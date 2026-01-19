観戦プログラム始動！バックカントリーエリアで行われる2026 TOYO TIRES FWT HAKUBA QUALIFIER 4*を特別観戦エリアで体感

FWT運営事務局（株式会社Pioneerwork内）2026 TOYO TIRES FWT JAPAN SERIES

Freeride World Tour （以下FWT）の日本国内の運営を統括するFWT運営事務局（株式会社アースホッパー内、本社：東京都台東区、代表：井上慶）は、2026年1月26日(月)～1月29日(木)※1に、長野県白馬村八方尾根スキー場のバックカントリーエリアで開催される世界最高峰のフリーライドスキー、スノーボードの国際大会 Freeride World Tourの傘下である 2026 TOYO TIRES FWT HAKUBA QUALIFIER 4* の迫力を現地で体感出来る観戦プログラム「HAKUBA EXTREME VIEWING supported by YETI (R)」を開催することをお知らせいたします。

この観戦プログラムは、Freeride World TourのグローバルパートナーであるYETI(R)の協力により開催いたします。自然条件が刻々と変化する環境の中で開催される白馬大会では、出場ライダーや大会関係者、そして観戦者にとって自然への備えと信頼できる道具の存在は重要であり、そうした極限の環境下においても、最高の瞬間を最後まで共有できる体験を支える存在でありたい、自然の中で生まれる一瞬の価値を、より安心して楽しめる環境を支えたいという、YETI(R)のブランドサポートによる取り組みとなります。

※1 大会日はいずれかの条件が整った1日に開催されます。

HAKUBA EXTREME VIEWING supported by YETI(R) とは

このプログラムは、世界最高峰のフリーライドスキー、スノーボードの国際大会 Freeride World Tourの傘下である2026 TOYO TIRES FWT HAKUBA QUALIFIER 4* を特別観戦エリアで観ることが出来る唯一無二のプログラムです。また、通常では乗車することが出来ない早朝のゴンドラに乗り込んで観戦エリアへ。このエリアに入れるのは事前にチケットを購入された方に限ります。

価格：30,000円（税込）/1名

開催日：2026年1月26日（月）～29日（木）のいずれか大会開催日

チケット販売URL：https://luma.com/no8a3axk

■チケットに含まれる内容

・早朝ゴンドラ乗車券（当日のみ有効のリフト1日券が含まれています）

・特別観戦エリアへの入場

・YETI(R) x FREERIDE WORLD TOUR JAPAN コラボレーションボトル

RAMBLER(R) 12oz (355ml) TRAVEL BOTTLE

■必携装備

ビーコン、サングラス、帽子・グローブなどの防寒具、その他屋外の観戦に必要な物を各自お持ちください。

※観戦エリアはバックカントリーエリアとなりますのでスキーウェア、スノーブーツでのご参加を推奨いたします。

注意：本観戦プログラムは、大会当日の積雪量や天候により大会斜面が変更となる大会の性質上、直前でのプログラム変更、実施が不可能となる可能性がございます。あらかじめご理解、ご了承くださいませ。詳しくはチケットご購入時にご確認くださいませ。

【スケジュール】

05:30 受付開始（ゴンドラ駅舎前）

06:00 ゴンドラ特別便出発（選手と同乗）

06:30 山頂駅到着

07:30 特別観戦エリア入場

08:30 競技スタート（特別観戦エリアにて観戦）

12:00 競技終了次第、自由解散

※当日の受付はゴンドラ乗り場にて行います。

※スケジュールは変更になる可能性がございます。あらかじめご理解、ご了承くださいませ。

■YETI(R)（イエティ）とは

YETI(R)（イエティ）は、2006年にアメリカ・テキサスで誕生したアウトドアブランドです。創業者であるロイ・サイダーズとライアン・サイダーズの兄弟は、アウトドアへの深い情熱と「うまくいかないなら、直す。存在しないなら、自分たちでつくる」という信念のもと、過酷な自然環境でも本当に信頼できるプロダクトをつくるためにYETI(R)を立ち上げました。

