します。
■商品概要
商品名：【LONSDALE×jouetie】スタッズBIGフーディー
価格 ：12,100円(税込)
カラー：オフホワイト/ブラック/ネイビー
サイズ：M
【LONSDALE×jouetie】トラックジャケット
商品名：【LONSDALE×jouetie】トラックジャケット
価格 ：12,100円(税込)
カラー：グレー/ブラック/ネイビー
サイズ：M
【LONSDALE×jouetie】ユニフォームワンピース
商品名：【LONSDALE×jouetie】ユニフォームワンピース
価格 ：11,000円(税込)
カラー：アイボリー/ブラック/ネイビー
サイズ：M
【LONSDALE×jouetie】ダメージキャップ
商品名：【LONSDALE×jouetie】ダメージキャップ
価格 ：5,940円(税込)
カラー：ブラック/カーキ
サイズ：M
■『LONSDALE(ロンズデール)』
英国ロンズデール伯爵により、歴史上はじめてグローブ着 用のボクシングマッチが開 催 されたのが1891年 。それから約70年の時を経て、1960年にプロボクサーとして活躍していたバーネット・ハート氏 により創業 。モハメド・アリ他 、伝 説 のボクサーに愛用され、”THE JAM”のボーカルであるポールウェラーなどの著名 なアーティストが着用しました。
現在ではスポーツ・ライフスタイルブランドとして、グローバルな展開をしています。
■発売について
2026年３月下旬頃より店舗・WEBストアにて順次発売予定
・RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/jouetie/
・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/brand/jouetie/
・店舗：https://jouetie.com/shoplist/
■jouetie オフィシャルサイト/SNS
HP：https://jouetie.com/
Web Store：http://runway-webstore.com/jouetie/
Instagram：https://www.instagram.com/jouetie_official/
X(旧Twitter)：https://twitter.com/jouetie_com
■jouetieコンセプト
MIX GIRL
ストリートスタイルをベースに
ヴィンテージ、ロック、モード、ロマンティックテイストのスタイリングをMIX
様々なスパイスが、年齢に囚われないワンランク上で遊び心のあるファッションと
ライフスタイルを楽しむ女性を演出します。