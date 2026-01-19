「ショーメ 西武池袋本店」ブティック オープン

LVMH ウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社

245年以上の歴史を持つパリのハイジュエリーメゾン ショーメ。

創業以来、長きに亘り受け継がれるサヴォワールフェールと、作品の一つ一つに込めたストーリーで、最初の顧客であったナポレオン１世とジョゼフィーヌ皇后をはじめ、世界のロイヤルファミリーや、多くの人々を魅了し続けています。2026年1月30日（金）、ショーメは東京都内７店舗目となるブティックを、西武池袋本店５階にオープンいたします。

印象的なサファイアブルーのファサードが、ブティック全体を優雅にそして力強く包み込み、解放感に満ちた輝く空間を演出します。ショーメのアイデンティティを象徴するこのブルーは、メゾンが紡ぐ物語を表現しています。光の柔らかな触れ合いによって、繊細な輝きが空間を満たし永続的な美しさを湛えます。

店内のインテリアは、自然主義のジュエラーとしての哲学を反映し、人と自然の永続的かつ根源的な関係性から着想を得てデザインされています。柔らかく有機的なフォルムと、しっかりとした硬質な形状を巧みに組み合わせることで、自然が持つダイナミズムと、秩序ある調和の美しさを表現しています。また、壁面を彩るフレスコ画は、ショーメの象徴的なブルーや豊かな自然のモチーフといった伝統的な要素を、現代的な感性で鮮やかなデザインへと昇華させました。古き良き遺産に現代の息吹を吹き込み、未来へと繋ぐかのように、メゾンの伝統を再構築した空間を演出します。

ショーメ 西武池袋本店

2026年1月30日（金）オープン

東京都豊島区南池袋1-28-1

西武池袋本店5階

電話番号：03-6698-6663（お客様用お問い合わせ電話番号）