創業以来YETI(R)は、世代を超えて使い続けられ、人々を自然へと導き、その場所でより長く、より深く時間を過ごせるようにすることを使命に、耐久性と機能性を徹底的に追求した製品づくりを続けています。

最初のハードクーラーから始まり、現在ではドリンクウェア、ソフトクーラー、バッグ、チェア、カーゴなどへと製品カテゴリーは広がりましたが、品質を追求すること、耐久性を設計すること、そしてデザインにも機能にも一切妥協しない姿勢は、創業当初から変わっていません。

YETI(R)の哲学である Built for the Wild(TM) とは、単に「タフである」という意味だけでなく、

自然の中で本当に頼れる存在であり、長く使い続けられることを意味しています。

Instagram：@yeti.jpn(https://www.instagram.com/yeti.jpn/)

2026 TOYO TIRES FWT HAKUBA QUALIFIER 4*

大会名：2026 TOYO TIRES FWT HAKUBA QUALIFIER 4*

日程：1月26日(月)～1月29日(木)

会場：HAKUBA VALLEY(長野県⽩馬村)

主催：⽩馬村観光局、株式会社アースホッパー

2026 TOYO TIRES FWT YUZAWA NAKAZATO QUALIFIER 1* 2*/ JUNIOR 1*

大会名：2026 TOYO TIRES FWT YUZAWA NAKAZATO QUALIFIER 1* 2*/ JUNIOR 1*

日程：2026年1月31日(土)～2月3日(火)

会場：湯沢中里スノーリゾート(新潟県南⿂沼郡)

主催：湯沢中里スノーリゾート

2026 TOYO TIRES FWT ARAI QUALIFIER 3* / JUNIOR 3*

大会名：2026 TOYO TIRES FWT ARAI QUALIFIER 3* / JUNIOR 3*

日程：2026年 2月27(金)～3月1日(日)

会場：ARAI MOUNTAIN RESORT(新潟県妙高市)

主催：ARAI MOUNTAIN RESORT

■Freeride World Tourに参戦するには

FWTの傘下に置かれるすべての大会は、4階層のピラミッド構造になっています。

FWT Juniorは18歳未満のための大会で、有望な若手ライダーがスキルを磨き、グローバルランキング獲得への道を歩み始めるステージとして開催します。18歳以上のライダーはFWT Qualifierに出場し、良い成績を残したベストアスリートはFWT Challengerに進みます。ここでは、2024年シーズンでFreeride World Tourに参加したが、2025年シーズンの参加基準の順位に満たなかった選手との入れ替え戦に挑戦することができます。

このFWT Challengerで優秀な成績を収めたアスリートは、すべてのカテゴリーの頂点である、Freeride World Tourに参戦できます。

それぞれの大会シリーズには独自のランキングがありますが、世界チャンピオンの称号が得られるのは、Freeride World Tourで優勝した選手のみとなります。

日本でも開催される、FWT Qualifierには1*～4*の4つの大会レベルがあり、選手たちは各大会を転戦しながら、大会レベルと順位に応じてポイントを獲得していくことになります。スター数が大きいほど順位に応じて獲得できるポイントが大きいのも特徴です。

■フリーライドスキー・スノーボードについて

フリーライドは、ゲレンデ滑走だけでなく山の自然な地形を楽しむ新しいウィンタースポーツのスタイ ルで、世界及び日本でも人気が高まっています。特に日本の質の高い大量のパウダースノーは海外で「Ja pow（Japan ＋ Powder Snow）」と呼ばれ、日本は最高のフリーライド体験が得られる国の一つとして 国際的に認知されてきています。

■株式会社アースホッパー概要

【内容】

代表取締役社長：井上慶

会社ウェブサイト：https://www.hopper.earth/company

【事業内容】

・プラットフォーム事業：アースホッパー ( https://www.hopper.earth/ )

・日本におけるFreeride World Tourの運営

・マーケティング事業