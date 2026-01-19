株式会社アグニ・フレア(本社：神奈川県横浜市、代表取締役：稲葉 剛士)は、少人数の独立開発チームが手がける超高速対戦パズルゲーム『SHIKA-Q』について、Steam先行体験版(Steam Playtest)の実施期間を、好評につき2026年2月1日(日)まで延長することをお知らせいたします。





本Playtestは2025年12月28日(日)より開始し、2026年1月13日(火)までの実施を予定しておりましたが、より多くの方に正式リリース前の『SHIKA-Q』を体験していただくため、実施期間の延長を決定いたしました。





Playtest延長





【SHIKA-Q Steam Playtest】

開始日： 2025年12月28日(日)

終了日： 2026年2月1日(日)

対象地域： 全世界(一般公開)





【プレイ可能モード】

・オフライン対戦

・チャレンジモード(Lv20まで)









〈Steamページ〉

https://store.steampowered.com/app/4083790/SHIKAQ/





〈Playtestプレイ動画〉

https://youtu.be/C6AKRfxJTwE





※本Playtestは発売前体験版の提供となります。

※現時点で予定している製品版の対応プラットフォームは Nintendo Switch / PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 です。Steam版の発売時期は未定です。









■Steam Playtestで体験できる内容

本Playtestでは、『SHIKA-Q』のゲーム性の核となる以下の要素を体験できます。





・オフライン対戦モード

CPUとの対戦(1P vs CPU)および、同一端末での2人対戦(ローカル対戦)に対応。

製品版に近いスピード感と緊張感を体験できます。





オフライン対戦1

オフライン対戦2





・チャレンジモード(ハイスコアチャレンジ)

Lv1～99まで段階的に進行する一人用モードのうち、本PlaytestではLv20までプレイ可能です。楽曲の変化に応じて難易度とゲーム展開が変化し、『SHIKA-Q』特有の音楽と同期した高速プレイ体験を集中的に楽しめます。





チャレンジモード





※オンライン対戦、ランクマッチ、バトルパス等の一部機能は本Playtestでは未実装です。

プレイ可能キャラクター： 4キャラクター

収録楽曲 ： 5曲





※製品版では、無料で入手できるカスタマイズ要素として、キャラクター、BGM、アイコン、UI、壁紙、ロード画面などを豊富に収録予定です。





さらにDLCコンテンツとして、シーズン制の「バトルパス」を用意。

テーマごとに、最大20体の追加キャラクターに加え、フルボーカル楽曲(全10曲)や、

アイコン／UI／壁紙／ロード画面などのDLC専用アイテムを提供予定です。

(各アイテムは、ミッションを達成することで報酬から選択して獲得できます)









■『SHIKA-Q』とは

10×10の盤面上でリンクを繋ぎ、瞬時の判断で攻防を繰り広げる超高速対戦パズルゲームです。

戦略・スピード・対戦を軸に、短時間で高密度な駆け引きが展開されます。

SHIKA-Qは一般的な落ちものパズルとは異なり、ブロックが上から落ちてくる形式ではありません。

置いた瞬間から盤面が変化する、リアルタイム対戦型です。

リンクを繋げるだけでなく、相手の狙いを読みながら攻撃、妨害、回復、必殺技のタイミングを組み立てるため、

パズルでありながら格闘ゲームのような読み合いが生まれます。

1手ごとの判断が結果に直結する設計のため、プレイヤーの思考と反射速度が同時に求められ、試合のテンポは極めて高速です。

短時間で勝負が動き続け、優勢・劣勢が見た目で判りやすく、観戦しても盛り上がる、eスポーツとの相性も高いタイトルです。

さらに本作では、従来のBGM的演出ではなく、試合そのものを象徴する「歌唱音楽」を中心に体験設計を行っており、

プレイと音楽が一体化した高い没入感を提供します。









【ゲームの特徴】

・ 戦略 × 超高速 × 対戦

10×10ボードでリンクを繋ぎ、リアルタイムで攻撃、妨害、回復、必殺技が展開。

オフライン対戦に加え、オンライン対戦やランクマッチにも対応予定です。





・チャレンジモード

1人プレイ専用で、ハイスコアランキング上位を目指す、音楽連動型モードです。

楽曲の進行がプレイ体験そのものを牽引し、音楽とゲームが一体化した没入感を生み出します。





・ キャラクターと世界観

個性豊かなキャラクターが登場し、カスタム設定に応じたUIデザインや、専用エモートにより、対戦中の演出や自己表現を楽しめます。





・ 継続的なゲーム体験

DLCバトルパスを用意、ミッション、報酬など、長期的に遊び続けられる環境を提供予定です。









■製品情報

タイトル ： SHIKA-Q

ジャンル ： 超対戦パズルゲーム

発売時期 ： 2026年冬予定

価格 ： 未定

CERO ： A

対応予定プラットフォーム： Nintendo Switch / PlayStation(R)4 /

PlayStation(R)5 / Steam

販売形態 ： ダウンロード専用

対応言語 ： 日本語/英語/スペイン語/ポルトガル語/

フランス語/ドイツ語/イタリア語/

オランダ語/繁体字/簡体字/韓国語









■関連リンク

公式サイト： https://shika-q.com

公式X ： https://x.com/sikaq_info

Steam ： https://store.steampowered.com/app/4083790/SHIKAQ/

YouTube ： https://www.youtube.com/@SHIKA-QOFFICIAL-z4m

Discord ： https://discord.gg/wnZAxBqd4W









■会社概要

社名 ： 株式会社アグニ・フレア

設立 ： 2010年12月21日

資本金： 2,000,000円

所在地： 神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-19 HF新横浜ビル6F

代表者： 稲葉 剛士

