TVアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』自分だけのデザインにカスタムして遊べるキャッチマシン、ソウルジェムのチャーム付リップ＆チーク、シール付ポップコーンポットが1月4週・5週にプライズで順次登場！

株式会社エス・トラスト（本社：大阪市西区、代表取締役：井田 金吾、以下 エス・トラスト）は、TVアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』のアミューズメント専用景品(プライズ)で、お菓子の魔女 カプセル＆お菓子キャッチマシン、ソウルジェムリップ＆チークチャーム2種、キュゥべえいちごミルク風味ポップコーン角ポット(シール入)を1月4週・5週より全国のゲームセンター・オンラインクレーンゲームへ順次投入いたします。

■カプセルやお菓子を掴んで遊べる！カスタムもできる！キャッチマシン

電池を使わずワンプッシュでアームが降下し、カプセルやお菓子を掴んで遊べる！推しぬいやフィギュアと撮影も楽しめる、お菓子の魔女をイメージしたお菓子キャッチマシン♪

魔法少女まどか☆マギカ お菓子の魔女 カプセル＆お菓子キャッチマシン

●発売日：2026年1月5週より順次投入予定

●1種

●パッケージサイズ：約12.8×17.6×8.4cm

●本体サイズ：約12.3×17×7.2cm

●中身：本体：1個・デコシール：2シート ・ミニカプセル：2個

導入店舗はこちら :https://s-trust.jp/item/19709

付属のカプセルや色々なお菓子を入れて遊ぼう！

▶操作動画はこちらをご覧ください。 :https://s-trust.jp/wp-content/uploads/2025/12/MMcathch.mp4

こだわりの素材を使用した特別仕様。

■ソウルジェムのチャーム付き！2WAY仕様のリップ＆チーク！

くちびるとほほをほんのり彩る2WAY仕様のリップ＆チークが、“まどか”と“ほむら”の２種で登場。

カラビナ付きで、バッグやポーチに気軽に付けられる♪ソウルジェムのチャームは取り外し可能！

本体容器にはキュゥべえのシルエットをプリント。

魔法少女まどか☆マギカ ソウルジェムリップ＆チークチャーム2種

●発売日：2026年1月5週より順次投入予定

●2種

●パッケージサイズ：6.5×6.5×3cm

●本体容器サイズ：約4.7×5.3×1.7cm

●ソウルジェムチャームサイズ：約2.2×3.8×2.3cm

導入店舗はこちら :https://s-trust.jp/item/19707

■いちごミルク風味のポップコーンにうれしいシール付！

鹿目まどかをイメージしたいちごミルク風味ポップコーンと全２種のキャラクターシール(ランダム1枚)付！

魔法少女まどか☆マギカ キュゥべえいちごミルク風味ポップコーン角ポット(シール入)

●発売日：2026年1月4週より順次投入予定

●1種

●パッケージサイズ：13×20×13cm

●中身：いちごミルク風味ポップコーン

●おまけ：シール＜全2種＞ ランダム1枚入（サイズ：直径4.8cm）

導入店舗はこちら :https://s-trust.jp/item/19721

■作品情報

「魔法少女まどか☆マギカ」公式ポータルサイト

https://www.madoka-magica.com/

販売ルート：全国のアミューズメント施設（ゲームセンター、オンラインクレーンゲーム）

発売元：株式会社エス・トラスト

商品サイト：https://www.s-trust.jp/

エス・トラスト公式X(@s_trust_info)：https://x.com/s_trust_info



※写真と実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※お取り扱いのない店舗、投入時期の異なる店舗もございます。

※商品はなくなり次第終了となります。

※掲載されている内容は予告なく変更になる場合がございます。



(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project