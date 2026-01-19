超高速対戦パズルゲーム『SHIKA-Q』Steam先行体験を全世界向けに一般公開中大好評につきPlaytest期間を2026年2月1日(日)まで延長
株式会社アグニ・フレア(本社：神奈川県横浜市、代表取締役：稲葉 剛士)は、少人数の独立開発チームが手がける超高速対戦パズルゲーム『SHIKA-Q』について、Steam先行体験版(Steam Playtest)の実施期間を、好評につき2026年2月1日(日)まで延長することをお知らせいたします。
本Playtestは2025年12月28日(日)より開始し、2026年1月13日(火)までの実施を予定しておりましたが、より多くの方に正式リリース前の『SHIKA-Q』を体験していただくため、実施期間の延長を決定いたしました。
Playtest延長
【SHIKA-Q Steam Playtest】
開始日： 2025年12月28日(日)
終了日： 2026年2月1日(日)
対象地域： 全世界(一般公開)
【プレイ可能モード】
・オフライン対戦
・チャレンジモード(Lv20まで)
〈Steamページ〉
https://store.steampowered.com/app/4083790/SHIKAQ/
〈Playtestプレイ動画〉
https://youtu.be/C6AKRfxJTwE
※本Playtestは発売前体験版の提供となります。
※現時点で予定している製品版の対応プラットフォームは Nintendo Switch / PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 です。Steam版の発売時期は未定です。
■Steam Playtestで体験できる内容
本Playtestでは、『SHIKA-Q』のゲーム性の核となる以下の要素を体験できます。
・オフライン対戦モード
CPUとの対戦(1P vs CPU)および、同一端末での2人対戦(ローカル対戦)に対応。
製品版に近いスピード感と緊張感を体験できます。
オフライン対戦1
オフライン対戦2
・チャレンジモード(ハイスコアチャレンジ)
Lv1～99まで段階的に進行する一人用モードのうち、本PlaytestではLv20までプレイ可能です。楽曲の変化に応じて難易度とゲーム展開が変化し、『SHIKA-Q』特有の音楽と同期した高速プレイ体験を集中的に楽しめます。
チャレンジモード
※オンライン対戦、ランクマッチ、バトルパス等の一部機能は本Playtestでは未実装です。
プレイ可能キャラクター： 4キャラクター
収録楽曲 ： 5曲
※製品版では、無料で入手できるカスタマイズ要素として、キャラクター、BGM、アイコン、UI、壁紙、ロード画面などを豊富に収録予定です。
さらにDLCコンテンツとして、シーズン制の「バトルパス」を用意。
テーマごとに、最大20体の追加キャラクターに加え、フルボーカル楽曲(全10曲)や、
アイコン／UI／壁紙／ロード画面などのDLC専用アイテムを提供予定です。
(各アイテムは、ミッションを達成することで報酬から選択して獲得できます)
■『SHIKA-Q』とは
10×10の盤面上でリンクを繋ぎ、瞬時の判断で攻防を繰り広げる超高速対戦パズルゲームです。
戦略・スピード・対戦を軸に、短時間で高密度な駆け引きが展開されます。
SHIKA-Qは一般的な落ちものパズルとは異なり、ブロックが上から落ちてくる形式ではありません。
置いた瞬間から盤面が変化する、リアルタイム対戦型です。
リンクを繋げるだけでなく、相手の狙いを読みながら攻撃、妨害、回復、必殺技のタイミングを組み立てるため、
パズルでありながら格闘ゲームのような読み合いが生まれます。
1手ごとの判断が結果に直結する設計のため、プレイヤーの思考と反射速度が同時に求められ、試合のテンポは極めて高速です。
短時間で勝負が動き続け、優勢・劣勢が見た目で判りやすく、観戦しても盛り上がる、eスポーツとの相性も高いタイトルです。
さらに本作では、従来のBGM的演出ではなく、試合そのものを象徴する「歌唱音楽」を中心に体験設計を行っており、
プレイと音楽が一体化した高い没入感を提供します。
【ゲームの特徴】
・ 戦略 × 超高速 × 対戦
10×10ボードでリンクを繋ぎ、リアルタイムで攻撃、妨害、回復、必殺技が展開。
オフライン対戦に加え、オンライン対戦やランクマッチにも対応予定です。
・チャレンジモード
1人プレイ専用で、ハイスコアランキング上位を目指す、音楽連動型モードです。
楽曲の進行がプレイ体験そのものを牽引し、音楽とゲームが一体化した没入感を生み出します。
・ キャラクターと世界観
個性豊かなキャラクターが登場し、カスタム設定に応じたUIデザインや、専用エモートにより、対戦中の演出や自己表現を楽しめます。
・ 継続的なゲーム体験
DLCバトルパスを用意、ミッション、報酬など、長期的に遊び続けられる環境を提供予定です。
■製品情報
タイトル ： SHIKA-Q
ジャンル ： 超対戦パズルゲーム
発売時期 ： 2026年冬予定
価格 ： 未定
CERO ： A
対応予定プラットフォーム： Nintendo Switch / PlayStation(R)4 /
PlayStation(R)5 / Steam
販売形態 ： ダウンロード専用
対応言語 ： 日本語/英語/スペイン語/ポルトガル語/
フランス語/ドイツ語/イタリア語/
オランダ語/繁体字/簡体字/韓国語
■関連リンク
公式サイト： https://shika-q.com
公式X ： https://x.com/sikaq_info
Steam ： https://store.steampowered.com/app/4083790/SHIKAQ/
YouTube ： https://www.youtube.com/@SHIKA-QOFFICIAL-z4m
Discord ： https://discord.gg/wnZAxBqd4W
■会社概要
社名 ： 株式会社アグニ・フレア
設立 ： 2010年12月21日
資本金： 2,000,000円
所在地： 神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-19 HF新横浜ビル6F
代表者： 稲葉 剛士
設立 ： 2010年